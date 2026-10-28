Ўзбекистонлик Камилла Рахимова Топ-35 теннисчисини сенсацион тарзда мағлуб этди

·58·Спорт
Ўзбекистонлик Камилла Рахимова Топ-35 теннисчисини сенсацион тарзда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик 25 ёшли теннисчи Камилла Рахимова Токио шаҳрида ўтаётган WTA 500 турнирининг иккинчи босқичида россиялик Екатерина Александровани мағлуб этди.
  • Қарийб уч соат давом этган муросасиз баҳс 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) ҳисобида якунланиб, Рахимовага мусобақанинг чорак финал йўлланмасини тақдим этди.
  • Дунё рейтингида 66-ўринда бораётган спортчимиз 33-ўринни эгаллаб турган тажрибали рақибасини тай-брейкдаги совуққонлик эвазига таслим этди.

Япония пойтахти Токио шаҳрида давом этаётган нуфузли WTA 500 туркумига кирувчи турнирнинг иккинчи босқичида кутилмаган сенсация қайд этилди. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган 25 ёшли теннисчи Камилла Рахимова (WTA рейтингида 66-ўрин) мусобақанинг яққол фаворитларидан бири бўлган россиялик Екатерина Александровани (33-ўрин) оғир ва муросасиз курашда таслим этди.

Жами 2 соат 53 дақиқа — қарийб уч соат давом этган марафон тўқнашув 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) ҳисобида Рахимованинг ёрқин ғалабаси билан якунланиб, унга нуфузли мусобақанинг чорак финал йўлланмасини тақдим этди.

Токио кортларидаги асабий баҳс: 7:5 ҳисобидаги тай-брейк ҳал қилди

Беллашув давомида ҳар иккала спортчи юқори темп ва кучли психологик босим остида ҳаракат қилди:

  • Рахимовадан дадил старт: Ўйинни ташаббускор бошлаган Камилла илк сетда рақибасининг кучли зарбаларини ишончли қайтариб, 6:4 ҳисобида устун келди;

  • Александрованинг жавоби: Иккинчи сетда жаҳон рейтингида рақибасидан 33 поғона юқорида турган тажрибали Александрова ташаббусни ўз қўлига олди ва худди шундай 6:4 ҳисобида сетни ўз фойдасига ҳал қилиб, мувозанатни тиклади;

  • Кулуминация ва ҳал қилувчи тай-брейк: Учинчи сет ҳақиқий асаблар жангига айланди; кортда ёнма-ён борган рақибалар ишни тай-брейккача етказди. Ҳал қилувчи сонияларда совуққонликни сақлаган Рахимова 7:5 ҳисобида ғалабани илиб кетиб, учрашувга нуқта қўйди.

Ўзаро тўқнашувлар тарихи ва турнирнинг кейинги манзараси

  • Тасодиф эмас, қонуният: Гарчи бу гал ҳам Александрова мутлақ фаворит ҳисобланган бўлса-да, бу Рахимованинг устидан қозонилган илк ғалабаси эмас — теннисчиларнинг 2021 йилги US Open доирасидаги сўнгги учрашувида ҳам Рахимова 6:4, 6:1 ҳисобида устун келган эди;

  • Токиодаги юлдузлар қатори: Мазкур WTA 500 турнирида жаҳоннинг 1-рақамли ракеткаси Елена Рыбакина ҳам биринчи рақам остида сараланган бўлиб, қозоғистонлик юлдуз ўз юришини иккинчи босқичда ҳамюрти Юлия Путинцевага (67-ўрин) қарши бошлайди;

  • Чорак финал сари: Ушбу сенсацион ғалаба Рахимовага нафақат Токио турнирининг кучли саккизталигига кириш, балки жаҳон рейтингида ўз ўрнини янада яхшилаб олиш имконини беради.

Камилла Рахимованинг дунёнинг кучли 35 нафар теннисчиси қаторидан жой олган рақибга қарши уч соатлик асабий курашда ирода кўрсатиши унинг фаолиятидаги энг ёрқин ва муҳим ғалабалардан бирига айланди.

Камилла РахимоваWTA 500Токио теннис турнириЕкатерина Александрова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткасиЎзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткаси14 октябр 07:16Пекинда катта сенсация: Камилла Рахимова жаҳоннинг 26-ракеткасини таслим этди!Пекинда катта сенсация: Камилла Рахимова жаҳоннинг 26-ракеткасини таслим этди!4 октябр 01:21Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ бердиСоболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ берди9 август 18:13«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади22 август 10:03Камилла Раҳимова “Ролан Гаррос”да илк ғалабасини қўлга киритдиКамилла Раҳимова “Ролан Гаррос”да илк ғалабасини қўлга киритди26 май 19:32Камилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этдиКамилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этди10 октябр 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди