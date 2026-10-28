Тошкентда 18 ёшли талаба қўлга олинди: 820 млн сўмлик “бизнес” фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда лицензиясиз хорижий крипто-биржа орқали ноқонуний операцияларни амалга оширган 18 ёшли талаба ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлга олинди.
- Мазкур шахс 2025 йилнинг декабр ойидан 2026 йилнинг октябр ойига қадар «Bitget» платформасида 64 715 USDT миқдоридаги маблағни айлантирган.
- Шунингдек, гумонланувчи Telegram мессенжери орқали дунёнинг 140 та давлатига тегишли виртуал телефон рақамларини сотиш билан ҳам шуғулланган.
Тошкент шаҳрида ноқонуний крипто-активлар айланмаси ва виртуал хизматлар савдоси билан шуғулланиб келган 18 ёшли талаба Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Тошкент шаҳар ИИББ ходимлари томонидан ўтказилган ҳамкорликдаги тезкор-қидирув тадбирида қўлга олинди. У лицензиясиз хорижий крипто-биржа орқали йирик миқдордаги маблағларни айлантирган.
Дастлабки тергов маълумотларига кўра, пойтахтдаги нуфузли давлат олийгоҳларидан бирида таҳсил олувчи йигит бир йилга яқин вақт мобайнида 64 715 USDT миқдоридаги крипто-активларнинг олди-сотди операцияларини амалга ошириб келган.
Тезкор суриштирув тафсилотлари ва аниқланган далиллар
Ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан мазкур ҳолат бўйича қуйидаги муҳим фактлар очиқланди:
Қонунбузарлик муддати ва платформаси: 2008 йилда туғилган талаба 2025 йилнинг декабрь ойидан 2026 йилнинг октябрь ойига қадар тегишли лицензиясиз ҳолда «Bitget» крипто-биржаси платформасида узлуксиз фаолият юритган;
Айланма ҳажми ва кўлами: Гумонланувчи турли транзакциялар орқали жами 64 715 USDT (қарийб 770–820 миллион сўм эквивалентида) миқдоридаги маблағни айлантирган, қўлга олинган вақтида эса унинг электрон ҳамёнида яна 450 USDT борлиги аниқланган;
Виртуал телефон рақамлари савдоси: Талаба фақат крипто-операциялар билан чекланмай, Telegram мессенжери орқали дунёнинг 140 та хорижий давлатига тегишли бўлган виртуал телефон рақамларини сотиш билан ҳам тизимли шуғулланган;
Шахси ва қўзғатилган иш: Ушланган йигит Тошкент туманида яшовчи, пойтахтдаги нуфузли давлат олий таълим муассасаларидан бирининг талабаси бўлиб чиқди; ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Ўзбекистон қонунчилигидаги чекловлар: Чет эл биржаларида савдо қилиш нега тақиқланган?
Ҳуқуқ-тартибот органлари фуқароларга крипто-активлар соҳасидаги миллий қонунчилик талабларини яна бир бор эслатиб ўтади:
Мажбурий лицензиялаш талаби: Ўзбекистон Республикаси ҳудудида крипто-активлар айланмаси билан боғлиқ ҳар қандай операциялар фақат тегишли лицензияга эга бўлган миллий провайдерлар (маҳаллий биржалар ва расмий P2P майдонлари) орқали амалга оширилиши шарт;
Жавобгарлик чоралари: Ваколатли органнинг рухсатномасисиз чет эл биржаларида савдо қилиш, ноқонуний олди-сотди ва воситачилик хизматларини кўрсатиш тўғридан-тўғри жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради.
Ёшлар орасида крипто-биржалар орқали тез ва осон даромад олишга бўлган қизиқишнинг ортиши қонун талабларини четлаб ўтишга асос бўла олмайди ҳамда бундай ноқонуний ҳаракатларнинг барчаси ҳуқуқий оқибатларга олиб келади.
Изоҳлар 0
…