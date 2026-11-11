Тошкент автобусларида чиптасиз юрганларнинг 92 фоизи 16–30 ёшдагилар бўлди
Тошкент шаҳрида жамоат транспортидан фойдаланиб, йўл ҳақини тўламаган йўловчиларнинг аксарияти ёшлар экани маълум бўлди. 2026 йилнинг январь–октябрь ойларида автобусларда чиптасиз ҳаракатланганларга нисбатан қарийб 139 мингта маъмурий баённома расмийлаштирилган. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Транспорт бош бошқармаси хабар берди.
Расмий маълумотларга кўра, жами 138 780 та баённоманинг 97 747 таси 18–30 ёшдаги йўловчиларга тегишли. Бу умумий қоидабузарликларнинг 70,4 фоизини ташкил этади.
Бундан ташқари, 16–17 ёшли йўловчиларга нисбатан ҳам 30 533 та баённома тузилган. Ушбу кўрсаткич умумий рақамнинг 22 фоизига тенг.
Шу тариқа, 16 ёшдан 30 ёшгача бўлган йўловчиларга нисбатан жами 128 280 та баённома расмийлаштирилган. Яъни автобусларда йўл ҳақини тўламаслик билан боғлиқ қоидабузарликларнинг 92,4 фоизи айнан шу ёш тоифаси ҳиссасига тўғри келган.
Қоидабузарликлар жинслар бўйича ҳам таҳлил қилинган. Натижаларга кўра, 105 272 та баённома эркакларга нисбатан расмийлаштирилган бўлиб, бу умумий кўрсаткичнинг 75,9 фоизини ташкил этади. Аёлларга нисбатан эса 33 508 та ёки 24,1 фоиз баённома тузилган.
Статистикадан кўриниб турибдики, пойтахт автобусларида йўл ҳақини тўламаслик ҳолатларининг асосий қисми 16–30 ёшли йўловчилар орасида қайд этилган.
- #Тошкент жамоат транспорти
- #Тошкент шаҳар Транспорт бош бошқармаси
- #автобусда йўл ҳақи
- #маъмурий баённома
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…