Журналистлар суратда таниш юзни кўриб қолди: Швецияда амалдорнинг яширин сири очилди
Швециянинг 56 ёшли муниципалитет раҳбари Ларс Эрикссон катталар учун мўлжалланган фильмларда яширинча иштирок этгани маълум бўлгач, лавозимидан айрилди. Энг қизиғи, у фильмларда ўз исми билан эмас, балки «Ханс» тахаллуси остида суратга тушган. Ишдан бўшатилган амалдорга эса қарийб 58 минг доллар миқдорида компенсация тўланади.
Швецияда давлат хизматчисининг яширин фаолияти катта шов-шувга сабаб бўлди. Ёккмокк муниципалитети маъмурияти раҳбари бўлиб ишлаган Ларс Эрикссоннинг катталар учун мўлжалланган фильмларда иштирок этгани журналистлар томонидан аниқланди.
Маълум бўлишича, 56 ёшли амалдор экранда «Ханс» тахаллусидан фойдаланган ва ўзини «Викинг» деб таништирган. Унинг бу фаолияти ошкор бўлгач, муниципалитет маъмурияти билан меҳнат муносабатлари тугатилган.
Амалдорнинг яширин фаолияти қандай фош бўлди?
Эрикссоннинг иккиёқлама ҳаёти журналистлар катталар фильмлари мукофотларини топшириш маросимида олинган суратларни кўриб чиқишганидан кейин ошкор бўлган.
Журналистлар суратларда таниш юзни пайқашган ва текширувни давом эттиришган. Натижада муниципалитет маъмурияти раҳбари катталар учун мўлжалланган фильмларда бошқа исм остида иштирок этгани аниқланган.
Маълумотларга кўра, 2018–2026 йиллар оралиғида Эрикссон қатнашган жами саккизта фильм намойиш этилган.
Амалдорнинг ўзи эса 2022 йилда бундай фильмларда суратга тушишни тўхтатганини айтмоқда. Бироқ унинг аввалги фаолияти ҳақидаги маълумотлар жамоатчиликка етиб боргач, бу ҳолат лавозимидан кетишига сабаб бўлган.
Ишдан бўшатилган амалдорга қанча пул тўланади?
Воқеанинг яна бир эътиборли жиҳати — Эрикссон ишдан бўшатилганига қарамай, катта миқдорда компенсация олади.
Ишдан бўшатиш шартларига мувофиқ, унга етти ойлик маошига тенг миқдорда — 594 минг швед кронаси тўлаб берилади. Бу тахминан 58 минг АҚШ долларига тўғри келади.
Шундай қилиб, амалдорнинг яширин фаолияти фош бўлиши унинг муниципалитет раҳбари лавозимидан кетишига олиб келди. Бироқ меҳнат шартномасини бекор қилиш шартлари унга етти ойлик маош миқдорида молиявий тўлов олиш имконини берди.
Бу воқеа Швецияда давлат хизматчисининг шахсий ҳаёти ва унинг эгаллаб турган лавозимига доир жамоатчилик муносабатини ҳам кун тартибига олиб чиқди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…