Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасида янги савдо алоқалари: дори ва озиқ-овқат экспорти кенгаяди
10–12 май кунлари Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси Даврон Ваҳобов бошчилигидаги ишбилармон доиралар вакилларидан иборат делегация амалий сафар билан Афғонистонда бўлди. Сафар доирасида икки давлат ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Делегация аъзолари Афғонистоннинг соғлиқни сақлаш ва озиқ-овқат вазири ўринбосари Ҳамидулло Зоҳид билан учрашув ўтказди. Суҳбат давомида Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган дори-дармон ва озиқ-овқат маҳсулотларини Афғонистонга етказиб бериш ҳажмини ошириш, қўшма лойиҳаларни амалий қўллаш ва ҳамкорликни институционал даражада ривожлантириш масалалари атрофлича муҳокама этилди.
Афғонистон томонининг қайд этишича, аввал мамлакатга озиқ-овқат ва дори воситалари турли давлатлардан назоратсиз олиб кирилган бўлса, 2024 йил март ойидан бошлаб бу маҳсулотлар махсус сертификатлаштириш орқали импорт қилинмоқда. Бу тартиб маҳсулотлар сифатини кафолатлашга ва бозорни тозалашга хизмат қилмоқда.
Ҳамидулло Зоҳид Ўзбекистон маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканини таъкидлаб, афғон ҳукумати ушбу йўналишда барча шарт-шароитларни яратишга тайёрлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон маҳсулотлари нарх ва сифат жиҳатидан Афғонистон бозори учун қулай ҳисобланади.
Учрашув якунида томонлар бир қатор аниқ келишувларга эришдилар. Жумладан, Афғонистондан чорва моллари ва озиқ-овқат маҳсулотларини Ўзбекистонга импорт қилиш, мазкур жараённи расмийлаштириш мақсадида меморандум имзолаш, шунингдек, Афғонистон Соғлиқни сақлаш ва озиқ-овқат вазирлиги делегациясининг Ўзбекистонга расмий ташрифини ташкил этиш юзасидан келишиб олинди.
Zamin.uz таҳририяти икки қўшни мамлакат ўртасидаги савдо ва иқтисодий ҳамкорлик алоқалари янги босқичга кўтарилишини кузатишда давом этади. Сиз бу ривожларни қандай баҳолайсиз: Афғонистон Ўзбекистон маҳсулотлари учун янги бозор бўлиши мумкинми?
Делегация аъзолари Афғонистоннинг соғлиқни сақлаш ва озиқ-овқат вазири ўринбосари Ҳамидулло Зоҳид билан учрашув ўтказди. Суҳбат давомида Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган дори-дармон ва озиқ-овқат маҳсулотларини Афғонистонга етказиб бериш ҳажмини ошириш, қўшма лойиҳаларни амалий қўллаш ва ҳамкорликни институционал даражада ривожлантириш масалалари атрофлича муҳокама этилди.
Афғонистон томонининг қайд этишича, аввал мамлакатга озиқ-овқат ва дори воситалари турли давлатлардан назоратсиз олиб кирилган бўлса, 2024 йил март ойидан бошлаб бу маҳсулотлар махсус сертификатлаштириш орқали импорт қилинмоқда. Бу тартиб маҳсулотлар сифатини кафолатлашга ва бозорни тозалашга хизмат қилмоқда.
Ҳамидулло Зоҳид Ўзбекистон маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканини таъкидлаб, афғон ҳукумати ушбу йўналишда барча шарт-шароитларни яратишга тайёрлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон маҳсулотлари нарх ва сифат жиҳатидан Афғонистон бозори учун қулай ҳисобланади.
Учрашув якунида томонлар бир қатор аниқ келишувларга эришдилар. Жумладан, Афғонистондан чорва моллари ва озиқ-овқат маҳсулотларини Ўзбекистонга импорт қилиш, мазкур жараённи расмийлаштириш мақсадида меморандум имзолаш, шунингдек, Афғонистон Соғлиқни сақлаш ва озиқ-овқат вазирлиги делегациясининг Ўзбекистонга расмий ташрифини ташкил этиш юзасидан келишиб олинди.
Zamin.uz таҳририяти икки қўшни мамлакат ўртасидаги савдо ва иқтисодий ҳамкорлик алоқалари янги босқичга кўтарилишини кузатишда давом этади. Сиз бу ривожларни қандай баҳолайсиз: Афғонистон Ўзбекистон маҳсулотлари учун янги бозор бўлиши мумкинми?
…