Тўйхона рингга айланди: Келин-куёв тўйда ҳақиқий бокс шоуси кўрсатди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ижтимоий тармоқларда келин ва куёвнинг тўй маросимида бокс қўлқопларини кийиб, дўстона жанг саҳналаштиргани акс этган видеолавҳа кенг тарқалди.
- Оқ кўйлакдаги келин ва костюм-шимдаги куёв тўйхона марказида бокс элементларидан фойдаланиб, меҳмонлар олқиши остида қизиқарли спарринг намойиш этди.
Ижтимоий тармоқларда тўй маросимида тасвирга олинган, одатдаги анъанавий қарашларни бутунлай ўзгартириб юборган кулгили ва ғайриоддий видеолавҳа кенг тарқалди. Кадрларда келин ва куёв тўйхона марказида оҳиста вальс тушиш ўрнига қўлларига ҳақиқий бокс қўлқопларини кийиб олиб, ўзаро қизиқарли спарринг — дўстона жанг саҳналаштиргани акс этган.
Ёшларнинг ушбу кутилмаган ҳазиломуз ҳаракати тўйхонага йиғилган барча меҳмонлар ҳамда ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг юзига табассум улашиб, муҳокамалар марказига айланди.
«Оилавий ринг»даги ҳазил: Саҳна кўринишининг қизиқарли жиҳатлари
Тарқалган фото ва видеоларда қуйидаги ажойиб лаҳзалар яққол кўринади:
Классик либос ва профессионал қўлқоп: Оқ кўйлак ва фатадаги келин ҳамда қора костюм-шимдаги куёв махсус қора ва оқ бокс қўлқопларини кийиб, тўлиқ жанг ҳолатига киришган;
Аниқ ҳаракатлар ва чаққон ҳимоя: Спарринг шунчаки тўполон эмас, балки аниқ бокс элементлари билан ижро этилган — келин чап ва ўнг зарбалар йўллаган бўлса, куёв ўзини ҳимоя қилиб, енгил жавоб зарбаларини қайтарган;
Меҳмонларнинг олқиши ва смартфонлар ёмғири: Залдаги барча яқинлар ва дўстлар ушбу ноодатий ва ёрқин лаҳзани қизғин қарсаклар билан олқишлаб, смартфонлари орқали видеога муҳрлаган;
Дўстона ва қувноқ якун: Қисқа ва шиддатли ҳазиломуз баҳсдан сўнг келин-куёв қўлқопларини кўтариб, кулиб бир-бирларини табриклашган.
Ижтимоий тармоқлар муносабати
Видео остида қолдирилган кўплаб шарҳларда фойдаланувчилар ўз муносабатларини турлича билдирди:
Ижобий ва юмористик қараш: Кўпчилик бу ҳолатни тўйни эсда қоларли қилиш учун зўр креатив ғоя сифатида баҳолаб, «оилавий келишмовчиликларни ҳал қилиш учун яхши репетиция бўлибди» дея ҳазиллашди;
Анъана тарафдорлари: Айрим кузатувчилар эса тўй маросимида миллий ва анъанавий одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш кераклигини айтиб, бундай чиқишларга эҳтиёж йўқлигини таъкидлади.
Замонавий ёшлар ўзларининг энг қувончли кунларини самимий қувноқлик, ўз хоббиси ёки спорт қизиқишларини намойиш этиш орқали унутилмас хотирага айлантиришга интилаётгани шу каби воқеаларда яққол кўринмоқда.
Изоҳлар 0
…