Фарғона ва Тошкентда яширин “цехлар” фош бўлди: Контрафакт китоблар мусодара қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Давлат хавфсизлик хизмати ва Ички ишлар органлари Фарғона вилояти ҳамда Тошкент шаҳрида лицензиясиз фаолият юритган яширин босмахоналар тармоғини аниқлади.
- Бувайда туманида 1986 йилда туғилган фуқаро ва Янгиҳаёт туманида 1981 йилда туғилган шахс томонидан муаллифлик ҳуқуқини бузган ҳолда диний адабиётлар ноқонуний чоп этилган.
Давлат хавфсизлик хизмати ва Ички ишлар органлари ходимлари томонидан Фарғона вилояти ҳамда Тошкент шаҳрида тегишли лицензия ва рухсатномаларсиз фаолият юритиб келган яширин босмахоналар тармоғи фош этилди. Ноқонуний цехларда муаллифлик ҳуқуқларини бузган ҳолда диний мазмундаги контрафакт адабиётларни оммавий чоп этиш йўлга қўйилган.
Ўтказилган тезкор тадбирлар давомида 26 мингдан ортиқ тайёр контрафакт китоблар, ярим тоннадан зиёд босма маҳсулотлар, махсус полиграфия ускуналари ҳамда катта миқдордаги хавфли пиротехника воситалари ашёвий далил сифатида олинди.
Фарғона ва Тошкентдаги тезкор тадбирлар тафсилоти
Ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан аниқланган қонунбузилиш ҳолатлари қуйидаги манзилларда қайд этилди:
Фарғона вилояти, Бувайда тумани: 1986 йилда туғилган маҳаллий фуқаро ўз яқин қариндошларини жалб қилган ҳолда яширин босмахона ташкил этган. У ерда тегишли давлат рухсатномаларисиз диний китобларни ноқонуний кўпайтириш билан шуғулланган;
Бувайдадаги мусодара кўлами: Тезкор кўрик давомида мазкур хонадондан жами 17 579 дона тайёр ҳолдаги ва 500 килограммдан ортиқ ярим тайёр контрафакт китоблар ҳамда 4 та замонавий босма ва елимлаш ускуналари олиб қўйилди;
216 минг дона пиротехника: Босмахона ҳудуди текширилганда, адабиётлардан ташқари, ноқонуний сақлаб келинаётган 216 000 дона портловчи ва пиротехника воситалари ҳам аниқланиб, тўлиқ мусодара қилинди;
Тошкент шаҳри, Янгиҳаёт тумани: Пойтахт ҳудудида яшовчи, 1981 йилда туғилган фуқаронинг хонадонида ҳам худди шундай яширин цех фаолиятига чек қўйилди. У ердан 8,5 мингдан ортиқ контрафакт диний адабиётлар процессуал тартибда расмийлаштириб олинди.
Қонуний жавобгарлик ва муҳим эслатма
Ҳуқуқ-тартибот идоралари диний мазмундаги материалларни тайёрлаш, сақлаш ва тарқатиш тартибига қатъий риоя қилиш зарурлигини эслатиб ўтади:
Давлат диншунослик экспертизаси талаби: Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, ҳар қандай диний мазмундаги нашрлар Дин ишлари бўйича қўмитанинг ижобий хулосасисиз ва расмий лицензияга эга нашриётларсиз чоп этилиши қатъиян ман этилади;
Контрафакт маҳсулот хавфи: Муаллифлик ҳуқуқи ва сифат назоратидан ўтмаган бундай китобларда кўпинча чалғитувчи ва нотўғри маълумотлар тарқалиши хавфи юқори бўлади.
Ҳозирда мазкур иккала ҳолат бўйича ҳам тегишли тартибда суриштирув ҳамда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…