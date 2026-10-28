Миллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Биология, кимё, физика ва математика фанлари бўйича ўтказилган миллий сертификат имтиҳонларининг якуний натижалари эълон қилинди.
- Талабгорлар ўз натижалари билан мй.gov.uz портали орқали танишишлари ва электрон сертификатларини юклаб олишлари мумкин.
- Баҳолаш халқаро Раш модели асосида амалга оширилиб, натижалардан норози бўлганлар 5 кун ичида апелляция шикоятини юборишлари ҳуқуқига эга.
2026 йилнинг 26–29 сентябрь ҳамда 2–4 октябрь кунлари биология, кимё, физика ва математика фанларидан ўтказилган миллий сертификат имтиҳонларининг якуний натижалари расман эълон қилинди. Талабгорлар ўз кўрсаткичларини онлайн платформа орқали текширишлари ва электрон сертификатларини юклаб олишлари мумкин.
Тест натижалари халқаро баҳолаш стандартларига тўлиқ жавоб берадиган Раш модели (Rasch model) методикаси асосида холис ҳисоблаб чиқилди.
Натижаларни билиш ва сертификатни юклаб олиш тартиби
Имтиҳон иштирокчилари ўз шахсий натижалари билан қуйидаги осон қадамлар орқали танишишлари мумкин:
Платформага кириш: Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz сайтига шахсий профил орқали кирилади;
Бўлимни танлаш: Порталдаги «Менинг аризаларим» бўлимига ўтилади;
Электрон ҳужжатни олиш: Тегишли ариза ҳолати текширилиб, электрон шаклдаги сертификат PDF форматида юклаб олинади.
Тўпланган баллар тақсимоти: Қайси баллга қандай даража берилади?
Раш модели бўйича сертификатлар тўпланган балл миқдорига қараб қуйидаги даражаларга ажратилди:
A+ даража: 70 балл ва ундан юқори кўрсаткич қайд этганлар учун;
A даража: 65 баллдан 69,9 баллгача тўплаган талабгорларга;
B+ даража: 60 баллдан 64,9 баллгача бўлган натижа учун;
B даража: 55 баллдан 59,9 баллгача тўпланган балларга;
C+ даража: 50 баллдан 54,9 баллгача қайд этганларга;
C даража: 46 баллдан 49,9 баллгача натижа кўрсатган талабгорларга тақдим этилади.
Натижадан норози бўлганлар учун апелляция муддати
Имтиҳон натижалари ёки баҳолаш тизимига эътирози бўлган иштирокчилар белгиланган тартибда шикоят қилиш ҳуқуқига эга:
Ариза топшириш муддати: Натижалар эълон қилинган вақтдан бошлаб 5 кун ичида my.gov.uz портали орқали электрон тарзда юборилиши лозим;
Кўриб чиқиш муддати: Барча апелляция аризаларини қабул қилиш тўлиқ якунлангандан сўнг икки ҳафта муддат ичида мутахассислар томонидан атрофлича кўриб чиқилади.
Миллий сертификат тизими абитуриентларга олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида муайян фанлар бўйича максимал ёки имтиёзли балларни қўлга киритиш имкониятини беради.
Изоҳлар 0
…