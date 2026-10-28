Тўйхона рингга айланди: Келин-куёв тўйда ҳақиқий бокс шоуси кўрсатди (видео)

·7·Жамият
Тўйхона рингга айланди: Келин-куёв тўйда ҳақиқий бокс шоуси кўрсатди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда келин ва куёвнинг тўй маросимида бокс қўлқопларини кийиб, дўстона жанг саҳналаштиргани акс этган видеолавҳа кенг тарқалди.
  • Оқ кўйлакдаги келин ва костюм-шимдаги куёв тўйхона марказида бокс элементларидан фойдаланиб, меҳмонлар олқиши остида қизиқарли спарринг намойиш этди.

Ижтимоий тармоқларда тўй маросимида тасвирга олинган, одатдаги анъанавий қарашларни бутунлай ўзгартириб юборган кулгили ва ғайриоддий видеолавҳа кенг тарқалди. Кадрларда келин ва куёв тўйхона марказида оҳиста вальс тушиш ўрнига қўлларига ҳақиқий бокс қўлқопларини кийиб олиб, ўзаро қизиқарли спарринг — дўстона жанг саҳналаштиргани акс этган.

Ёшларнинг ушбу кутилмаган ҳазиломуз ҳаракати тўйхонага йиғилган барча меҳмонлар ҳамда ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг юзига табассум улашиб, муҳокамалар марказига айланди.

«Оилавий ринг»даги ҳазил: Саҳна кўринишининг қизиқарли жиҳатлари

Тарқалган фото ва видеоларда қуйидаги ажойиб лаҳзалар яққол кўринади:

  • Классик либос ва профессионал қўлқоп: Оқ кўйлак ва фатадаги келин ҳамда қора костюм-шимдаги куёв махсус қора ва оқ бокс қўлқопларини кийиб, тўлиқ жанг ҳолатига киришган;

  • Аниқ ҳаракатлар ва чаққон ҳимоя: Спарринг шунчаки тўполон эмас, балки аниқ бокс элементлари билан ижро этилган — келин чап ва ўнг зарбалар йўллаган бўлса, куёв ўзини ҳимоя қилиб, енгил жавоб зарбаларини қайтарган;

  • Меҳмонларнинг олқиши ва смартфонлар ёмғири: Залдаги барча яқинлар ва дўстлар ушбу ноодатий ва ёрқин лаҳзани қизғин қарсаклар билан олқишлаб, смартфонлари орқали видеога муҳрлаган;

  • Дўстона ва қувноқ якун: Қисқа ва шиддатли ҳазиломуз баҳсдан сўнг келин-куёв қўлқопларини кўтариб, кулиб бир-бирларини табриклашган.

Ижтимоий тармоқлар муносабати

Видео остида қолдирилган кўплаб шарҳларда фойдаланувчилар ўз муносабатларини турлича билдирди:

  • Ижобий ва юмористик қараш: Кўпчилик бу ҳолатни тўйни эсда қоларли қилиш учун зўр креатив ғоя сифатида баҳолаб, «оилавий келишмовчиликларни ҳал қилиш учун яхши репетиция бўлибди» дея ҳазиллашди;

  • Анъана тарафдорлари: Айрим кузатувчилар эса тўй маросимида миллий ва анъанавий одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш кераклигини айтиб, бундай чиқишларга эҳтиёж йўқлигини таъкидлади.

Замонавий ёшлар ўзларининг энг қувончли кунларини самимий қувноқлик, ўз хоббиси ёки спорт қизиқишларини намойиш этиш орқали унутилмас хотирага айлантиришга интилаётгани шу каби воқеаларда яққол кўринмоқда.

тўйижтимоий тармоқларбокскреатив тўй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Рашид Холиқовнинг хонадонидаги дабдабали тўйда саҳнани ёндирди (видео)Райҳон Рашид Холиқовнинг хонадонидаги дабдабали тўйда саҳнани ёндирди (видео)9 октябр 10:39Муниса Ризаева ўз мухлисасининг никоҳ оқшомида даврани қиздирди (видео)Муниса Ризаева ўз мухлисасининг никоҳ оқшомида даврани қиздирди (видео)9 октябр 11:34Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашдиЎзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди14 сентябр 04:03Тўйда қўчқорнинг туёғига пайпоқ кийдирилди: аммо бошқа бир жиҳат кўпчиликни ҳайрон қолдирдиТўйда қўчқорнинг туёғига пайпоқ кийдирилди: аммо бошқа бир жиҳат кўпчиликни ҳайрон қолдирди25 сентябр 13:10Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)17 август 11:38Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солдиАббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди12 июл 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди