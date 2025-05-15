Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасида янги савдо алоқалари: дори ва озиқ-овқат экспорти кенгаяди

·316·Иқтисодиёт
Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасида янги савдо алоқалари: дори ва озиқ-овқат экспорти кенгаяди
10–12 май кунлари Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси Даврон Ваҳобов бошчилигидаги ишбилармон доиралар вакилларидан иборат делегация амалий сафар билан Афғонистонда бўлди. Сафар доирасида икки давлат ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.

Делегация аъзолари Афғонистоннинг соғлиқни сақлаш ва озиқ-овқат вазири ўринбосари Ҳамидулло Зоҳид билан учрашув ўтказди. Суҳбат давомида Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган дори-дармон ва озиқ-овқат маҳсулотларини Афғонистонга етказиб бериш ҳажмини ошириш, қўшма лойиҳаларни амалий қўллаш ва ҳамкорликни институционал даражада ривожлантириш масалалари атрофлича муҳокама этилди.

Афғонистон томонининг қайд этишича, аввал мамлакатга озиқ-овқат ва дори воситалари турли давлатлардан назоратсиз олиб кирилган бўлса, 2024 йил март ойидан бошлаб бу маҳсулотлар махсус сертификатлаштириш орқали импорт қилинмоқда. Бу тартиб маҳсулотлар сифатини кафолатлашга ва бозорни тозалашга хизмат қилмоқда.
Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасида янги савдо алоқалари: дори ва озиқ-овқат экспорти кенгаяди
Ҳамидулло Зоҳид Ўзбекистон маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканини таъкидлаб, афғон ҳукумати ушбу йўналишда барча шарт-шароитларни яратишга тайёрлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон маҳсулотлари нарх ва сифат жиҳатидан Афғонистон бозори учун қулай ҳисобланади.

Учрашув якунида томонлар бир қатор аниқ келишувларга эришдилар. Жумладан, Афғонистондан чорва моллари ва озиқ-овқат маҳсулотларини Ўзбекистонга импорт қилиш, мазкур жараённи расмийлаштириш мақсадида меморандум имзолаш, шунингдек, Афғонистон Соғлиқни сақлаш ва озиқ-овқат вазирлиги делегациясининг Ўзбекистонга расмий ташрифини ташкил этиш юзасидан келишиб олинди.

Zamin.uz таҳририяти икки қўшни мамлакат ўртасидаги савдо ва иқтисодий ҳамкорлик алоқалари янги босқичга кўтарилишини кузатишда давом этади. Сиз бу ривожларни қандай баҳолайсиз: Афғонистон Ўзбекистон маҳсулотлари учун янги бозор бўлиши мумкинми?
Ўзбекистон Савдо-саноатАфғонистон СавдоДори-дармонОзиқ-овқатИшбилармон ДелегацияСавдо-иқтисодий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиБугун, 09:54Bitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладимиBitcoin 2020-йилдан бери энг кучли сотув босимида: Нарх 70 000 долларгача кўтариладимиКеча, 17:13Шавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиКеча, 08:29Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошдиКеча, 06:38Иллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаИллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаКеча, 00:12АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариАҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди