НЙДИГ: ИБIT акцияларининг 1,3 млрд долларлик савдоси ортида йирик инвестор турибди

·38·Иқтисодиёт
НЙДИГ: ИБIT акцияларининг 1,3 млрд долларлик савдоси ортида йирик инвестор турибди

Ўтган ҳафтада BlackRock компаниясининг иШарес Bitcoin Труст (ИБIT) фондида амалга оширилган 1,26 миллиард долларлик блокли савдо, катта эҳтимол билан, йирик инвесторнинг (китнинг) йўналишли савдодан тезкор чиқиши бўлган. НЙДИГ молиявий хизматлар компанияси тадқиқот бўлими раҳбари Грег Сиполаро ушбу операция тафсилотларини таҳлил қилиб, шундай хулосага келди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Сешанба куни номаълум трейдер BlackRock'нинг 29,2 миллион дона ИБIT акциясини "дарк поол" — институтлар оммавий бозорга таъсир қилмасдан йирик битимларни амалга оширадиган хусусий платформа орқали сотди. Сиполаро тадқиқот ҳисоботида таъкидлашича, сотувчи акцияларни бозор нархидан 1,01 доллар арзонроққа сотишга рози бўлган ва тезкор ижро учун 29,5 миллион доллар фойдадан воз кечган. Бу ҳолат концентрациялашган позициядан шошилинч чиқишни англатади.

Йирик транзакциялар одатда бозор кайфиятига таъсир қилади. Мазкур савдодан сўнг Bitcoin (БТК) нархи кун давомида 2,8 фоизга пасайди. Bloomberg ЭТФ таҳлилчиси Эрик Балчунаснинг сўзларига кўра, бозор бундай улкан ҳажмдаги сотувни кутилганидан яхши қабул қилган. Бироқ, сотувчининг нима сабабдан бундай қарорга келгани — шахсий чекловлар ёки умумий инвестиция қарашларининг ўзгариши эканлиги ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

АҚШда рўйхатга олинган Bitcoin ЭТФ фондлари кетма-кет 11 савдо куни давомида маблағларнинг чиқиб кетишини (нет оутфлов) қайд этди. Фарсиде Инвесторс маълумотларига кўра, ИБIT савдоси амалга оширилган куннинг ўзида фондлардан 333,6 миллион доллар олиб чиқилган. 14-майдан буён ЭТФ фондларидан жами 2,9 миллиард доллардан ортиқ маблағ чиқиб кетди.

Айни пайтда бозордаги умумий кайфият ҳам беқарорлигича қолмоқда. Crypto Феар & Греэд Индех душанба куни 100 баллдан 29 баллни кўрсатиб, бозорда "қўрқув" ҳукмрон эканлигини англатди. Сиполаронинг фикрича, кит томонидан қўлланилган усуллар шошилинчликдан далолат беради, бу эса инвесторларнинг маблағларини қайтариб олиши ёки балансдаги чекловлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

BitcoinИБITBlackRockЭТФКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
НЙДИГ: ИБIT акцияларининг 1,3 млрд долларлик савдоси ортида йирик инвестор турибди – Zamin.uz, 01.06.2026