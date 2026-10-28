Ўзбекистонлик Камилла Рахимова Топ-35 теннисчисини сенсацион тарзда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик 25 ёшли теннисчи Камилла Рахимова Токио шаҳрида ўтаётган WTA 500 турнирининг иккинчи босқичида россиялик Екатерина Александровани мағлуб этди.
- Қарийб уч соат давом этган муросасиз баҳс 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) ҳисобида якунланиб, Рахимовага мусобақанинг чорак финал йўлланмасини тақдим этди.
- Дунё рейтингида 66-ўринда бораётган спортчимиз 33-ўринни эгаллаб турган тажрибали рақибасини тай-брейкдаги совуққонлик эвазига таслим этди.
Япония пойтахти Токио шаҳрида давом этаётган нуфузли WTA 500 туркумига кирувчи турнирнинг иккинчи босқичида кутилмаган сенсация қайд этилди. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган 25 ёшли теннисчи Камилла Рахимова (WTA рейтингида 66-ўрин) мусобақанинг яққол фаворитларидан бири бўлган россиялик Екатерина Александровани (33-ўрин) оғир ва муросасиз курашда таслим этди.
Жами 2 соат 53 дақиқа — қарийб уч соат давом этган марафон тўқнашув 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) ҳисобида Рахимованинг ёрқин ғалабаси билан якунланиб, унга нуфузли мусобақанинг чорак финал йўлланмасини тақдим этди.
Токио кортларидаги асабий баҳс: 7:5 ҳисобидаги тай-брейк ҳал қилди
Беллашув давомида ҳар иккала спортчи юқори темп ва кучли психологик босим остида ҳаракат қилди:
Рахимовадан дадил старт: Ўйинни ташаббускор бошлаган Камилла илк сетда рақибасининг кучли зарбаларини ишончли қайтариб, 6:4 ҳисобида устун келди;
Александрованинг жавоби: Иккинчи сетда жаҳон рейтингида рақибасидан 33 поғона юқорида турган тажрибали Александрова ташаббусни ўз қўлига олди ва худди шундай 6:4 ҳисобида сетни ўз фойдасига ҳал қилиб, мувозанатни тиклади;
Кулуминация ва ҳал қилувчи тай-брейк: Учинчи сет ҳақиқий асаблар жангига айланди; кортда ёнма-ён борган рақибалар ишни тай-брейккача етказди. Ҳал қилувчи сонияларда совуққонликни сақлаган Рахимова 7:5 ҳисобида ғалабани илиб кетиб, учрашувга нуқта қўйди.
Ўзаро тўқнашувлар тарихи ва турнирнинг кейинги манзараси
Тасодиф эмас, қонуният: Гарчи бу гал ҳам Александрова мутлақ фаворит ҳисобланган бўлса-да, бу Рахимованинг устидан қозонилган илк ғалабаси эмас — теннисчиларнинг 2021 йилги US Open доирасидаги сўнгги учрашувида ҳам Рахимова 6:4, 6:1 ҳисобида устун келган эди;
Токиодаги юлдузлар қатори: Мазкур WTA 500 турнирида жаҳоннинг 1-рақамли ракеткаси Елена Рыбакина ҳам биринчи рақам остида сараланган бўлиб, қозоғистонлик юлдуз ўз юришини иккинчи босқичда ҳамюрти Юлия Путинцевага (67-ўрин) қарши бошлайди;
Чорак финал сари: Ушбу сенсацион ғалаба Рахимовага нафақат Токио турнирининг кучли саккизталигига кириш, балки жаҳон рейтингида ўз ўрнини янада яхшилаб олиш имконини беради.
Камилла Рахимованинг дунёнинг кучли 35 нафар теннисчиси қаторидан жой олган рақибга қарши уч соатлик асабий курашда ирода кўрсатиши унинг фаолиятидаги энг ёрқин ва муҳим ғалабалардан бирига айланди.
Изоҳлар 0
…