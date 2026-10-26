Орангутанлар қандай яшайди ва нима билан озиқланади?

·34·Жамият
Орангутанлар қандай яшайди ва нима билан озиқланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Борнео ва Суматра оролларининг тропик ўрмонларида яшовчи орангутанлар умрининг асосий қисмини дарахтларда ўтказадиган йирик одамсимон маймунлардир.
  • Улар асосан мевалар, ёш барглар, новдалар, гуллар ва ҳашаротлар билан озиқланиб, кечалари дарахт шохларидан ин қуриб дам олади.
  • Якка ҳаёт кечирувчи бу жониворлар секин кўпаяди ва урғочилари болаларини бир неча йил давомида парвариш қилади.

Орангутанлар умрининг катта қисмини дарахтларда ўтказадиган, қизғиш-жигарранг жунли ва узун қўллари билан ажралиб турадиган йирик одамсимон маймунлардир. Улар асосан Жануби-Шарқий Осиёдаги Борнео ва Суматра оролларининг тропик ўрмонларида яшайди. Дарахт шохлари орасида ҳаракатланиш, озуқа топиш ва ухлаш учун ин қуриш уларнинг кундалик ҳаётининг бир қисми ҳисобланади, деб хабар беради MSN сайти.

Ҳаётининг асосий қисми дарахтларда ўтади

Орангутанларнинг узун ва бақувват қўллари дарахтларга чиқиш, шохларни маҳкам ушлаш ва бир дарахтдан бошқасига ўтишга ёрдам беради. Уларнинг қўл ва оёқлари ҳам шохларни чангаллашга мослашган. Орангутанлар кўпинча дарахтлар орасида секин ва эҳтиёткор ҳаракатланади, зарур ҳолларда эса ерга ҳам тушади.

Улар одатда кечаси дарахт шохларидан ин ясаб ухлайди. Бунинг учун шохларни букиб, бир-бирига мослаштиради ва барглардан фойдаланади. Кўпинча ҳар кеча янги ин қуришади. Бу уларга баландликда дам олиш ва ердаги эҳтимолий хавфлардан узоқроқ бўлиш имконини беради.

Орангутанлар нима билан озиқланади?

Уларнинг асосий озуқаси мевалардир. Инжир, манго ва бошқа ёввойи мевалар билан бирга ёш барглар, новдалар, гуллар ва ҳашаротларни ҳам истеъмол қилади. Мева камайган даврларда дарахт пўстлоғининг ички қисми ва бошқа ўсимликлар билан озиқланиши мумкин.

Орангутанлар сувни ҳам турли манбалардан олади. Улар дарахт ковакларида тўпланган ёмғир сувини ичиши, шунингдек, мевалар таркибидаги намликдан фойдаланиши мумкин. Айрим ҳолларда сувга етиш қийин бўлса, баргларни чайнаб, улардан намлик олишга мослашган.

Орангутанлар асосан якка яшайди. Катта ёшли эркаклар кўпинча алоҳида ҳаракатланади, болали урғочилар эса болалари билан бирга юради. Озиқ-овқат мўл бўлган жойларда бир нечта орангутан бир вақтда тўпланиши мумкин.

Болаларини узоқ вақт парвариш қилади

Орангутанлар секин кўпаяди. Урғочи одатда битта бола туғади ва уни бир неча йил давомида парвариш қилади. Болалар онасидан дарахтларда ҳаракатланиш, озуқа топиш ва турли меваларни ажратишни ўрганади. Онасига боғлиқлик даври узоқ бўлгани сабабли, урғочиларнинг туғиш оралиғи ҳам катта бўлади.

Орангутанлар яшайдиган ўрмонлар уларнинг озиқланиши ва кўпайиши учун зарур. Бироқ дарахтларни кесиш, қишлоқ хўжалиги майдонларининг кенгайиши ва ноқонуний ҳайвон савдоси уларнинг яшаш муҳитига хавф солмоқда. Ўрмонларнинг қисқариши озуқа манбаларини камайтиради ва орангутанларнинг бир-биридан ажралиб қолган ҳудудларда яшашига олиб келади.

ОрангутанларБорнеоСуматраТропик Ўрмонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пул кўпайган сари дўстлар камаядими? Олимлар ҳаётдаги ушбу боғлиқликни ўргандиПул кўпайган сари дўстлар камаядими? Олимлар ҳаётдаги ушбу боғлиқликни ўрганди23 октябр 08:30Нутқ орқали ёшларни маънавий тарбиялаш йўллариНутқ орқали ёшларни маънавий тарбиялаш йўллари24 октябр 13:00Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?27 сентябр 20:25Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49Президент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиПрезидент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилди13 сентябр 10:15Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқланди9 сентябр 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди