«Интер» 4:4 ҳисобида дуранг ўйнади: Киву футболчиларининг қайси хатосини танқид қилди?
«Интер» Италия чемпионатининг 12-турида «Аталанта» билан 4:4 ҳисобида дуранг ўйнади. Миланликлар икки тўп фарқи билан олдинда бораётган бўлса-да, ғалабани сақлаб қололмади. Бош мураббий Кристиан Киву эса жамоасининг ҳимоядаги хатоларини кескин танқид қилди.
Италия чемпионатининг 12-турида «Интер» ва «Аталанта» ўртасидаги баҳс томошабинларга ҳақиқий голлар байрамини тақдим этди. Саккизта гол урилиб, 4:4 ҳисоби қайд этилган учрашувда миланликлар ғалабага яқин турган бўлса-да, якунда икки очкодан айрилди.
Баҳсдан кейин «Интер» бош мураббийи Кристиан Киву жамоасининг ўйинидан қониқмаганини яширмади. У айниқса, ҳимоядаги бепарволик ва рақибга ҳаддан ташқари кўп бўш ҳудуд қолдирилганини танқид қилди.
Киву: «Ўз бепарволигимиз туфайли синовдан ўта олмадик»
Руминалик мутахассиснинг фикрича, «Интер» учрашув давомида вазиятни назорат қилиш учун кўпроқ ҳаракат қилиши керак эди. Жамоа икки тўп фарқи билан олдинга чиққанига қарамай, устунликни сақлаб қололмади.
«Ўйинни назорат қилиш борасида кўпроқ иш қилишимиз мумкин эди. Ҳисобда иккита тўп фарқи билан олдинга чиқишга муваффақ бўлдик, аммо ўз бепарволигимиз туфайли синовдан ўта олмадик.
«Аталанта»ни табриклаймиз. Улар жарима майдонимизда кўп сонли футболчилар билан ҳаракат қилиб, бизга муаммолар туғдиришди. Икки очко йўқотдик ва бундан тўғри хулоса чиқаришимиз керак», — деди Киву DAZN нашрига берган интервьюсида.
«Ҳимояда бундай хатоларга йўл қўймаслигимиз керак»
Киву жамоасининг ҳимоядаги ҳаракатларига алоҳида тўхталди. Унинг таъкидлашича, ҳар бир вазиятни алоҳида таҳлил қилиш, футболчилар эса эпизодларга нисбатан қатъият билан ёндашиши лозим.
Мураббий қанотлардаги муаммоларни ҳам яширмади. Унинг фикрича, «Интер» рақибга ҳаддан ташқари кўп бўш ҳудуд қолдирган ва буни баҳс давомида тўғрилашга ҳаракат қилган.
«Ҳимоядаги ҳар бир эпизоднинг ўзига хос жиҳатларини тушуниш лозим. Бундай вазиятларда муносабат ва қатъият муҳим аҳамиятга эга.
Қанотларда қийинчиликларга дуч келаётганимизни ҳис қилдик. Рақибга ҳаддан ташқари кўп бўш ҳудуд қолдирдик ва буни тўғрилашга ҳаракат қилдик. Бундай юқори мақсадларга эга жамоа учун шунча кўп гол ўтказиб юбориш жуда ёмон», — деди мураббий.
«Сўнгги дақиқагача бор кучимизни сарфлашимиз керак»
Киву ўтказиб юборилган очколардан тўғри хулоса чиқариш зарурлигини таъкидлади. У ортга қараб, содир бўлган воқеалардан афсусланиш ўрнига, кейинги баҳсларда жамоавий масъулият ва интизомни кучайтириш тарафдори эканини билдирди.
«Мен ортга қарамоқчи эмасман, аммо барчамиз ҳар бир учрашувда сўнгги дақиқагача бор кучимизни сарфлашимиз кераклигини англаб етишимиз лозим», — дея хулоса қилди «Интер» устози.
Шундай қилиб, 4:4 ҳисобидаги дуранг «Интер» учун нафақат йўқотилган икки очко, балки ҳимоядаги муаммоларни яна бир бор кўрсатган жиддий огоҳлантириш бўлди. Киву эса чемпионлик мақсадини кўзлаётган жамоа бундай хатоларни такрорламаслиги кераклигини очиқ билдирди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…