“Футболчилардан узр сўрайман”: Рўзиқул Бердиев Бухородаги оғир ғалаба ҳақида гапирди
Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида кечган муҳим тўқнашувда Қаршининг «Насаф» жамоаси сафарда «Бухоро» устидан 1:0 ҳисобида иродали ва ўта қийин ғалабани расмийлаштирди.
Ўйиндан сўнг қаршиликлар устози Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис 8 соатлаб аэропортда кутишга мажбур қилган оғир йўл азоби, таркибдаги йўқотишлар ва мураббийликдан дам олиш ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, энг аввало Бухородаги майдон сифатини кескин танқид қилиб, иккала жамоа футболчиларидан расман узр сўради.
«Бундай майдонни яқин орада кўрмагандим»: Майдон ҳолати бўйича кескин эътироз
Рўзиқул Бердиев ўйин сифати нима сабабдан фақат узун тўп оширишлар ва курашлардан иборат бўлиб қолганига аниқлик киритди:
Футболчиларнинг жасорати: «Шахсан ўзим иккала жамоа футболчиларидан узр сўрайман. Уларни шундай майдонда тўп суришга мажбур қилаётганимиз жуда оғир ҳолат. Бунақа майдонни яқин атрофда умуман кўрмагандим. Бундай газонда чиқиб ўйнашнинг ўзи ҳақиқий жасорат»;
Тактикага таъсири: «Ўйинга келсак, бундай ҳолатдаги майдонда баҳс бошқача кечиши ҳам мумкин эмасди — фақат узун паслар, ҳаводаги курашлар ва стандарт вазиятлар. Шунга қарамай, йигитлар охиригача курашди ва муҳим уч очкони қўлга киритди».
Аэропортдаги 8 соат, йўқотишлар ва жароҳатлар
Мураббий халқаро ва ички сафарлар туфайли юзага келган чарчоқ ҳамда етакчи футболчиларнинг йўқлиги хусусида ҳам батафсил тўхталди:
Йўл машаққати: Жамоа узоқ парвозлардан кейин етиб келган ва ҳатто 8 соатлаб аэропортда қолиб кетишга тўғри келган. Бу эса ўйинчиларга жиддий жисмоний юклама бўлган;
Абдураҳматов ва Баҳромовнинг ҳолати: «Зафармурод Абдураҳматов ва Сардор Баҳромов биз учун катта йўқотиш бўлди. Баҳромовда олдинги ўйиндан қолган жароҳат бор эди. Абдураҳматовнинг оёғида енгил жароҳат сезилгани сабаб таваккал қилмадик. Шунингдек, Мурод Раҳматов ҳам майдонга туша олмади. Шунга қарамай, йигитлар руҳий куч топа билишди».
«Жамоага қанча керак бўлсам, шунча ёрдам бераман»
Гвардиола ва Анчелотти сингари буюк мураббийлар фаолиятида кузатиладиган танаффуслар (саббатикал) ҳақидаги саволга «Насаф» бош мураббийи самимий жавоб қайтарди:
«Албатта, биз ҳам инсонмиз, чарчаймиз. Бироз дам олишни истаган пайтларим бўлган, олдин ҳам буни айтганман. Танаффус ёмон бўлмасди. Лекин ҳозир бунга қисқа жавоб бераман: клубга ва жамоага қанча керак бўлсам, шунча хизмат қиламан ва ёрдам бераман».
Изоҳлар 0
…