Акбар Жўраевда 3 та олтин: Ўзбекистон терма жамоасидан Жаҳон чемпионатида "сенсация"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг Нингбо шаҳрида ўтказилган оғир атлетика бўйича Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида фахрли 3-ўринни эгаллади.
- Миллий терма жамоамиз ҳисобидаги барча учта олтин медални Олимпиада чемпиони Акбар Жўраев қўлга киритди.
- Саккиз нафар атлет билан иштирок этган делегациямиз олтин медаллар сифати бўйича Болгария билан биргаликда дунё бўйича кучли учликдан жой олди.
Хитойнинг Нингбо шаҳрида оғир атлетика бўйича катталар ўртасида ўтказилган нуфузли Жаҳон чемпионати расман ўз ниҳоясига етди.
Деярли икки ҳафта давомида сайёранинг энг кучли полвонлари қизғин кураш олиб борган баҳсларда саккиз нафар атлет билан иштирок этган Ўзбекистон миллий терма жамоаси улкан ва тарихий натижани расмийлаштирди.
Медаллар рейтинги: Ўзбекистон дунёнинг кучли учлигида
Мусобақа якунига кўра эълон қилинган умумжамоа ҳисобидаги медаллар рейтингида Ўзбекистон жаҳоннинг энг қудратли жамоалари билан ёнма-ён энг юқори поғоналардан жой олди:
1-ўрин — КХДР: Шимолий Корея терма жамоаси мутлақ етакчиликни намойиш этиб, жами 34 та медаль (20 та олтин, 8 та кумуш, 6 та бронза) билан 1-ўринни эгаллади;
2-ўрин — Хитой: Мезбонлар жами 33 та медаль (17 та олтин, 10 та кумуш, 6 та бронза) билан 2-поғонани банд этди;
3-ўрин — Ўзбекистон ва Болгария: Делегациямиз олтин медаллар сифати бўйича Болгария билан биргаликда дунё бўйича фахрли 3-ўринга кўтарилди.
ЖЧнинг умумжамоа медаллар рейтинги
Ўрин
Давлат
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами
Ҳолат
1
КХДР
20
8
6
34
Мутлақ пешқадам
2
Хитой
17
10
6
33
Мезбон жамоа
3
Ўзбекистон
3
0
0
3
Олтинлар сони бўйича кучли учликда
3
Болгария
3
0
0
3
Олтинлар сони бўйича кучли учликда
Акбар Жўраевнинг триумфи ва мураббийлар матонати
Ушбу нуфузли турнирда Ўзбекистон терма жамоасининг барча учта олтин медалини Олимпиада чемпиони Акбар Жўраев тақдим этди. У ўзининг вазн тоифасида тенгсиз эканини яна бир бор исботлаб, мутлақ чемпионликни қўлга киритди.
Бор-йўғи саккиз нафар спортчи билан қатнашиб, дунёнинг юзлаб спортчилари орасида учинчи ўринни эгаллаш — ўзбек оғир атлетика мактаби, спортчиларимиз ва мураббийлар штабининг юксак маҳорати ва фидокорона меҳнатининг яққол самарасидир.
Изоҳлар 0
…