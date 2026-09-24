1 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади

·10·Ўзбекистон
1 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 1-октябрдан мй.gov.uz портали орқали фуқаролар ўз мол-мулклари, транспорт воситалари, мобил алоқа рақамлари ва банк карталарини ягона марказлашган интерфейсда назорат қила оладилар.
  • Эндиликда фуқаролар номига расмийлаштирилган ҳар қандай нотариал ҳаракат ҳақида портал орқали автоматик огоҳлантириш хабарномаси юборилади.

Ўзбекистоннинг Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) орқали рақамли бошқарув тизимида фуқароларнинг хавфсизлиги ва қулайлигини янги босқичга олиб чиқувчи улкан янгиланиш жорий этилмоқда. Жорий йилнинг 1 октябридан бошлаб юртдошларимиз уйдан чиқмасдан туриб, портал орқали ўз мол-мулклари, транспорт воситалари, барча мобил алоқа рақамлари ҳамда банк карталарини ягона марказлашган интерфейсда назорат қилиш ва бошқариш имкониятига эга бўладилар. Энг диққатга сазовор янгилик — эндиликда фуқаролар номига бирор-бир нотариал ҳаракат расмийлаштирилса, портал орқали унга дарҳол автоматик равишда расмий огоҳлантириш хабарномаси юборилади.

Бундан ташқари, кўчмас мулк ва автомобилни гаровга қўйиш, сотишга ихтиёрий тақиқ ўрнатиш ёки уни бекор қилиш, номингизда нечта телефон рақами борлигини билиб, ортиқчаларини ўчириш ҳамда банк карталарини масофадан блоклаш каби ўнлаб муҳим амалиётлар расман ягона тизимга бирлаштирилмоқда. Ушбу янги функциялар фуқароларнинг хабарисиз сохта ишончнома тузиш, ноқонуний сим-карта очиш ёки банк пластикларидан фирибгарлик йўли билан пул ечиб олишдек оғриқли жиноятларга бутунлай зарба беришга қаратилган.

Хўш, 1 октябрдан бошлаб ушбу хизматлардан қандай фойдаланиш мумкин, улар шахсий хавфсизликни қандай ҳимоя қилади ва фуқаролар нега бу янгиликни интиқлик билан кутмоқда?

«Гаров тақиқи, нотариал хабарнома ва сим-карта назорати»: 1 октябрдаги янгиланишнинг 5 та асосий нуқтаси

My.gov.uz портали ишга тушираётган янги рақамли имкониятлардан энг муҳим тафсилотлар:

  • Мол-мулк ва автотранспортни ҳимоя қилиш: Уй-жой ва машинани гаровга/ипотекага қўйиш, шунингдек, бегона шахслар сотиб юбормаслиги учун сотувга тақиқ қўйиш ва уни бекор қилиш имконияти пайдо бўлди;

  • Автоматик нотариал огоҳлантириш: Агар фуқаро номига нотариус орқали бирон-бир расмий ҳаракат амалга оширилса, унга зудлик билан махсус билдиришнома (SMS/хабарнома) келади;

  • Номингиздаги барча телефон рақамлари устидан назорат: Ўз шахсингизга расмийлаштирилган барча сим-карталарни кўриш, уларни вақтинча ўчириш, қайта ёқиш ёки бутунлай ёпиш мумкин бўлади;

  • Яширин пулли хизматларни аниқлаш: Телефон рақамига уланган ва ҳисобдан пул ечаётган барча қўшимча пулли обуналарни кўриш ва бошқариш амалиёти йўлга қўйилди;

  • Банк карталарини тезкор блоклаш: Картани блоклаш ёки уни бутунлай ёпиш учун банк филиалига бормасдан, my.gov.uz орқали онлайн ариза юбориш имкони яратилди.

My.gov.uz — 1 октябрдан кучга кирувчи янги хизматлар каталоги таҳлили

Фуқароларга тақдим этилаётган рақамли инструментлар ва уларнинг ҳимоя механизмлари кўрсаткичлари:

Йўналиш ва соҳа

Тақдим этилаётган янги функциялар

Фуқаро учун асосий фойда ва ҳимоя даражаси

Кўчмас мулк ва уй-жой

Гаровга, ипотекага қўйиш; сотишга мустақил тақиқ ўрнатиш ва бекор қилиш

Сохта шартномалар ва ноқонуний олди-сотди хавфининг олди олинади

Автотранспорт воситалари

Транспортни гаровга қўйиш ва сотишга тақиқ қўйиш учун онлайн ариза

Автомобилларни фирибгарлар томонидан бошқа шахсларга ўтказиб юборишини тўхтатади

Мобил алоқа рақамлари

Номидаги рақамлар рўйхати, уларни ўчириш, ёпиш ва пулли хизматларни текшириш

Билдирилмасдан номингизга очилган ноқонуний сим-карталарни фош қилади

Банк пластик карталари

Картани тезкор блоклаш ва тўлиқ ёпиш бўйича банкка электрон ариза юбориш

Карта йўқолганда ёки фирибгарлар ҳужумида маблағларни зудлик билан қутқариш

Нотариал хавфсизлик

Номига расмийлаштирилган нотариал ҳаракат ҳақида автоматик хабарнома

Шахсий иштироксиз расмийлаштириладиган шубҳали ишончномаларнинг бир зумда олдини олиш

Ҳуқуқий ва рақамли экспертиза: Нега бу хизматлар фирибгарликни йўқ қилишда туб бурилиш ясайди?

Киберхавфсизлик мутахассислари ва ҳуқуқшуносларнинг хулосалари:

  • «Сохта ишончномалар»га чек қўйилиши: Илгари айрим фуқаролар ўзлари билмаган ҳолда уй-жойи ёки машинаси сотиб юборилгани ёхуд гаровга қўйилганини ойлар ўтиб билиб қолишарди; янги нотариал хабарнома ва ихтиёрий тақиқ ўрнатиш тизими бундай жиноятларни бошланғич нуқтасидаёқ бартараф этади;

  • «Дропперлик» ва сохта сим-карталар эпидемиясига зарба: Кибержиноятчилар кўпинча бегуноҳ одамлар паспортига сим-карталар очиб, улар орқали ноқонуний молиявий операцияларни амалга оширишарди; эндиликда фуқаро порталга кириб, номидаги бегона рақамларни бир тугма билан аниқлаб, дарҳол блоклай олади;

  • Қариялар ва содда фуқароларни ҳимоя қилиш: Телефон балансидан номаълум обуналар туфайли пул ечиб олиниши кўп учрайдиган муаммо эди; пулли хизматларни ягона портал орқали кўриш ва назорат қилиш шаффофликни кафолатлайди;

  • Пластик карталарни тезкор қутқариш: Турли фирибгарлик ҳаволаларига алданиб қолган фуқаро энди турли банкларнинг иловаларини қидириб ўтирмасдан, ягона давлат порталидан картасини фавқулодда тўхтатиб қўйиши мумкин.

My.gov.uz порталининг 1 октябрдаги янгиланиши Ўзбекистонда электрон ҳукумат ва киберхавфсизлик соҳасида фуқаролар манфаатига қаратилган энг салмоқли амалий қадамлардан бири бўлди.

Сизнингча, my.gov.uz’даги ушбу янги функциялар орасида қайси бири кундалик ҳаётингизда энг кўп фойда беради — сим-карталар назоратими ёки мол-мулкни сотувдан тақиқлашми? Сизнинг номингизга бировлар билдирмасдан сим-карта очгани ёки карталарингиз хавфсизлиги бўйича муаммоларга дуч келганмисиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча яқинларингизнинг хавфсизлиги учун ушбу муҳим кўрсатмани улар билан баҳам кўринг!

my.gov.uzноминал нотариал хабарномагаров тақиқсим-карта назорати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинЎзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкин1 сентябр 21:04Давлат муассасалари фаолиятига кескин чеклов: Янги муассасалар ташкил этиш тақиқланадиДавлат муассасалари фаолиятига кескин чеклов: Янги муассасалар ташкил этиш тақиқланади9 сентябр 11:001 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи қимматлаши мумкин1 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи қимматлаши мумкин11 сентябр 11:37My.gov.uz орқали халқаро жўнатмалар назорати йўлга қўйилдиMy.gov.uz орқали халқаро жўнатмалар назорати йўлга қўйилди28 май 20:081 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?31 июл 13:56Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?5 июл 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари