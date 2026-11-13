Ўзбекистон U-20 муросасиз ўйинда Венесуэла ёшлари билан дуранг ўйнади
Ўзбекистон U-20 ёшлар миллий жамоаси навбатдаги халқаро ўртоқлик учрашувини ўтказди. Венесуэланинг U-20 терма жамоасига қарши кечган муросасиз ва шиддатли баҳсда ғолиб номи аниқланмади — 2:2.
Голларга бой иккинчи тайм ва иродали ҳаракатлар
Қизиқарли ва курашларга бой ўтган учрашув давомида вакилларимиз майдонда ўз характерини кўрсатиб, муҳим голларга муаллифлик қилишди. Ўзбекистон ёшлари сафида фаол ҳаракат қилган Даврон Тўлаганов (56-дақиқа) ҳамда Шораҳим Шораҳмедов (64-дақиқа) рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни тенглаштиришга ва олдинга чиқиб олишга муваффақ бўлишди.
Учрашув тафсилотлари
Маълумотлар ва кўрсаткичлар
Мақом
Халқаро ўртоқлик учрашуви
Ҳисоб
Ўзбекистон U-20 — Венесуэла U-20 — 2:2
Голлар муаллифлари
Даврон Тўлаганов (56'), Шораҳим Шораҳмедов (64')
Асосий таркиб дарвозабони
Нематилло Рустамжонов (21)
Майдонга тушган асосий таркиб ва захира имкониятлари
Бош мураббий мазкур баҳсда футболчиларнинг имкониятларини синовдан ўтказиб, қатор ўзгаришларни амалга оширди.
Ўзбекистон U-20 асосий таркиби: 21. Нематилло Рустамжонов, 2. Шораҳим Шораҳмедов, 4. Беҳруз Копайсинов, 6. Диёр Эрманов, 7. Қувонч Абраев, 11. Улуғбек Маратов, 13. Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 14. Беҳруз Абдусатторов, 17. Қувонишбек Сайдалиев, 19. Муҳаммадали Дилшодбеков, 22. Даврон Тўлаганов.
Захирадан майдонга тушишга тайёр футболчилар: Юсуфхонов, Мусоҳонов, Маҳмуджонов, Нажмиддинов, Солиев, Омонкелдиев, Ашурбоев, Шукуруллаев, Боҳодирҳонов, Юсупов, Қуванишбаев, Абдурасулов.
Учрашув ёш футболчиларимиз учун халқаро майдонларда тажриба тўплаш ва келгуси расмий турнирларга тайёргарлик кўриш йўлида муҳим босқич бўлиб хизмат қилди.
Сизнингча, Ўзбекистон U-20 терма жамоасининг келажакдаги расмий мусобақалардаги имкониятлари қандай баҳоланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…