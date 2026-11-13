Лемур ўзига ўхшаган ўйинчоқни кўриб, ҳайратдан кўзларини катта очди

1 дақиқа ўқиш31
Лемур ўзига ўхшаган ўйинчоқни кўриб, ҳайратдан кўзларини катта очди

Сан-Франциско ҳайвонот боғида яшовчи Нил исмли Кокерел сифакасига ўзига ўхшаш юмшоқ ўйинчоқ совға қилинди. Жониворнинг совғани кўрганидаги қувончи акс этган видео ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди.

Кадрда Нил ўйинчоқни кўриши билан кўзларини катта-катта очиб, уни маҳкам қучоқлайди. Сўнг юмшоқ дўстини қўйиб юбормай, у билан бирга кўрпача устида думалаб, хурсандчилик қилади.

Ҳайвонот боғи маълумотига кўра, ўйинчоқни унга парваришловчиларидан бири Лори совға қилган. Видео 12 ноябрь куни Сан-Франциско ҳайвонот боғининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилинган.

Эслатиб ўтамиз, 2026 йил бошида Японияда яшовчи Панч исмли макака боласи ҳам юмшоқ ўйинчоққа боғланиб қолгани билан интернет фойдаланувчиларининг меҳрини қозонган эди. Онаси уни парваришламагач, ҳайвонот боғи ходимлари Панчга юмшоқ орангутан ўйинчоғини беришган. Шундан сўнг у ўйинчоқни доим ёнида олиб юриши ва қучоқлаши акс этган видеолар орқали машҳур бўлди.

Лемур ўзига ўхшаган ўйинчоқни кўриб, ҳайратдан кўзларини катта очди
Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари