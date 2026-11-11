Александр Мостовой эртанги Ўзбекистон — Россия ўйини натижасини тахмин қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда 12 ноябр куни соат 20:00 да Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
- Собиқ футболчи Александр Мостовой ўзбек футболи сўнгги йилларда катта ўсишга эришганини таъкидлаб, рақиб жамоанинг имкониятларини юқори баҳолади.
- У мазкур баҳс 1:2 ҳисобида Россия терма жамоасининг ғалабаси билан якунланишини тахмин қилди.
Эртага, 12 ноябрь куни соат 20:00 да Тошкент шаҳрида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги нуфузли ўртоқлик учрашуви старт олади. Мазкур қарама-қаршилик олдидан Россия футбол юлдузларидан бири, собиқ таниқли футболчи Александр Мостовой бўлажак баҳс ҳақида ўз фикрларини билдириб, кутилмаган тахминларни ўртага ташлади.
«Ўзбекистон сўнгги йилларда ўз нуфузини оширди»
Sport24 нашрига таяниб хабар берилишича, Александр Мостовой жаҳон чемпионати пайтида Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинларини диққат билан кузатиб борган. Унинг таъкидлашича, ўзбек футболи сўнгги йилларда улкан қадамлар ташлаб, халқаро майдонда ўз нуфузини сезиларли даражада оширишга эришган.
Шунга қарамай, собиқ футболчи бўлажак баҳсда Россия терма жамоасининг имкониятларини юқори баҳолаб, улардан ғалаба кутаётганини очиқ айтди.
«Россия терма жамоаси Ўзбекистондан заиф эмас. Ўйлайманки, беллашув 1:2 ҳисобида Россия фойдасига якунланади», — деди Александр Мостовой.
Учрашув ва прогноз параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Учрашув санаси ва вақти
12 ноябрь куни соат 20:00 да старт олади
Мутахассис фикри
Александр Мостовой (собиқ машҳур футболчи)
Ўзбекистон терма жамоаси баҳоси
Сўнгги йилларда ўз нуфузини сезиларли даражада оширган
Мостовойнинг тахмини
Россиянинг 1:2 ҳисобидаги ғалабаси
Ахборот манбаси
Sport24 нашри
«Иккала жамоа ўртасидаги муросасиз ва қизиқарли кечадиган мазкур ўртоқлик баҳси мухлисларга ҳақиқий шиддатли футбол лаҳзаларини тақдим этиши кутилмоқда».
Тошкентдаги кутилмаган тўқнашув олдидан
Эслатиб ўтамиз, мазкур ўйин миллий жамоаларимиз учун ўз имкониятларини синаб кўриш, янги тактикаларни кўздан кечириш ва халқаро тажриба орттириш йўлида жуда муҳим аҳамият касб этади. Александр Мостовой башорат қилганидек, россиялик футболчилар устун келадими ёки Фабио Каннаваро шогирдлари ўз мухлислари қаршисида кутилган ажойиб натижани кўрсатадими — буни эрта оқшомда билиб оламиз.
Сизнингча, Александр Мостовойнинг 1:2 ҳисобидаги тахмини оқлайдими ёки Ўзбекистон миллий жамоаси бунга ўз қаршилигини кўрсата оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…