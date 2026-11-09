“Футболчилардан узр сўрайман”: Рўзиқул Бердиев Бухородаги оғир ғалаба ҳақида гапирди

·11·Спорт
“Футболчилардан узр сўрайман”: Рўзиқул Бердиев Бухородаги оғир ғалаба ҳақида гапирди

Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида кечган муҳим тўқнашувда Қаршининг «Насаф» жамоаси сафарда «Бухоро» устидан 1:0 ҳисобида иродали ва ўта қийин ғалабани расмийлаштирди.

Ўйиндан сўнг қаршиликлар устози Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис 8 соатлаб аэропортда кутишга мажбур қилган оғир йўл азоби, таркибдаги йўқотишлар ва мураббийликдан дам олиш ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, энг аввало Бухородаги майдон сифатини кескин танқид қилиб, иккала жамоа футболчиларидан расман узр сўради.

«Бундай майдонни яқин орада кўрмагандим»: Майдон ҳолати бўйича кескин эътироз

Рўзиқул Бердиев ўйин сифати нима сабабдан фақат узун тўп оширишлар ва курашлардан иборат бўлиб қолганига аниқлик киритди:

  • Футболчиларнинг жасорати: «Шахсан ўзим иккала жамоа футболчиларидан узр сўрайман. Уларни шундай майдонда тўп суришга мажбур қилаётганимиз жуда оғир ҳолат. Бунақа майдонни яқин атрофда умуман кўрмагандим. Бундай газонда чиқиб ўйнашнинг ўзи ҳақиқий жасорат»;

  • Тактикага таъсири: «Ўйинга келсак, бундай ҳолатдаги майдонда баҳс бошқача кечиши ҳам мумкин эмасди — фақат узун паслар, ҳаводаги курашлар ва стандарт вазиятлар. Шунга қарамай, йигитлар охиригача курашди ва муҳим уч очкони қўлга киритди».

Аэропортдаги 8 соат, йўқотишлар ва жароҳатлар

Мураббий халқаро ва ички сафарлар туфайли юзага келган чарчоқ ҳамда етакчи футболчиларнинг йўқлиги хусусида ҳам батафсил тўхталди:

  • Йўл машаққати: Жамоа узоқ парвозлардан кейин етиб келган ва ҳатто 8 соатлаб аэропортда қолиб кетишга тўғри келган. Бу эса ўйинчиларга жиддий жисмоний юклама бўлган;

  • Абдураҳматов ва Баҳромовнинг ҳолати: «Зафармурод Абдураҳматов ва Сардор Баҳромов биз учун катта йўқотиш бўлди. Баҳромовда олдинги ўйиндан қолган жароҳат бор эди. Абдураҳматовнинг оёғида енгил жароҳат сезилгани сабаб таваккал қилмадик. Шунингдек, Мурод Раҳматов ҳам майдонга туша олмади. Шунга қарамай, йигитлар руҳий куч топа билишди».

«Жамоага қанча керак бўлсам, шунча ёрдам бераман»

Гвардиола ва Анчелотти сингари буюк мураббийлар фаолиятида кузатиладиган танаффуслар (саббатикал) ҳақидаги саволга «Насаф» бош мураббийи самимий жавоб қайтарди:

«Албатта, биз ҳам инсонмиз, чарчаймиз. Бироз дам олишни истаган пайтларим бўлган, олдин ҳам буни айтганман. Танаффус ёмон бўлмасди. Лекин ҳозир бунга қисқа жавоб бераман: клубга ва жамоага қанча керак бўлсам, шунча хизмат қиламан ва ёрдам бераман».

Ўзбекистон СуперлигасиНасафРўзиқул БердиевБухоро ФК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

0:2 дан 3:2 га суперкамбэк: Рўзиқул Бердиев тактикаси “Насаф”га сенсацион қайтиш тақдим этди0:2 дан 3:2 га суперкамбэк: Рўзиқул Бердиев тактикаси “Насаф”га сенсацион қайтиш тақдим этди5 ноябр 11:03Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, ғалабага эришди (видео)Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, ғалабага эришди (видео)5 ноябр 00:15Рўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтардиРўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтарди1 ноябр 07:46“Насаф” бир киши кам бўлиб қолган баҳсда “Сурхон” билан дуранг ўйнади“Насаф” бир киши кам бўлиб қолган баҳсда “Сурхон” билан дуранг ўйнади31 октябр 19:57Рўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтдиРўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтди29 октябр 14:10Қаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйдиҚаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйди28 октябр 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?