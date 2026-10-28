Миллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилинди

·53·Жамият
Миллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Биология, кимё, физика ва математика фанлари бўйича ўтказилган миллий сертификат имтиҳонларининг якуний натижалари эълон қилинди.
  • Талабгорлар ўз натижалари билан мй.gov.uz портали орқали танишишлари ва электрон сертификатларини юклаб олишлари мумкин.
  • Баҳолаш халқаро Раш модели асосида амалга оширилиб, натижалардан норози бўлганлар 5 кун ичида апелляция шикоятини юборишлари ҳуқуқига эга.

2026 йилнинг 26–29 сентябрь ҳамда 2–4 октябрь кунлари биология, кимё, физика ва математика фанларидан ўтказилган миллий сертификат имтиҳонларининг якуний натижалари расман эълон қилинди. Талабгорлар ўз кўрсаткичларини онлайн платформа орқали текширишлари ва электрон сертификатларини юклаб олишлари мумкин.

Тест натижалари халқаро баҳолаш стандартларига тўлиқ жавоб берадиган Раш модели (Rasch model) методикаси асосида холис ҳисоблаб чиқилди.

Натижаларни билиш ва сертификатни юклаб олиш тартиби

Имтиҳон иштирокчилари ўз шахсий натижалари билан қуйидаги осон қадамлар орқали танишишлари мумкин:

  • Платформага кириш: Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz сайтига шахсий профил орқали кирилади;

  • Бўлимни танлаш: Порталдаги «Менинг аризаларим» бўлимига ўтилади;

  • Электрон ҳужжатни олиш: Тегишли ариза ҳолати текширилиб, электрон шаклдаги сертификат PDF форматида юклаб олинади.

Тўпланган баллар тақсимоти: Қайси баллга қандай даража берилади?

Раш модели бўйича сертификатлар тўпланган балл миқдорига қараб қуйидаги даражаларга ажратилди:

  • A+ даража: 70 балл ва ундан юқори кўрсаткич қайд этганлар учун;

  • A даража: 65 баллдан 69,9 баллгача тўплаган талабгорларга;

  • B+ даража: 60 баллдан 64,9 баллгача бўлган натижа учун;

  • B даража: 55 баллдан 59,9 баллгача тўпланган балларга;

  • C+ даража: 50 баллдан 54,9 баллгача қайд этганларга;

  • C даража: 46 баллдан 49,9 баллгача натижа кўрсатган талабгорларга тақдим этилади.

Натижадан норози бўлганлар учун апелляция муддати

Имтиҳон натижалари ёки баҳолаш тизимига эътирози бўлган иштирокчилар белгиланган тартибда шикоят қилиш ҳуқуқига эга:

  • Ариза топшириш муддати: Натижалар эълон қилинган вақтдан бошлаб 5 кун ичида my.gov.uz портали орқали электрон тарзда юборилиши лозим;

  • Кўриб чиқиш муддати: Барча апелляция аризаларини қабул қилиш тўлиқ якунлангандан сўнг икки ҳафта муддат ичида мутахассислар томонидан атрофлича кўриб чиқилади.

Миллий сертификат тизими абитуриентларга олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида муайян фанлар бўйича максимал ёки имтиёзли балларни қўлга киритиш имкониятини беради.

Миллий сертификатРаш моделиmy.gov.uzИмтиҳон натижалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?26 октябр 23:18Ўзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиЎзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилинди16 октябр 17:00Хорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб берадиХорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб беради10 октябр 21:32Давлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқландиДавлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқланди10 октябр 18:45ЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумотЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумот10 октябр 11:00Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирдиТошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди7 октябр 14:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди