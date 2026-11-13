«Тоттенҳэм»ни юқорига етаклаяпти: Де Зерби АПЛда қандай қилиб энг яхши деб топилди?
Англия Премер-лигаси ташкилотчилари октябрь ойида ўз жамоаси билан юқори натижалар кўрсатган энг яхши мураббий номини расман эълон қилди. Унга кўра, «Тоттенҳэм» бош мураббийи Роберто Де Зерби ой якунларига кўра тенгсиз деб топилди.
«Тоттенҳэм»нинг октябрь ойидаги муваффақиятли юриши
Италиялик тажрибали мутахассис бошқарувидаги «тақачилар» ўтган ойда Англия чемпионатида жами 4 та учрашув ўтказиб, 3 та ғалаба ва 1 та дуранг қайд этишди. Де Зерби шогирдлари майдонда рақибларга қарши муросасиз ва ҳужумкор ўйин намойиш этишди.
Хусусан, Лондон клуби мухлислари унута олмайдиган қатор муҳим баҳсларда зафар қучди:
«Кристал Пэлас» устидан ишончли ғалаба (2:0);
Лондон дербисида «Челси» мағлуб этилди (2:0);
«Ковентри» билан кечган баҳсда рақиб дарвозасига 3 та гол урилди (3:1);
Шунга қарамай, «Манчестер Юнайтед» билан кечган кескин ўйинда дуранг қайд этилди (1:1).
Роберто Де Зерби ва «Тоттенҳэм» кўрсаткичлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Эътироф
АПЛда октябрь ойининг энг яхши мураббийи
Октябрь ойидаги ўйинлар
4 та учрашув: 3 ғалаба, 1 дуранг
Асосий натижалар
«Челси» ва «Кристал Пэлас» устидан ғалабалар
Жорий мавсумдаги ҳолат
10 турдан кейин 12 очко ва турнир жадвалида 11-ўрин
Турнир жадвалидаги ҳолат ва истиқболлар
Муваффақиятли серияга қарамай, «Тоттенҳэм» Англия Премер-лигасининг 10 та туридан кейин 12 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 11-ўрнини эгаллаб турибди. Шунга қарамай, Роберто Де Зербининг раҳбарлигида жамоа ўйинида сезиларли ижобий ўзгаришлар кўзга ташланаётгани мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда.
Сизнингча, Роберто Де Зерби «Тоттенҳэм»ни мавсум якунига қадар Англия Премер-лигасининг кучли бешлик зонасига олиб чиқа оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…