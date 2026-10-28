Фарғона ва Тошкентда яширин “цехлар” фош бўлди: Контрафакт китоблар мусодара қилинди

·58·Жамият
Фарғона ва Тошкентда яширин “цехлар” фош бўлди: Контрафакт китоблар мусодара қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Давлат хавфсизлик хизмати ва Ички ишлар органлари Фарғона вилояти ҳамда Тошкент шаҳрида лицензиясиз фаолият юритган яширин босмахоналар тармоғини аниқлади.
  • Бувайда туманида 1986 йилда туғилган фуқаро ва Янгиҳаёт туманида 1981 йилда туғилган шахс томонидан муаллифлик ҳуқуқини бузган ҳолда диний адабиётлар ноқонуний чоп этилган.

Давлат хавфсизлик хизмати ва Ички ишлар органлари ходимлари томонидан Фарғона вилояти ҳамда Тошкент шаҳрида тегишли лицензия ва рухсатномаларсиз фаолият юритиб келган яширин босмахоналар тармоғи фош этилди. Ноқонуний цехларда муаллифлик ҳуқуқларини бузган ҳолда диний мазмундаги контрафакт адабиётларни оммавий чоп этиш йўлга қўйилган.

Ўтказилган тезкор тадбирлар давомида 26 мингдан ортиқ тайёр контрафакт китоблар, ярим тоннадан зиёд босма маҳсулотлар, махсус полиграфия ускуналари ҳамда катта миқдордаги хавфли пиротехника воситалари ашёвий далил сифатида олинди.

Фарғона ва Тошкентдаги тезкор тадбирлар тафсилоти

Ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан аниқланган қонунбузилиш ҳолатлари қуйидаги манзилларда қайд этилди:

  • Фарғона вилояти, Бувайда тумани: 1986 йилда туғилган маҳаллий фуқаро ўз яқин қариндошларини жалб қилган ҳолда яширин босмахона ташкил этган. У ерда тегишли давлат рухсатномаларисиз диний китобларни ноқонуний кўпайтириш билан шуғулланган;

  • Бувайдадаги мусодара кўлами: Тезкор кўрик давомида мазкур хонадондан жами 17 579 дона тайёр ҳолдаги ва 500 килограммдан ортиқ ярим тайёр контрафакт китоблар ҳамда 4 та замонавий босма ва елимлаш ускуналари олиб қўйилди;

  • 216 минг дона пиротехника: Босмахона ҳудуди текширилганда, адабиётлардан ташқари, ноқонуний сақлаб келинаётган 216 000 дона портловчи ва пиротехника воситалари ҳам аниқланиб, тўлиқ мусодара қилинди;

  • Тошкент шаҳри, Янгиҳаёт тумани: Пойтахт ҳудудида яшовчи, 1981 йилда туғилган фуқаронинг хонадонида ҳам худди шундай яширин цех фаолиятига чек қўйилди. У ердан 8,5 мингдан ортиқ контрафакт диний адабиётлар процессуал тартибда расмийлаштириб олинди.

Қонуний жавобгарлик ва муҳим эслатма

Ҳуқуқ-тартибот идоралари диний мазмундаги материалларни тайёрлаш, сақлаш ва тарқатиш тартибига қатъий риоя қилиш зарурлигини эслатиб ўтади:

  • Давлат диншунослик экспертизаси талаби: Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, ҳар қандай диний мазмундаги нашрлар Дин ишлари бўйича қўмитанинг ижобий хулосасисиз ва расмий лицензияга эга нашриётларсиз чоп этилиши қатъиян ман этилади;

  • Контрафакт маҳсулот хавфи: Муаллифлик ҳуқуқи ва сифат назоратидан ўтмаган бундай китобларда кўпинча чалғитувчи ва нотўғри маълумотлар тарқалиши хавфи юқори бўлади.

Ҳозирда мазкур иккала ҳолат бўйича ҳам тегишли тартибда суриштирув ҳамда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Давлат хавфсизлик хизматиКонтрафакт китобларДин ишлари бўйича қўмитаНоқонуний босмахона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!28 сентябр 11:09Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиФуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлди21 сентябр 17:50Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)13 октябр 18:38Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди4 сентябр 15:52ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)22 сентябр 09:11Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди1 август 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди