Ўзбекистон U-20 муросасиз ўйинда Венесуэла ёшлари билан дуранг ўйнади

1 дақиқа ўқиш30
Ўзбекистон U-20 муросасиз ўйинда Венесуэла ёшлари билан дуранг ўйнади

Ўзбекистон U-20 ёшлар миллий жамоаси навбатдаги халқаро ўртоқлик учрашувини ўтказди. Венесуэланинг U-20 терма жамоасига қарши кечган муросасиз ва шиддатли баҳсда ғолиб номи аниқланмади — 2:2.

Голларга бой иккинчи тайм ва иродали ҳаракатлар

Қизиқарли ва курашларга бой ўтган учрашув давомида вакилларимиз майдонда ўз характерини кўрсатиб, муҳим голларга муаллифлик қилишди. Ўзбекистон ёшлари сафида фаол ҳаракат қилган Даврон Тўлаганов (56-дақиқа) ҳамда Шораҳим Шораҳмедов (64-дақиқа) рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни тенглаштиришга ва олдинга чиқиб олишга муваффақ бўлишди.

Учрашув тафсилотлари

Маълумотлар ва кўрсаткичлар

Мақом

Халқаро ўртоқлик учрашуви

Ҳисоб

Ўзбекистон U-20 — Венесуэла U-20 — 2:2

Голлар муаллифлари

Даврон Тўлаганов (56'), Шораҳим Шораҳмедов (64')

Асосий таркиб дарвозабони

Нематилло Рустамжонов (21)

Майдонга тушган асосий таркиб ва захира имкониятлари

Бош мураббий мазкур баҳсда футболчиларнинг имкониятларини синовдан ўтказиб, қатор ўзгаришларни амалга оширди.

Ўзбекистон U-20 асосий таркиби: 21. Нематилло Рустамжонов, 2. Шораҳим Шораҳмедов, 4. Беҳруз Копайсинов, 6. Диёр Эрманов, 7. Қувонч Абраев, 11. Улуғбек Маратов, 13. Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 14. Беҳруз Абдусатторов, 17. Қувонишбек Сайдалиев, 19. Муҳаммадали Дилшодбеков, 22. Даврон Тўлаганов.

Захирадан майдонга тушишга тайёр футболчилар: Юсуфхонов, Мусоҳонов, Маҳмуджонов, Нажмиддинов, Солиев, Омонкелдиев, Ашурбоев, Шукуруллаев, Боҳодирҳонов, Юсупов, Қуванишбаев, Абдурасулов.

Учрашув ёш футболчиларимиз учун халқаро майдонларда тажриба тўплаш ва келгуси расмий турнирларга тайёргарлик кўриш йўлида муҳим босқич бўлиб хизмат қилди.

Сизнингча, Ўзбекистон U-20 терма жамоасининг келажакдаги расмий мусобақалардаги имкониятлари қандай баҳоланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари