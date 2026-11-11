3000 йиллик мумиёнинг сочлари олимларни ҳайратга солди

1 дақиқа ўқиш0
3000 йиллик мумиёнинг сочлари олимларни ҳайратга солди

Мисрда 3000 йилдан ортиқ вақт аввал яшаган аёлнинг мумиёси замонавий тиббий технологиялар ёрдамида қайта ўрганилди. Текширув давомида унинг узун ўрилган сочлари, тишларидаги ўзгаришлар ва танасида сақланиб қолган ички аъзоларнинг излари аниқланди. Энг қизиғи, олимлар мумиёнинг бинтларини ечмасдан туриб, унинг танасини уч ўлчамли тасвирда ўрганишга муваффақ бўлди.

Тадқиқотчилар «Ўрилган сочли аёл» (The Braided Lady) номи билан танилган мумиёни юқори аниқликдаги компьютер томографияси (КТ) ёрдамида текширди. Натижалар 2026 йил октябрь ойида Radiology Case Reports илмий журналида эълон қилинди.

Мумиё ким бўлган?

Qora rangli mayda o'rilgan sochli qadimiy odam bosh suyagi.

Аёлнинг ҳақиқий исми ва ҳаёти ҳақидаги маълумотлар сақланиб қолмаган. Тадқиқотчилар унинг мумиёланиш хусусиятларига қараб, милоддан аввалги тахминан 1292–1077 йиллар оралиғида, Мисрнинг Янги подшолик даври ва ундан кейинги даврга яқин вақтда яшаган бўлиши мумкинлигини билдирган.

У алоҳида қабрдан эмас, балки бошқа мумиёлар билан бирга сақланган жойдан топилган. 1860 йилда шифокор Жеймс Дуглас уни Мисрдан Канадага олиб кетган. Кейинчалик мумиё турли музейлар коллекциясида сақланган ва 2006 йилда АҚШнинг Канзас штатидаги Жаҳон хазиналари музейига келиб тушган.

Унинг узун ва ўрилган сочлари бошқа мумиёлардан ажралиб тургани сабабли унга «Ўрилган сочли аёл» номи берилган.

Компьютер томографияси нималарни аниқлади?

Мутахассислар мумиёни 0,625 миллиметр қалинликдаги кесимлар орқали сканердан ўтказиб, танасининг ички тузилишини 3D тасвирда қайта тиклаган. Бу усул орқали суяклар, тишлар ва сақланиб қолган юмшоқ тўқималарни бинтларни очмасдан текшириш имкони бўлган.

Текширувда аёлнинг танасида жигар ва талоқ тўқималарининг қолдиқлари сақланиб қолгани аниқланган. Шунингдек, бош қисмида қуриб қолган мия тўқимаси излари ҳам кўринган. Бу уни мумиёлаш жараёнида мияси бурун орқали олиб ташланмаган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Олимларнинг фикрича, ички аъзоларни олиб ташлаш жараёни тўлиқ амалга оширилмаган. Бу эса қадимги мисрликларнинг мумиёлаш усуллари ҳар доим бир хил бўлмаганини кўрсатади.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари