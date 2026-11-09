101 мамлакат ичида 3-ўрин: Тошкентда ўтган Жаҳон чемпионатининг медаллар рейтинги
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда ўтказилган самбо бўйича 50-Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси 101 мамлакат вакиллари орасида умумжамоа ҳисобида 3-ўринни эгаллади.
- Уч кунлик муросасиз баҳслар якунига кўра, ўзбекистонлик спортчилар 2 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза, жами 16 та медални қўлга киритди.
- Терма жамоамиз кумуш медаллар сони бўйича Беларус спортчиларидан устун келиб, кучли учликдан жой олди.
Тошкент шаҳри мезбонлик қилган самбо бўйича эркаклар ва аёллар ўртасидаги юбилей 50-Жаҳон чемпионати расман ўз якунига етди.
Уч кун давомида сайёранинг 101 давлатидан ташриф буюрган энг кучли полвонлар ўзаро муросасиз баҳс олиб борган мусобақада Ўзбекистон миллий терма жамоаси муваффақиятли иштирок этиб, дунёнинг кучли учлигидан мустаҳкам ўрин эгаллади.
Сўнгги кун натижалари ва терма жамоамиз кўрсаткичи
Чемпионатнинг сўнгги куни 10 та вазн тоифасида ҳал қилувчи баҳслар бўлиб ўтди:
Сўнгги кундаги 6 та медаль: Юртдошларимиз мусобақанинг охирги кунида яна 1 та кумуш ва 5 та бронза медалини қўлга киритишди;
Жами 16 та шоҳсупа: Уч кунлик беллашувлар якунига кўра, Ўзбекистон самбочилари 2 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза — жами 16 та медаль жамғаришга эришди;
Беларусь билан кескин рақобат: Биз каби 2 та олтин медали бор Беларусь терма жамоасини айнан кумуш медалларнинг кўплиги ҳисобига ортда қолдириб, фахрли 3-ўринни банд этдик.
Тошкент-2026: Умумжамоа медаллар рейтинги
Юбилей Жаҳон чемпионатида жами 26 та давлат делегацияси шоҳсупага кўтарилди:
Ўрин
Давлат
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами
Ҳолат / Мавқе
1
Россия
18
3
4
25
Мутлақ пешқадам
2
Грузия
5
2
4
11
2-поғонани банд этди
3
Ўзбекистон
2
5
9
16
Мезбон жамоа кучли учликда
4
Беларусь
2
3
11
16
Кумушлар сифатига кўра 4-ўринда
5
Туркманистон
2
0
2
4
5-поғонада
Шунингдек, Мўғулистон, Украина, Қирғиз Республикаси ва Болгария терма жамоалари ҳам ўз ҳисобларига 1 тадан олтин медални ёздириб қўйишди.
Мусобақанинг тарихий аҳамияти
100 дан ортиқ давлатнинг сара полвонлари жамланган ушбу мусобақа нафақат самбо спорт тури тарихидаги энг йирик форумлардан бирига айланди, балки юртимизда спорт ва яккакураш турлари бўйича инфратузилманинг жаҳон талабларига тўлиқ жавоб беришини амалда исботлади.
Ўзбекистон спортчиларининг бундай юксак рақобат шароитида кучли учликка кириши миллий самбо мактабининг халқаро майдондаги нуфузи юқори эканини яна бир бор намоён қилди.
Изоҳлар 0
…