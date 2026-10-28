Тошкентда 18 ёшли талаба қўлга олинди: 820 млн сўмлик “бизнес” фош бўлди

·82·Жамият
Тошкентда 18 ёшли талаба қўлга олинди: 820 млн сўмлик “бизнес” фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда лицензиясиз хорижий крипто-биржа орқали ноқонуний операцияларни амалга оширган 18 ёшли талаба ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлга олинди.
  • Мазкур шахс 2025 йилнинг декабр ойидан 2026 йилнинг октябр ойига қадар «Bitget» платформасида 64 715 USDT миқдоридаги маблағни айлантирган.
  • Шунингдек, гумонланувчи Telegram мессенжери орқали дунёнинг 140 та давлатига тегишли виртуал телефон рақамларини сотиш билан ҳам шуғулланган.

Тошкент шаҳрида ноқонуний крипто-активлар айланмаси ва виртуал хизматлар савдоси билан шуғулланиб келган 18 ёшли талаба Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Тошкент шаҳар ИИББ ходимлари томонидан ўтказилган ҳамкорликдаги тезкор-қидирув тадбирида қўлга олинди. У лицензиясиз хорижий крипто-биржа орқали йирик миқдордаги маблағларни айлантирган.

Дастлабки тергов маълумотларига кўра, пойтахтдаги нуфузли давлат олийгоҳларидан бирида таҳсил олувчи йигит бир йилга яқин вақт мобайнида 64 715 USDT миқдоридаги крипто-активларнинг олди-сотди операцияларини амалга ошириб келган.

Тезкор суриштирув тафсилотлари ва аниқланган далиллар

Ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан мазкур ҳолат бўйича қуйидаги муҳим фактлар очиқланди:

  • Қонунбузарлик муддати ва платформаси: 2008 йилда туғилган талаба 2025 йилнинг декабрь ойидан 2026 йилнинг октябрь ойига қадар тегишли лицензиясиз ҳолда «Bitget» крипто-биржаси платформасида узлуксиз фаолият юритган;

  • Айланма ҳажми ва кўлами: Гумонланувчи турли транзакциялар орқали жами 64 715 USDT (қарийб 770–820 миллион сўм эквивалентида) миқдоридаги маблағни айлантирган, қўлга олинган вақтида эса унинг электрон ҳамёнида яна 450 USDT борлиги аниқланган;

  • Виртуал телефон рақамлари савдоси: Талаба фақат крипто-операциялар билан чекланмай, Telegram мессенжери орқали дунёнинг 140 та хорижий давлатига тегишли бўлган виртуал телефон рақамларини сотиш билан ҳам тизимли шуғулланган;

  • Шахси ва қўзғатилган иш: Ушланган йигит Тошкент туманида яшовчи, пойтахтдаги нуфузли давлат олий таълим муассасаларидан бирининг талабаси бўлиб чиқди; ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ўзбекистон қонунчилигидаги чекловлар: Чет эл биржаларида савдо қилиш нега тақиқланган?

Ҳуқуқ-тартибот органлари фуқароларга крипто-активлар соҳасидаги миллий қонунчилик талабларини яна бир бор эслатиб ўтади:

  • Мажбурий лицензиялаш талаби: Ўзбекистон Республикаси ҳудудида крипто-активлар айланмаси билан боғлиқ ҳар қандай операциялар фақат тегишли лицензияга эга бўлган миллий провайдерлар (маҳаллий биржалар ва расмий P2P майдонлари) орқали амалга оширилиши шарт;

  • Жавобгарлик чоралари: Ваколатли органнинг рухсатномасисиз чет эл биржаларида савдо қилиш, ноқонуний олди-сотди ва воситачилик хизматларини кўрсатиш тўғридан-тўғри жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради.

Ёшлар орасида крипто-биржалар орқали тез ва осон даромад олишга бўлган қизиқишнинг ортиши қонун талабларини четлаб ўтишга асос бўла олмайди ҳамда бундай ноқонуний ҳаракатларнинг барчаси ҳуқуқий оқибатларга олиб келади.

ДХХкрипто-активларBitgetТошкент ИИББ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради2 сентябр 12:45Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди3 октябр 12:45Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаОлий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқда10 июл 11:05Кешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлдиКешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлди6 август 11:04“Қучоғингда жой бўлса…”: Тошкентда талаба йигит жазоланди“Қучоғингда жой бўлса…”: Тошкентда талаба йигит жазоланди20 май 19:11Тўйхона рингга айланди: Келин-куёв тўйда ҳақиқий бокс шоуси кўрсатди (видео)Тўйхона рингга айланди: Келин-куёв тўйда ҳақиқий бокс шоуси кўрсатди (видео)Бугун 13:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди