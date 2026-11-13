Португалия миллий жамоаси Роналдуга ҳурмат кўрсатиш учун қандай ташаббусга қўл урди?
Португалия миллий жамоаси ўз тарихидаги энг буюк футболчилардан бири, халқаро фаолиятини якунлаган Криштиану Роналдуга ҳурмат кўрсатиш мақсадида ўзига хос ва таъсирли ташаббусни амалга оширишга қарор қилди.
Данияга қарши ўйиндаги махсус 7-рақам
A Bola нашрининг хабар беришича, португалиялик футболчилар УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши ўтказиладиган уй учрашувида майдонга айнан 7-рақамли футболкаларда тушишади. Бу орқали жамоа аъзолари яқинда миллий жамоа билан хайрлашган афсонавий ҳужумчига ўз чексиз миннатдорчилигини билдирмоқчи.
Мазкур муҳим қарор Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнса, миллий жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш ҳамда жамоа сардорлари Бернарду Силва, Рубен Диаш ва Бруну Фернандеш иштирокидаги махсус йиғилишда қабул қилинган.
Ташаббус тафсилотлари
Маълумотлар ва кўрсаткичлар
Асосий сабаб
Криштиану Роналдунинг миллий жамоадаги фаолиятини якунлагани
Махсус ҳаракат
Данияга қарши ўйинда барчанинг 7-рақамда ҳаракат қилиши
Иштирокчилар
Федерация раҳбарияти, бош мураббий ва сардорлар
Навбатдаги баҳслар
Ноябр ойидаги танаффус: Дания ва Уэлсга қарши ўйинлар
Олдиндаги муҳим баҳслар
Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси ноябр ойидаги халқаро танаффус доирасида Дания ва Уэлс терма жамоаларига қарши баҳсларда иштирок этади. Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган Данияга қарши муҳим баҳс 15 ноябрь кунига белгиланган.
Сизнингча, Португалия терма жамоасининг Роналду шарафига қилаётган бундай эҳтироми жамоага қўшимча руҳий куч бера оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…