Португалия миллий жамоаси Роналдуга ҳурмат кўрсатиш учун қандай ташаббусга қўл урди?

1 дақиқа ўқиш47
Португалия миллий жамоаси Роналдуга ҳурмат кўрсатиш учун қандай ташаббусга қўл урди?

Португалия миллий жамоаси ўз тарихидаги энг буюк футболчилардан бири, халқаро фаолиятини якунлаган Криштиану Роналдуга ҳурмат кўрсатиш мақсадида ўзига хос ва таъсирли ташаббусни амалга оширишга қарор қилди.

Данияга қарши ўйиндаги махсус 7-рақам

A Bola нашрининг хабар беришича, португалиялик футболчилар УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши ўтказиладиган уй учрашувида майдонга айнан 7-рақамли футболкаларда тушишади. Бу орқали жамоа аъзолари яқинда миллий жамоа билан хайрлашган афсонавий ҳужумчига ўз чексиз миннатдорчилигини билдирмоқчи.

Мазкур муҳим қарор Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнса, миллий жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш ҳамда жамоа сардорлари Бернарду Силва, Рубен Диаш ва Бруну Фернандеш иштирокидаги махсус йиғилишда қабул қилинган.

Ташаббус тафсилотлари

Маълумотлар ва кўрсаткичлар

Асосий сабаб

Криштиану Роналдунинг миллий жамоадаги фаолиятини якунлагани

Махсус ҳаракат

Данияга қарши ўйинда барчанинг 7-рақамда ҳаракат қилиши

Иштирокчилар

Федерация раҳбарияти, бош мураббий ва сардорлар

Навбатдаги баҳслар

Ноябр ойидаги танаффус: Дания ва Уэлсга қарши ўйинлар

Олдиндаги муҳим баҳслар

Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси ноябр ойидаги халқаро танаффус доирасида Дания ва Уэлс терма жамоаларига қарши баҳсларда иштирок этади. Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган Данияга қарши муҳим баҳс 15 ноябрь кунига белгиланган.

Сизнингча, Португалия терма жамоасининг Роналду шарафига қилаётган бундай эҳтироми жамоага қўшимча руҳий куч бера оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари