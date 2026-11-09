Акбар Жўраевда 3 та олтин: Ўзбекистон терма жамоасидан Жаҳон чемпионатида "сенсация"

·110·Спорт
Акбар Жўраевда 3 та олтин: Ўзбекистон терма жамоасидан Жаҳон чемпионатида "сенсация"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг Нингбо шаҳрида ўтказилган оғир атлетика бўйича Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида фахрли 3-ўринни эгаллади.
  • Миллий терма жамоамиз ҳисобидаги барча учта олтин медални Олимпиада чемпиони Акбар Жўраев қўлга киритди.
  • Саккиз нафар атлет билан иштирок этган делегациямиз олтин медаллар сифати бўйича Болгария билан биргаликда дунё бўйича кучли учликдан жой олди.

Хитойнинг Нингбо шаҳрида оғир атлетика бўйича катталар ўртасида ўтказилган нуфузли Жаҳон чемпионати расман ўз ниҳоясига етди.

Деярли икки ҳафта давомида сайёранинг энг кучли полвонлари қизғин кураш олиб борган баҳсларда саккиз нафар атлет билан иштирок этган Ўзбекистон миллий терма жамоаси улкан ва тарихий натижани расмийлаштирди.

Медаллар рейтинги: Ўзбекистон дунёнинг кучли учлигида

Мусобақа якунига кўра эълон қилинган умумжамоа ҳисобидаги медаллар рейтингида Ўзбекистон жаҳоннинг энг қудратли жамоалари билан ёнма-ён энг юқори поғоналардан жой олди:

  • 1-ўрин — КХДР: Шимолий Корея терма жамоаси мутлақ етакчиликни намойиш этиб, жами 34 та медаль (20 та олтин, 8 та кумуш, 6 та бронза) билан 1-ўринни эгаллади;

  • 2-ўрин — Хитой: Мезбонлар жами 33 та медаль (17 та олтин, 10 та кумуш, 6 та бронза) билан 2-поғонани банд этди;

  • 3-ўрин — Ўзбекистон ва Болгария: Делегациямиз олтин медаллар сифати бўйича Болгария билан биргаликда дунё бўйича фахрли 3-ўринга кўтарилди.

ЖЧнинг умумжамоа медаллар рейтинги

Ўрин

Давлат

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

Ҳолат

1

КХДР

20

8

6

34

Мутлақ пешқадам

2

Хитой

17

10

6

33

Мезбон жамоа

3

Ўзбекистон

3

0

0

3

Олтинлар сони бўйича кучли учликда

3

Болгария

3

0

0

3

Олтинлар сони бўйича кучли учликда

Акбар Жўраевда 3 та олтин: Ўзбекистон терма жамоасидан Жаҳон чемпионатида "сенсация"

Акбар Жўраевнинг триумфи ва мураббийлар матонати

Ушбу нуфузли турнирда Ўзбекистон терма жамоасининг барча учта олтин медалини Олимпиада чемпиони Акбар Жўраев тақдим этди. У ўзининг вазн тоифасида тенгсиз эканини яна бир бор исботлаб, мутлақ чемпионликни қўлга киритди.

Бор-йўғи саккиз нафар спортчи билан қатнашиб, дунёнинг юзлаб спортчилари орасида учинчи ўринни эгаллаш — ўзбек оғир атлетика мактаби, спортчиларимиз ва мураббийлар штабининг юксак маҳорати ва фидокорона меҳнатининг яққол самарасидир.

Оғир атлетикаАкбар ЖўраевЖаҳон чемпионатиЎзбекистон оғир атлетика федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги жаҳон рекорди: Акбар Жўраев Жаҳон чемпионатида олтин медалга эга бўлди (видео)Янги жаҳон рекорди: Акбар Жўраев Жаҳон чемпионатида олтин медалга эга бўлди (видео)6 ноябр 18:3470 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади70 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади4 октябр 21:25Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгиладиАкбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгилади29 сентябр 12:09Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд29 сентябр 12:12«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!17 сентябр 09:20Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушдиОсиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди29 сентябр 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?