Миллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси 16 ёшли марказий ҳимоячи Муҳаммад Ҳакимовни чақириб, ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирди.
- Ҳакимов профессионал дебютидан кейин атиги 7 та ўйин ўтказган ҳолда рекорд даражада тез миллий терма жамоага жалб этилган ўзбек футболчиси бўлди.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг навбатдаги йиғини нафақат тактик ўзгаришлар, балки миллий футбол тарихида камдан-кам кузатиладиган янги сенсация билан ёдда қолмоқда. Терма жамоа бош мураббийи, «Олтин тўп» соҳиби Фабио Каннаваро жаҳон чемпионатида бутун дунёга Беҳруз Каримовни танитиб, унинг Европага йўл олишига сабабчи бўлган бўлса, эндиликда навбатдаги катта кашфиёт — «Бунёдкор»нинг атиги 16 ёшли марказий ҳимоячиси Муҳаммад Ҳакимовни бош жамоа сафига жалб қилди. Ушбу чақирув ўзбек футболида ҳақиқий чақмоқдек таъсир кўрсатди: сабаби, Ҳакимов бир неча ой олдингина академиядан асосий жамоага ўтказилган бўлиб, Ўзбекистон Суперлигасида бор-йўғи 7 та учрашувда майдонга тушган.
Шу тариқа, у профессионал дебютидан кейин энг қисқа муддат ичида миллий терма жамоага чақирилган ўзбек футболчиси сифатида рекорд ўрнатди. Италиялик мутахассис журналистлар билан очиқ мулоқотда танлов сабабларини кескин тушунтириб: «Ҳакимов ёш бўлишига қарамай, юрагида қўрқув йўқ ва кучли шахсиятга эга. Бизнинг жамоада ёш ёки қари, деган тушунчанинг ўзи йўқ! Мен эрталаб уйғониб, ўзимдан-ўзим ўйинчи танламайман. Чемпионатда ким муносиб бўлса, ўша келган. Кимлардир чақирилмаган бўлса, бунинг ўзига яраша сабаблари бор», дея таъкидлади. Мураббий шунингдек, тажрибали Икром Алибоев учун ҳам терма эшиклари ҳамиша очиқ эканини айтиб, асосий стратегик йўналиш узоқ муддатли келажак ва янги авлодни шакллантириш эканини билдирди.
Хўш, 16 ёшли Ҳакимов миллий жамоа ҳимоясида мустаҳкам ўрин эгаллай оладими, Каннаваронинг ушбу психологик инқилоби ўзбек футболига қандай янги юлдузларни тақдим этади ва Европа скаутлари нега аллақачон Тошкентга кўз тикмоқда?
«7 та ўйинлик йўл, қўрқмас характер ва Европа скаутлари нишони»: Ҳакимов кашфиётининг 5 та асосий нуқтаси
Фабио Каннаваронинг ушбу тарихий қарори ва Муҳаммад Ҳакимов ҳақидаги энг муҳим фактлар:
Рекорд даражадаги тезкор чақирув: Муҳаммад Ҳакимов Суперлигада атиги 7 та баҳс ўтказган ҳолда миллий жамоа сафидан жой олди;
16 ёшли «қўрқмас» марказий ҳимоячи: Каннаваро ёш иқтидорнинг юрагида заррача қўрқув йўқлиги ва кучли психологик шахсиятга эга эканини асосий сабаб сифатида кўрсатди;
Эски стереотипларнинг қулаши: Ўзбек футболидаги «ҳали ёш, тайёр эмас» ёки «бўй-басти тўғри келмайди» деган кўп йиллик чекланган қолипларга нуқта қўйилди;
Беҳруз Каримов изидан: Мундиал кашфиёти бўлиб, сўнгра Европага йўл олган Беҳруз Каримов сингари, Ҳакимов ҳам Каннаваро селекциясининг янги меваси бўлди;
Халқаро скаутлар назоратида: 16 ёшли ҳимоячининг миллий термага чақирилиши европалик ва осиёлик йирик клублар скаутларининг диққат марказига тушди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси: Селекция мезонлари ва Муҳаммад Ҳакимов феномени таҳлили
Эски мураббийлик қарашлари ва Фабио Каннаваро олиб кирган янги замонавий тизим таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Аввалги даврлардаги анъанавий ёндашув
Фабио Каннаваро тизими (Муҳаммад Ҳакимов мисолида)
Футболчи ёшига муносабат
«Ҳали ёш, вақти келганда чақирилади»
«Бизда ёш ёки қари тушунчаси йўқ» — фақат иқтидор ва тайёргарлик
Танловдаги бош мезон
Тажриба, антропометрик кўрсаткичлар
Майдондаги жасорат, қўрқмаслик ва кучли шахсият
Суперлигадаги тажриба ҳажми
Бир неча тўлиқ мавсум ўтказиш талаби
7 та сифатли учрашув миллий терма эшигини очишга кифоя қилди
Ёшларга ишонч стратегияси
Фақат йиғинларда танишиш учун чақириш
Халқаро даражадаги дебют ва расмий баҳсларда амалиёт бериш
Ички муҳит ва рақобат
Тор доирадаги мунтазам 20–22 нафар ўйинчи
Барча учун очиқ рақобат (Алибоев кабиларга ҳам имконият бор)
Кейинги босқич истиқболи
Ички чемпионат доирасида узоқ қолиб кетиш
Тўғридан-тўғри хориж ва Европа клублари эътиборини жалб қилиш
Футбол экспертизаси ва инсайдерлик таҳлили: Нега Ҳакимовнинг чақирилиши бутун ўзбек футболи учун бурилиш нуқтаси?
Спорт шарҳловчилари ва миллий футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
Ҳимоя чизиғидаги афсонавий назар: Фабио Каннаваро — футбол тарихида «Олтин тўп»ни қўлга киритган кам сонли марказий ҳимоячилардан бири; унинг айнан марказий ҳимоячи позициясига 16 ёшли Ҳакимовни танлаши — бу футболчида чинакам жаҳон даражасидаги салоҳият, позицион саводхонлик ва совуққонлик борлигининг энг олий кафолатидир;
Академия тарбияланувчилари учун улкан мотивация: «Бунёдкор» академиясининг маҳсули бўлган йигитнинг 7 та ўйинданоқ термага чиқиши Ўзбекистондаги минглаб ёш футболчиларга кучли туртки беради; энди ҳеч ким «мени ёшим кичик деб термага олишмайди» деб баҳона қила олмайди;
Келажак пойдевори ва авлодлар алмашинуви: Терма жамоа фақат жорий мусобақа билан чекланиб қолмаслиги шарт; Беҳруз Каримов ва Муҳаммад Ҳакимов каби ёшларни эрта катта футбол ҳавосига кўниктириш кейинги 10-15 йиллик барқарор мудофаа чизиғининг кафолати бўлиб хизмат қилади;
Халқаро трансфер бозоридаги сакраш: Хорижий скаутлар 16 ёшли марказий ҳимоячи миллий терма сафига жалб этилганини эшитган заҳоти унинг ҳар бир ҳаракатини мониторинг қилишни бошлайди; бу ўзбек футболчиларининг Европанинг топ-лигаларига чиқишини янада тезлаштиради.
Фабио Каннаваронинг ушбу жасоратли қарори миллий жамоада ҳақиқий профессионал meritocracy (лойиқлик ва иқтидорга асосланган тизим) ҳукм сура бошлаганининг яққол исботи бўлди.
Сизнингча, «Бунёдкор»нинг 16 ёшли ҳимоячиси Муҳаммад Ҳакимов миллий терма жамоанинг асосий таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлаб, Европанинг топ-клублари сари йўл ола биладими? Фабио Каннаваронинг ёшга эмас, фақат характер ва маҳоратга эътибор қаратишига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг янги умидига бағишланган ушбу шов-шувли мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…