Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш танага қандай зарба бериши маълум қилинди

·54·Саломатлик
Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш танага қандай зарба бериши маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тиббиёт мутахассислари ҳаво ҳарорати +1°К ва ундан пастга тушганда бош кийим кийишни қатъий тавсия қилади.
  • Совуқ ҳаво соч фолликулаларидаги қон айланишини секинлаштириб, уларни озуқа моддаларидан маҳрум қилади ва соч толаларини мўртлаштиради.
  • Бош кийимсиз юриш нафақат соч саломатлигига, балки қулоқ ва асаб толаларининг шамоллашига ҳамда умумий гипотермияга олиб келиши мумкин.

Ҳаво ҳарорати пасайиши билан кўча-кўйда бош кийимсиз юрадиган инсонларни кўп учратамиз. Айниқса, эркаклар орасида урф бўлган бу одат ҳақида «совуқда юрсанг, кал бўлиб қоласан» деган қарашлар кенг тарқалган.

Хўш, бу гаплар қанчалик асосли? Тиббиёт мутахассислари ва дерматологлар +1°C ва ундан паст ҳароратнинг бош териси, соч илдизлари ҳамда умумий саломатликка таъсири бўйича илмий хулосаларини очиқлади.

Илмий ҳақиқат: Паст ҳарорат сочга қандай таъсир қилади?

Дерматологларнинг таъкидлашича, совуқнинг ўзи тўғридан-тўғри тўлиқ калликка (алопецияга) олиб келмайди, бироқ соч фолликулалари фаолиятини сезиларли даражада заифлаштиради:

  • Қон айланишининг секинлашиши: Ҳарорат +1°C ва ундан паст бўлганда, бош терисидаги микро-томирлар кескин тораяди (спазм). Натижада соч фолликулаларига керакли озуқа моддалари ва кислород етиб бориши вақтинча бўғилади;

  • Қуруқлик ва мўртлик: Қишги совуқ ва қуруқ ҳаво соч толаларини табиий намликдан маҳрум қилади. Оқибатда сочлар ўз эгилувчанлигини йўқотиб, синувчан, хира ва жонсиз бўлиб қолади;

  • Асосий сабаблар бошқа: Тиббиётда калликнинг бош омили совуқ эмас, балки генетик мойиллик (ирсият), андроген гормонлар мувозанатининг бузилиши, сурункали стресс ҳамда муҳим витамин-минераллар танқислигидир.

Калликдан ҳам хавфлироқ: Совуқ бошга яна қандай зарба беради?

Бош кийим киймаслик фақатгина соч кўринишини бузиш билан чекланмайди. Бутун организм учун янада жиддийроқ оқибатлар келиб чиқиши мумкин:

  • Қулоқ ва асаб толалари шамоллаши: Бош қисми совуққа жуда сезгир бўлиб, ҳимояланмаган қулоқлар ўткир отит (қулоқ яллиғланиши) ва асаб толаларининг совуқ уришига учрайди. Бу эса доимий, қаттиқ бош оғриқларига сабаб бўлади;

  • Тананинг кескин совқотиши: Инсон танасидаги иссиқликнинг катта қисми айнан бош орқали чиқиб кетади. Қалпоқсиз юриш бутун тананинг умумий совқотишига (гипотермия) ва иммун тизимининг кескин заифлашишига олиб келади.

Мутахассис тавсияси: Қачондан бошлаб бош кийим кийиш шарт?

Шифокор-дерматологлар ҳарорат кўрсаткичи +1°C га тушганда ва ундан паст бўлган кунларда кўчага албатта бош кийим билан чиқишни тавсия этади.

Сочларингизнинг табиий қалинлигини, илдизларининг озиқланишини сақлаб қолиш ва қиш мавсумида иммунитетни тушириб юбормаслик учун иссиқ, аммо тери нафас олишига халақит бермайдиган табиий матоли бош кийимлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

соч саломатлигидерматологиягипотермияалопеция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соч нега тўкилади? Кўпчилик эътибор бермайдиган 5 та сабабСоч нега тўкилади? Кўпчилик эътибор бермайдиган 5 та сабаб28 октябр 22:22Тунги бедорликнинг аччиқ бадали: Кеч ухлаш соч тўкилишини қандай тезлаштиради?Тунги бедорликнинг аччиқ бадали: Кеч ухлаш соч тўкилишини қандай тезлаштиради?6 ноябр 12:21Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш қандай оқибатларга олиб келишини биласизми?Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш қандай оқибатларга олиб келишини биласизми?20 октябр 16:16Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқладиЭрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқладиКеча 23:34Болалар саломатлигига сездирмай зарар етказадиган 5 турдаги маҳсулотБолалар саломатлигига сездирмай зарар етказадиган 5 турдаги маҳсулотКеча 20:03Бодомсимон безлар нима учун керак? Томоқдаги кичик аъзонинг катта вазифалариБодомсимон безлар нима учун керак? Томоқдаги кичик аъзонинг катта вазифалариКеча 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади
Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади