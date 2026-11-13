«Тоттенҳэм»ни юқорига етаклаяпти: Де Зерби АПЛда қандай қилиб энг яхши деб топилди?

1 дақиқа ўқиш3
«Тоттенҳэм»ни юқорига етаклаяпти: Де Зерби АПЛда қандай қилиб энг яхши деб топилди?

Англия Премер-лигаси ташкилотчилари октябрь ойида ўз жамоаси билан юқори натижалар кўрсатган энг яхши мураббий номини расман эълон қилди. Унга кўра, «Тоттенҳэм» бош мураббийи Роберто Де Зерби ой якунларига кўра тенгсиз деб топилди.

«Тоттенҳэм»нинг октябрь ойидаги муваффақиятли юриши

Италиялик тажрибали мутахассис бошқарувидаги «тақачилар» ўтган ойда Англия чемпионатида жами 4 та учрашув ўтказиб, 3 та ғалаба ва 1 та дуранг қайд этишди. Де Зерби шогирдлари майдонда рақибларга қарши муросасиз ва ҳужумкор ўйин намойиш этишди.

Хусусан, Лондон клуби мухлислари унута олмайдиган қатор муҳим баҳсларда зафар қучди:

  • «Кристал Пэлас» устидан ишончли ғалаба (2:0);

  • Лондон дербисида «Челси» мағлуб этилди (2:0);

  • «Ковентри» билан кечган баҳсда рақиб дарвозасига 3 та гол урилди (3:1);

  • Шунга қарамай, «Манчестер Юнайтед» билан кечган кескин ўйинда дуранг қайд этилди (1:1).

Роберто Де Зерби ва «Тоттенҳэм» кўрсаткичлари

Маълумотлар ва тафсилотлар

Эътироф

АПЛда октябрь ойининг энг яхши мураббийи

Октябрь ойидаги ўйинлар

4 та учрашув: 3 ғалаба, 1 дуранг

Асосий натижалар

«Челси» ва «Кристал Пэлас» устидан ғалабалар

Жорий мавсумдаги ҳолат

10 турдан кейин 12 очко ва турнир жадвалида 11-ўрин

Турнир жадвалидаги ҳолат ва истиқболлар

Муваффақиятли серияга қарамай, «Тоттенҳэм» Англия Премер-лигасининг 10 та туридан кейин 12 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 11-ўрнини эгаллаб турибди. Шунга қарамай, Роберто Де Зербининг раҳбарлигида жамоа ўйинида сезиларли ижобий ўзгаришлар кўзга ташланаётгани мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда.

Сизнингча, Роберто Де Зерби «Тоттенҳэм»ни мавсум якунига қадар Англия Премер-лигасининг кучли бешлик зонасига олиб чиқа оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари