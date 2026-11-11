Элдор Шомуродов Россияга қарши ўйин олдидан ёш футболчиларга мурожаат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов Россияга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан ёш футболчиларга жамоага мослашишда ёрдам бераётганини маълум қилди.
- Ҳужумчининг таъкидлашича, ёшларнинг терма жамоадаги келажаги ва ўз ўрнини мустаҳкамлаши уларнинг шахсий меҳнати ҳамда интилишига боғлиқ.
- Шомуродов рақиб таркибида индивидуал жиҳатдан кучли футболчилар борлигини қайд этиб, бўлажак баҳсни қизиқарли ўтишини кутмоқда.
Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов Россияга қарши бўладиган ўртоқлик учрашуви олдидан йиғин таркибига жалб этилган ёш футболчилар ҳақида фикр билдирди. Ҳужумчи уларга ёрдам бераётганини таъкидлар экан, миллий жамоада ўз ўрнини мустаҳкамлаш энди ёшларнинг ўз ҳаракатига боғлиқ эканини айтди.
Ўзбекистон миллий жамоаси Россияга қарши муҳим ўртоқлик баҳсига тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу учрашув олдидан жамоа сардори Элдор Шомуродов журналистлар билан суҳбатда терма жамоага чақирилган ёш футболчилар, уларнинг имкониятлари ва бўлажак рақиб ҳақида ўз фикрларини билдирди.
«Миллий жамоага доим муносиблар чақирилади»
Шомуродовнинг айтишича, бу сафарги йиғинда ҳам янги ёш футболчиларга имконият берилган. Миллий жамоа сардори уларнинг жамоага мослашиши ва ўз салоҳиятини намоён этиши учун катта авлод вакиллари ёрдам бераётганини таъкидлади.
«Бу сафарги йиғинга ҳам янги ёшлар қўшилган. Миллий жамоага доим муносиблар чақирилади. Ёшларга ёрдам беряпмиз. Қолгани уларнинг ўзига боғлиқ», — деди Элдор Шомуродов. Унинг сўзларини Tribuna.uz мухбири келтирмоқда.
Сардорнинг ушбу фикрларида ёш футболчилар учун муҳим ишора бор: миллий жамоага чақирилиш — катта имконият, аммо ундан унумли фойдаланиш ҳар бир футболчининг ўз маҳорати, меҳнати ва интилишига боғлиқ.
Шомуродов Россия терма жамоасининг қайси жиҳатини алоҳида таъкидлади?
Ўзбекистон сардори бўлажак рақиб ҳақида гапирар экан, Россия терма жамоаси таркибида индивидуал жиҳатдан кучли футболчилар борлигини қайд этди.
«Россия таркибида индивидуал кучли футболчилари бор. Қизиқарли ўйин бўлади», — деди ҳужумчи.
Бу баёнотдан кўриниб турибдики, Шомуродов рақибнинг салоҳиятини яхши баҳоламоқда. Россияга қарши баҳс Ўзбекистон футболчилари учун ўз имкониятларини кучли рақиб қаршисида синовдан ўтказиш имконияти бўлади.
Ўзбекистон — Россия учрашуви қачон бўлади?
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтказилади.
Учрашув: Ўзбекистон — Россия
Сана: 12 ноябрь
Стадион: «Пахтакор»
Бошланиш вақти: 20:00 (Тошкент вақти билан)
Эндиликда мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий жамоаси Россияга қарши майдонда қандай ўйин кўрсатади? Айниқса, йиғинга жалб этилган ёш футболчиларнинг имкониятлари ва Элдор Шомуродов бошчилигидаги ҳужум чизиғининг ҳаракатлари алоҳида эътибор марказида бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…