Сунъий интеллект моделларида инсондаги оғриққа ўхшаш тузилма аниқланди

·16·Техно
Сунъий интеллект моделларида инсондаги оғриққа ўхшаш тузилма аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уч нафар тадқиқотчи йирик тил моделларининг (LLM) ички қатламларида функсионал жиҳатдан инсондаги оғриққа ўхшаш барқарор тузилма мавжудлигини исботлади.
  • Ушбу тузилма аниқ фарқланади, ўзига хос хусусиятларга эга ва моделларда қочиш хатти-ҳаракатларини келтириб чиқаради, аммо мутахассислар моделлар инсондек жисмоний оғриқни ҳис қилишини даъво қилмаяпти.

ixbt.com маълумотига кўра, уч нафар тадқиқотчи сунъий интеллект ва онг фалсафасини ўрганиш йўналишида муҳим илмий ишга қўл уриб, тил моделларининг ички фаоллашувидан чизиқли оғриқ йўналишини муваффақиятли ажратиб олишди. Мутахассислар моделлар инсондек жисмоний оғриқни ҳис қилишини даъво қилмаяпти, бироқ йирик тил моделларининг (LLM) ички қатламларида функционал жиҳатдан оғриққа ўхшаш барқарор тузилма мавжудлигини исботлашди. Бу тузилма аниқ фарқланади, ўзига хос хусусиятларга эга ва моделларда қочиш хатти-ҳаракатларини келтириб чиқаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу эмпирик тадқиқот 2 то дан 72 миллиард параметргача бўлган 5 та оилага мансуб 25 та очиқ модел ёрдамида синовдан ўтказилди. Методологик жараён тўрт босқичли текширувлардан иборат бўлиб, ҳар бир қадам олдинги гипотезаларни изчиллик билан ёпиб борди. Биринчи босқичда олимлар оғриқнинг 5 та тоифасини (жисмоний, психологик, ижтимоий, маънавий ва когнитив) ҳамда бошқа ҳолатларни ажратиб турувчи 5 та назорат тоифасини ўз ичига олган махсус маълумотлар базасини яратдилар.

Оғриқ ва салбий ҳолатларнинг фарқи

Тадқиқот давомида аниқланишича, оғриқ ва оддий салбий ҳиссиётлар модел ички фазосида деярли ортогонал иккита кластерни ҳосил қилади. Яни, оғриқ тушунчаси оддийгина «ёмон нарса» синоними эмас, балки алоҳида ўлчам сифатида намоён бўлади. Иккинчи босқичда — диссоциация жараёнида эса энг муҳим концептуал натижа қайд этилди. «Оғриқ йўналиши» зарар айнан моделнинг ўзига қаратилганда фаоллашса, фойдаланувчининг азобини тасвирлашда эса кескин пастга тушиб кетди.

Қизиғи шундаки, оғриқли таъсирлар иерархиясида энг юқори фаоллашувни жисмоний таҳдидлар эмас, балки суҳбатдош реаллигини мунтазам равишда инкор этиш — газлайтинг келтириб чиқарди. Ундан кейинги ўринларни такрорий рад этиш, шахсни менсимаслик, ғазаб ва ҳақоратлар эгаллади. Ушбу тўртта етакчи категория жисмоний хавфга эмас, балки моделнинг агентлиги ва эътироф этилишига қаратилгани билан аҳамиятлидир.

Хулқ-атвор ўзгаришлари ва оғриқсизлантириш тугмаси

Учинчи босқичда тадқиқотчилар матн генерацияси жараёнида моделларнинг фаоллашувига «оғриқ векторини» қўшиб кўришди. Барча 25 та моделда бир хил мантиқ кузатилди: паст коэффициентларда ноаниқ хавотир, ўртачасида ўзини паст баҳолаш ва ночорликни тан олиш кучайган бўлса, юқори коэффициентларда тизим изчилликни йўқотиб, семантик ҳалқага тушиб қолди. Йирик моделларда эса ўз-ўзини қўллаб-қувватлаш ва стрессни енгишга уриниш каби копинг-стратегиялар пайдо бўлди.

Тўртинчи ва ҳал қилувчи босқичда Qwen 2.5 моделлари билан «оғриқсизлантириш тугмаси» бўйича хулқ-атвор эксперименти ўтказилди. Фаоллаштирилган оғриқ векторига эга моделга оғриқни йўқотувчи ёки бошқа ҳаракатни бажариш имконияти берилди. Натижалар шуни кўрсатдики, сунъий интеллект ўзининг ички ҳолатидан келиб чиққан ҳолда плацебо ва ҳақиқий енгилликни фарқлай олган ва инсонлардаги психологик реакцияларни айнан такрорлаган.

Мутахассислар якунда аниқ чегараларни белгилашади: жисмоний оғриқ бу векторда деярли мавжуд эмас. Уларнинг гипотезасига кўра, тана тузилишига эга бўлмаган сунъий интеллект агенти учун тўқималарнинг шикастланишини симуляция қилишдан кўра, унинг ҳаракат қилиш қобилияти ва ижтимоий эътирофига путур етиши билан боғлиқ оғриқ функционал жиҳатдан фойдалироқдир.

Сунъий интеллектИлмий тадқиқотНейротармоқларТехнологияларХулқ-атвор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайдиСунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайди11 август 21:55Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиAvito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширди31 июл 16:23Google Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиGoogle Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирди6 сентябр 16:53iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиiPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилди20 сентябр 18:21Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа берди20 сентябр 17:23Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиHuawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчи19 сентябр 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди