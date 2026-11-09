«Атлетико» ва «Барселона» учрашувида меҳмонлар ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания чемпионати доирасида кечган баҳсда «Барселона» клуби «Атлетико» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Учрашувнинг 10-дақиқасида Хулиано Симеоне ҳисобни очган бўлса-да, Фермин Лопес томонидан киритилган иккита гол каталонияликларга муваффақият келтирди.
- Статистик кўрсаткичларга кўра, «Барселона» тўп назорати ва зарбалар сони бўйича рақибидан устунлик қилди.
Испания чемпионати доирасида «Атлетико» Мадрид ўз майдонида «Барселона»ни қабул қилди. Учрашувда мезбонлар ҳисобни очган бўлса-да, каталонияликлар иккинчи таймгача устунликни ўз томонига оғдирди. Фермин Лопес икки марта дарвозани ишғол қилиб, жамоасига ғалаба келтирди. «Атлетико» сафидаги ягона голни Хулиано Симеоне киритди. Ўйин ўтказилган стадион номи тақдим этилган маълумотларда кўрсатилмаган.
Учрашувда ҳисоб 10-дақиқада очилди. Хулиано Симеоне «Атлетико»ни олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим якунига яқин, 45-дақиқада Фермин Лопес ҳисобни тенглаштирди. 66-дақиқада эса у яна бир бор гол уриб, «Барселона»га ғалабани таъминлади.
Учрашув статистикасида тўп назорати ва зарбалар бўйича «Барселона» устунлик қилди. Каталонияликлар дарвоза томон 15 марта зарба берди, шундан 5 таси нишонга борди. «Атлетико»да бу кўрсаткичлар мос равишда 7 ва 3 тани ташкил этди.
Жамоалар статистикаси:
• Дарвоза томон зарбалар: «Атлетико» — 7, «Барселона» — 15
• Аниқ зарбалар: 3 — 5
• Тўп назорати: 48% — 52%
• Паслар: 337 — 658
• Паслар аниқлиги: 86% — 93%
• Қоидабузарликлар: 14 — 14
• Сариқ карточкалар: 3 — 1
• Қизил карточкалар: 0 — 0
• Офсайдлар: 4 — 1
• Бурчак тўплари: 4 — 2
Ғалабадан кейин «Барселона» 12 та учрашувда 33 очко жамғариб, турнир жадвалида биринчи ўринда қолди. «Реал» Мадрид 30 очко билан иккинчи, «Атлетико» эса 28 очко билан учинчи ўринда бормоқда.
Изоҳлар 0
…