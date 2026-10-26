Орангутанлар қандай яшайди ва нима билан озиқланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Борнео ва Суматра оролларининг тропик ўрмонларида яшовчи орангутанлар умрининг асосий қисмини дарахтларда ўтказадиган йирик одамсимон маймунлардир.
- Улар асосан мевалар, ёш барглар, новдалар, гуллар ва ҳашаротлар билан озиқланиб, кечалари дарахт шохларидан ин қуриб дам олади.
- Якка ҳаёт кечирувчи бу жониворлар секин кўпаяди ва урғочилари болаларини бир неча йил давомида парвариш қилади.
Орангутанлар умрининг катта қисмини дарахтларда ўтказадиган, қизғиш-жигарранг жунли ва узун қўллари билан ажралиб турадиган йирик одамсимон маймунлардир. Улар асосан Жануби-Шарқий Осиёдаги Борнео ва Суматра оролларининг тропик ўрмонларида яшайди. Дарахт шохлари орасида ҳаракатланиш, озуқа топиш ва ухлаш учун ин қуриш уларнинг кундалик ҳаётининг бир қисми ҳисобланади, деб хабар беради MSN сайти.
Ҳаётининг асосий қисми дарахтларда ўтади
Орангутанларнинг узун ва бақувват қўллари дарахтларга чиқиш, шохларни маҳкам ушлаш ва бир дарахтдан бошқасига ўтишга ёрдам беради. Уларнинг қўл ва оёқлари ҳам шохларни чангаллашга мослашган. Орангутанлар кўпинча дарахтлар орасида секин ва эҳтиёткор ҳаракатланади, зарур ҳолларда эса ерга ҳам тушади.
Улар одатда кечаси дарахт шохларидан ин ясаб ухлайди. Бунинг учун шохларни букиб, бир-бирига мослаштиради ва барглардан фойдаланади. Кўпинча ҳар кеча янги ин қуришади. Бу уларга баландликда дам олиш ва ердаги эҳтимолий хавфлардан узоқроқ бўлиш имконини беради.
Орангутанлар нима билан озиқланади?
Уларнинг асосий озуқаси мевалардир. Инжир, манго ва бошқа ёввойи мевалар билан бирга ёш барглар, новдалар, гуллар ва ҳашаротларни ҳам истеъмол қилади. Мева камайган даврларда дарахт пўстлоғининг ички қисми ва бошқа ўсимликлар билан озиқланиши мумкин.
Орангутанлар сувни ҳам турли манбалардан олади. Улар дарахт ковакларида тўпланган ёмғир сувини ичиши, шунингдек, мевалар таркибидаги намликдан фойдаланиши мумкин. Айрим ҳолларда сувга етиш қийин бўлса, баргларни чайнаб, улардан намлик олишга мослашган.
Орангутанлар асосан якка яшайди. Катта ёшли эркаклар кўпинча алоҳида ҳаракатланади, болали урғочилар эса болалари билан бирга юради. Озиқ-овқат мўл бўлган жойларда бир нечта орангутан бир вақтда тўпланиши мумкин.
Болаларини узоқ вақт парвариш қилади
Орангутанлар секин кўпаяди. Урғочи одатда битта бола туғади ва уни бир неча йил давомида парвариш қилади. Болалар онасидан дарахтларда ҳаракатланиш, озуқа топиш ва турли меваларни ажратишни ўрганади. Онасига боғлиқлик даври узоқ бўлгани сабабли, урғочиларнинг туғиш оралиғи ҳам катта бўлади.
Орангутанлар яшайдиган ўрмонлар уларнинг озиқланиши ва кўпайиши учун зарур. Бироқ дарахтларни кесиш, қишлоқ хўжалиги майдонларининг кенгайиши ва ноқонуний ҳайвон савдоси уларнинг яшаш муҳитига хавф солмоқда. Ўрмонларнинг қисқариши озуқа манбаларини камайтиради ва орангутанларнинг бир-биридан ажралиб қолган ҳудудларда яшашига олиб келади.
Изоҳлар 0
…