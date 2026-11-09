«Атлетико» ва «Барселона» учрашувида меҳмонлар ғалаба қозонди

·39·Спорт
«Атлетико» ва «Барселона» учрашувида меҳмонлар ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания чемпионати доирасида кечган баҳсда «Барселона» клуби «Атлетико» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Учрашувнинг 10-дақиқасида Хулиано Симеоне ҳисобни очган бўлса-да, Фермин Лопес томонидан киритилган иккита гол каталонияликларга муваффақият келтирди.
  • Статистик кўрсаткичларга кўра, «Барселона» тўп назорати ва зарбалар сони бўйича рақибидан устунлик қилди.

Испания чемпионати доирасида «Атлетико» Мадрид ўз майдонида «Барселона»ни қабул қилди. Учрашувда мезбонлар ҳисобни очган бўлса-да, каталонияликлар иккинчи таймгача устунликни ўз томонига оғдирди. Фермин Лопес икки марта дарвозани ишғол қилиб, жамоасига ғалаба келтирди. «Атлетико» сафидаги ягона голни Хулиано Симеоне киритди. Ўйин ўтказилган стадион номи тақдим этилган маълумотларда кўрсатилмаган.

Учрашувда ҳисоб 10-дақиқада очилди. Хулиано Симеоне «Атлетико»ни олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим якунига яқин, 45-дақиқада Фермин Лопес ҳисобни тенглаштирди. 66-дақиқада эса у яна бир бор гол уриб, «Барселона»га ғалабани таъминлади.

Учрашув статистикасида тўп назорати ва зарбалар бўйича «Барселона» устунлик қилди. Каталонияликлар дарвоза томон 15 марта зарба берди, шундан 5 таси нишонга борди. «Атлетико»да бу кўрсаткичлар мос равишда 7 ва 3 тани ташкил этди.

Жамоалар статистикаси:

• Дарвоза томон зарбалар: «Атлетико» — 7, «Барселона» — 15
• Аниқ зарбалар: 3 — 5
• Тўп назорати: 48% — 52%
• Паслар: 337 — 658
• Паслар аниқлиги: 86% — 93%
• Қоидабузарликлар: 14 — 14
• Сариқ карточкалар: 3 — 1
• Қизил карточкалар: 0 — 0
• Офсайдлар: 4 — 1
• Бурчак тўплари: 4 — 2

Ғалабадан кейин «Барселона» 12 та учрашувда 33 очко жамғариб, турнир жадвалида биринчи ўринда қолди. «Реал» Мадрид 30 очко билан иккинчи, «Атлетико» эса 28 очко билан учинчи ўринда бормоқда.

Атлетико МадридБарселонаФермин ЛопесХулиано СимеонеИспания чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?Бугун 00:29Хаби Алонсо «Барселона» етакчиси Фермин Лопесни «Челси»га олиб келмоқчиХаби Алонсо «Барселона» етакчиси Фермин Лопесни «Челси»га олиб келмоқчи4 октябр 22:03Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиФермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирди20 сентябр 12:51“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди28 август 02:43Фермин Лопес Роналд Араухонинг кетиши ва трансфер миш-мишлари ҳақида гапирдиФермин Лопес Роналд Араухонинг кетиши ва трансфер миш-мишлари ҳақида гапирди10 август 14:00Фермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдамФермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдам30 июл 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди