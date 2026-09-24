Yandex Maps Ўзбекистоннинг уч йирик шаҳрида инқилобий навигацияни ишга туширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Yandex Maps иловаси Тошкент, Андижон ва Наманган шаҳарларида йўлларнинг ҳаракат қаторлари, чиқиш йўллари ва хавфсизлик майдончаларини аниқ кўрсатувчи янги навигация функсиясини ишга туширди.
- Ушбу тизимни жорий қилиш учун Yandex жамоаси учта шаҳарда жами 2 760 километрлик йўл инфратузилмасини рақамлаштирди.
- Янги навигация ҳайдовчиларга керакли қаторга олдиндан ва хотиржам ўтиш имконини бериб, кескин тормозлаш ва қоида бузишлар хавфини камайтиради.
Ҳар бир ҳайдовчи учун таниш бўлган стрессли вазиятига чек қўйилмоқда: нотаниш кўча ёки мураккаб кўп қаватли йўл туташмасидан ҳаракатланяпсиз, олдинда бир нечта йўналиш, қайси қатордан қайрилиш ёки чиқиш кераклигини эса атиги бир неча сония қолганда пайқаб қоласиз. Бундай паллада кескин тормоз бериш, таваккалга асосланган хавфли қатор алмаштиришлар ёки қоида бузишлар кўплаб йўл-транспорт ҳодисаларига ва тирбандликларга сабаб бўларди. Эндиликда миллионлаб ўзбекистонлик ҳайдовчилар ҳаётини тубдан енгиллаштирувчи янги рақамли имконият жорий этилди: Yandex Maps иловаси Тошкент, Андижон ва Наманган шаҳарлари йўлларининг юқори даражада деталлаштирилган хариталарини расман ишга туширди.
Ушбу янгиланишда нафақат умумий йўналиш (маршрут), балки йўлдаги аниқ ҳаракат қаторлари, чизиқлар, чиқиш йўллари ва хавфсизлик майдончалари алоҳида аниқлик билан кўрсатилмоқда. Натижада хизмат тавсия этиладиган ҳаракат траекториясини анча олдиндан аниқ кўрсатиб, ҳайдовчига керакли қаторга олдиндан ва хотиржам ўтиб олиш имконини беради. Мазкур мураккаб функцияни ишга тушириш мақсадида Yandex жамоаси учта йирик шаҳар бўйлаб жами 2 760 километрлик йўл инфратузилмасини тўлиқ рақамлаштириб чиқди.
Хўш, деталлаштирилган навигация ҳайдовчиларга амалда қандай ёрдам беради, жарималар ва авариялар хавфи қанчалик камаяди ва тизим қайси ҳудудларда тўлиқ қувват билан ишламоқда?
«Аниқ қаторлар, 2 760 км рақамлаштириш ва хотиржам бурилиш»: Янгиланишнинг 5 та асосий нуқтаси
Yandex Maps’нинг Ўзбекистондаги янги навигация функциясидан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Қайси қаторда юриш олдиндан маълум: Навигатор мураккаб йўл туташмаларида керакли бурилиш ёки чиқиш учун ҳайдовчига аниқ қайси қаторни эгаллаш кераклигини кўрсатиб беради;
Кескин ва хавфли манёврларга чек қўйилади: Сўнгги сонияда «қаёққа бурилиш керак эди?» деган пала-партишлик ва авариявий ҳолатларнинг олди олинади;
Йўлнинг ҳар бир чизиғи ва хавфсизлик ҳудуди харитада: Иловада ҳаракат қаторлари билан бир қаторда ажратувчи чизиқлар, эстакададан чиқиш йўллари ва хавфсизлик оролчалари визуал акс эттирилган;
2 760 километрлик улкан меҳнат: Ушбу тизимни жорий қилиш учун мутахассислар учта шаҳар бўйлаб 2 760 км йўл инфратузилмасини майда деталларигача рақамлаштирди;
Қамров ҳудудлари: Тошкент шаҳрида янги харита барча йўлларда тўлиқ ишлайди, Андижон ва Наманганда эса марказий ҳудудлар ҳамда асосий катта магистралларни қамраб олди.
Yandex Maps навигацияси: Анъанавий харита ва янги деталлаштирилган тизим таққоси
Йўл ҳаракати хавфсизлиги ва навигация қулайлигининг янги параметрлари таҳлили:
Кўрсаткичлар ва имкониятлар
Олдинги анъанавий навигация
Янги деталлаштирилган Yandex Maps тизими
Йўналиш кўриниши
Фақат умумий йўл чизиғи ва бурилиш стрелкаси
Ҳар бир ҳаракат қатори, ажратувчи чизиқ ва майдонлар
Қатор танлаш вақти
Сўнгги дақиқада, бевосита бурилиш ёнида кўрсатилган
Жуда олдиндан тавсия этиладиган ҳаракат траекторияси
Манёвр хавфсизлиги
Тезликда кескин чапга/ўнгга ўтиш хавфи юқори
Хотиржам, олдиндан белгиланган қаторга равон ўтиш
Қоидабузарлик ва жарималар хавфи
Чизиқни босиш ёки нотўғри қатордан бурилиш эҳтимоли катта
Йўл ҳаракати қоидаларига (ЙҲҚ) қатъий ва бехато риоя қилиш
Тошкент шаҳридаги қамров
Стандарт кўча харитаси
Пойтахтнинг БАРЧА кўчалари 100% рақамлаштирилган
Андижон ва Намангандаги қамров
Асосий йўллар координаталари
Марказий ҳудудлар ва муҳим магистрал йўллар
Умумий рақамлаштирилган масофа
Фақат асосий тармоқ
Учта шаҳар бўйлаб нақ 2 760 километрлик тўлиқ йўл тармоғи
Автоэкспертиза ва шаҳарсозлик таҳлили: Нега бу функция тирбандлик ва аварияларни кескин камайтиради?
Йўл ҳаракати хавфсизлиги экспертлари ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Тўсатдан тўхташ» эффектининг йўқолиши: Кўп қаторли йўлларда ҳайдовчи ўз қатори нотўғри эканини кеч тушунганда, тўсатдан тўхтаб қолган ёки ён қатордаги машиналар оқимига қўпол равишда суқилиб киришга уринади; деталлаштирилган харита бундай тартибсизликка барҳам бериб, оқимнинг бир текис ҳаракатланишини таъминлайди;
ЙҲҚ камералари ва жарималардан муҳофаза: Сўнгги вақтларда йўл чизиқларини босиш ва қатор тартибини бузиш бўйича автоматлаштирилган камералар сони ошган; янги тизим ҳайдовчига рухсат этилган қаторни олдиндан кўрсатиб, уни беихтиёр содир этиладиган ортиқча жарималардан асрайди;
Пойтахтдан ташқари вилоятлар инфратузилмаси: Лойиҳанинг фақат Тошкент билан чекланмасдан, водийнинг энг йирик ва аҳоли зич яшайдиган икки маркази — Андижон ва Наманганга кириб бориши ҳудудлардаги транспорт маданиятини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади;
Психологик енгиллик ва қулайлик: Ҳайдовчи йўлда чалғимасдан, харитага бир нигоҳ ташлаш орқали кейинги ҳаракатини тўлиқ режалаштира олади — бу руҳий зўриқиш ва чарчоқни камайтиради.
2 760 километрлик йўлнинг рақамлаштирилиши Ўзбекистон шаҳарларида замонавий «ақлли транспорт» ва хавфсиз йўл экотизимини яратиш йўлидаги катта қадам бўлди.
Сизнингча, Yandex Maps’нинг қайси қаторда туришни олдиндан кўрсатувчи ушбу янги функцияси йўллардаги тирбандлик ва қоидабузарликларни камайтиришга қанчалик ёрдам беради? Нотаниш кўчаларда қайси қаторга ўтишни билмай қийналган ҳолатларга тез-тез дуч келасизми? Шахсий фикр ва тажрибангизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча ҳайдовчи дўстларингиз учун ўта муҳим бўлган ушбу фойдали янгиликни улар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…