95 ёшли ўзбекистонлик онахон 8 нафар фарзандини уйда дунёга келтирган
Қашқадарё вилоятининг Чироқчи тумани, Лангар қишлоғида яшовчи 95 ёшли Муқимтош онахоннинг ҳаёт йўли кўпчилик эътиборини тортмоқда. Айтилишича, у саккиз нафар фарзандининг барчасини уй шароитида дунёга келтирган ва бирор марта ҳам туғруқхонага бормаган.
Бугунги кунда онахон 50 нафардан ортиқ набира ва 100 нафардан зиёд чеваранинг меҳрибон бувиси ҳисобланади. Унинг хонадонида эса тўй-ҳашамлар тез-тез ўтказилиб, қувончли кунлар бир-бирига уланиб кетади.
Онахоннинг айтишича, жорий мавсумда тўрт нафар набирасига келин олиб, чеварасини ҳам узатган.
«Бу мавсумда тўрт нафар набирамга келин олдим, чеварамни ҳам узатдим», — дейди Муқимтош онахон.
Онахоннинг кенжа ўғлининг айтишича, ҳозирда у 54 ёшда, оиладаги энг катта фарзанд эса 72 ёшни қаршилаган.
Муқимтош онахон ўз исмини ҳам онаси танлаганини айтади. У оиладаги ягона қиз фарзанд бўлган. Шунингдек, онахоннинг 3–4 нафар акаси ҳам 90 ёшдан ошиқ умр кўрган.
Онахоннинг катта ва аҳил оиласи, фарзандлари ҳамда авлодлари ардоғида кечаётган умри кўпчиликка ибрат бўлмоқда. Ижтимоий тармоқларда ҳам фойдаланувчилар унга узоқ умр, мустаҳкам соғлиқ ва оилавий хотиржамлик тиламоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…