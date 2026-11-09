101 мамлакат ичида 3-ўрин: Тошкентда ўтган Жаҳон чемпионатининг медаллар рейтинги

·80·Спорт
101 мамлакат ичида 3-ўрин: Тошкентда ўтган Жаҳон чемпионатининг медаллар рейтинги
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда ўтказилган самбо бўйича 50-Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси 101 мамлакат вакиллари орасида умумжамоа ҳисобида 3-ўринни эгаллади.
  • Уч кунлик муросасиз баҳслар якунига кўра, ўзбекистонлик спортчилар 2 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза, жами 16 та медални қўлга киритди.
  • Терма жамоамиз кумуш медаллар сони бўйича Беларус спортчиларидан устун келиб, кучли учликдан жой олди.

Тошкент шаҳри мезбонлик қилган самбо бўйича эркаклар ва аёллар ўртасидаги юбилей 50-Жаҳон чемпионати расман ўз якунига етди.

Уч кун давомида сайёранинг 101 давлатидан ташриф буюрган энг кучли полвонлар ўзаро муросасиз баҳс олиб борган мусобақада Ўзбекистон миллий терма жамоаси муваффақиятли иштирок этиб, дунёнинг кучли учлигидан мустаҳкам ўрин эгаллади.

Сўнгги кун натижалари ва терма жамоамиз кўрсаткичи

Чемпионатнинг сўнгги куни 10 та вазн тоифасида ҳал қилувчи баҳслар бўлиб ўтди:

  • Сўнгги кундаги 6 та медаль: Юртдошларимиз мусобақанинг охирги кунида яна 1 та кумуш ва 5 та бронза медалини қўлга киритишди;

  • Жами 16 та шоҳсупа: Уч кунлик беллашувлар якунига кўра, Ўзбекистон самбочилари 2 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза — жами 16 та медаль жамғаришга эришди;

  • Беларусь билан кескин рақобат: Биз каби 2 та олтин медали бор Беларусь терма жамоасини айнан кумуш медалларнинг кўплиги ҳисобига ортда қолдириб, фахрли 3-ўринни банд этдик.

Тошкент-2026: Умумжамоа медаллар рейтинги

Юбилей Жаҳон чемпионатида жами 26 та давлат делегацияси шоҳсупага кўтарилди:

Ўрин

Давлат

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

Ҳолат / Мавқе

1

Россия

18

3

4

25

Мутлақ пешқадам

2

Грузия

5

2

4

11

2-поғонани банд этди

3

Ўзбекистон

2

5

9

16

Мезбон жамоа кучли учликда

4

Беларусь

2

3

11

16

Кумушлар сифатига кўра 4-ўринда

5

Туркманистон

2

0

2

4

5-поғонада

Шунингдек, Мўғулистон, Украина, Қирғиз Республикаси ва Болгария терма жамоалари ҳам ўз ҳисобларига 1 тадан олтин медални ёздириб қўйишди.

Мусобақанинг тарихий аҳамияти

100 дан ортиқ давлатнинг сара полвонлари жамланган ушбу мусобақа нафақат самбо спорт тури тарихидаги энг йирик форумлардан бирига айланди, балки юртимизда спорт ва яккакураш турлари бўйича инфратузилманинг жаҳон талабларига тўлиқ жавоб беришини амалда исботлади.

Ўзбекистон спортчиларининг бундай юксак рақобат шароитида кучли учликка кириши миллий самбо мактабининг халқаро майдондаги нуфузи юқори эканини яна бир бор намоён қилди.

Самбо бўйича жаҳон чемпионатиЎзбекистон самбо ассоциациясиТошкент-2026Самбо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ММА афсоналари гиламга қайтадими? Емельяненко Хабиб билан эҳтимолий жанг жойини айтдиММА афсоналари гиламга қайтадими? Емельяненко Хабиб билан эҳтимолий жанг жойини айтди7 ноябр 23:15Ислам Махачев Тошкентда Баҳодир Жалоловдан бокс сирларини ўрганмоқда (видео)Ислам Махачев Тошкентда Баҳодир Жалоловдан бокс сирларини ўрганмоқда (видео)7 ноябр 20:01Тошкентда янграган кутилмаган баёнот: Ислам Махачев ММА билан хайрлашмоқдами?Тошкентда янграган кутилмаган баёнот: Ислам Махачев ММА билан хайрлашмоқдами?6 ноябр 23:06Тошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланадиТошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланади6 ноябр 09:53UFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келдиUFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келди5 ноябр 21:50Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди11 сентябр 07:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?