Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш танага қандай зарба бериши маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тиббиёт мутахассислари ҳаво ҳарорати +1°К ва ундан пастга тушганда бош кийим кийишни қатъий тавсия қилади.
- Совуқ ҳаво соч фолликулаларидаги қон айланишини секинлаштириб, уларни озуқа моддаларидан маҳрум қилади ва соч толаларини мўртлаштиради.
- Бош кийимсиз юриш нафақат соч саломатлигига, балки қулоқ ва асаб толаларининг шамоллашига ҳамда умумий гипотермияга олиб келиши мумкин.
Ҳаво ҳарорати пасайиши билан кўча-кўйда бош кийимсиз юрадиган инсонларни кўп учратамиз. Айниқса, эркаклар орасида урф бўлган бу одат ҳақида «совуқда юрсанг, кал бўлиб қоласан» деган қарашлар кенг тарқалган.
Хўш, бу гаплар қанчалик асосли? Тиббиёт мутахассислари ва дерматологлар +1°C ва ундан паст ҳароратнинг бош териси, соч илдизлари ҳамда умумий саломатликка таъсири бўйича илмий хулосаларини очиқлади.
Илмий ҳақиқат: Паст ҳарорат сочга қандай таъсир қилади?
Дерматологларнинг таъкидлашича, совуқнинг ўзи тўғридан-тўғри тўлиқ калликка (алопецияга) олиб келмайди, бироқ соч фолликулалари фаолиятини сезиларли даражада заифлаштиради:
Қон айланишининг секинлашиши: Ҳарорат +1°C ва ундан паст бўлганда, бош терисидаги микро-томирлар кескин тораяди (спазм). Натижада соч фолликулаларига керакли озуқа моддалари ва кислород етиб бориши вақтинча бўғилади;
Қуруқлик ва мўртлик: Қишги совуқ ва қуруқ ҳаво соч толаларини табиий намликдан маҳрум қилади. Оқибатда сочлар ўз эгилувчанлигини йўқотиб, синувчан, хира ва жонсиз бўлиб қолади;
Асосий сабаблар бошқа: Тиббиётда калликнинг бош омили совуқ эмас, балки генетик мойиллик (ирсият), андроген гормонлар мувозанатининг бузилиши, сурункали стресс ҳамда муҳим витамин-минераллар танқислигидир.
Калликдан ҳам хавфлироқ: Совуқ бошга яна қандай зарба беради?
Бош кийим киймаслик фақатгина соч кўринишини бузиш билан чекланмайди. Бутун организм учун янада жиддийроқ оқибатлар келиб чиқиши мумкин:
Қулоқ ва асаб толалари шамоллаши: Бош қисми совуққа жуда сезгир бўлиб, ҳимояланмаган қулоқлар ўткир отит (қулоқ яллиғланиши) ва асаб толаларининг совуқ уришига учрайди. Бу эса доимий, қаттиқ бош оғриқларига сабаб бўлади;
Тананинг кескин совқотиши: Инсон танасидаги иссиқликнинг катта қисми айнан бош орқали чиқиб кетади. Қалпоқсиз юриш бутун тананинг умумий совқотишига (гипотермия) ва иммун тизимининг кескин заифлашишига олиб келади.
Мутахассис тавсияси: Қачондан бошлаб бош кийим кийиш шарт?
Шифокор-дерматологлар ҳарорат кўрсаткичи +1°C га тушганда ва ундан паст бўлган кунларда кўчага албатта бош кийим билан чиқишни тавсия этади.
Сочларингизнинг табиий қалинлигини, илдизларининг озиқланишини сақлаб қолиш ва қиш мавсумида иммунитетни тушириб юбормаслик учун иссиқ, аммо тери нафас олишига халақит бермайдиган табиий матоли бош кийимлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
Изоҳлар 0
…