НЙДИГ: ИБIT акцияларининг 1,3 млрд долларлик савдоси ортида йирик инвестор турибди
Ўтган ҳафтада BlackRock компаниясининг иШарес Bitcoin Труст (ИБIT) фондида амалга оширилган 1,26 миллиард долларлик блокли савдо, катта эҳтимол билан, йирик инвесторнинг (китнинг) йўналишли савдодан тезкор чиқиши бўлган. НЙДИГ молиявий хизматлар компанияси тадқиқот бўлими раҳбари Грег Сиполаро ушбу операция тафсилотларини таҳлил қилиб, шундай хулосага келди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Сешанба куни номаълум трейдер BlackRock'нинг 29,2 миллион дона ИБIT акциясини "дарк поол" — институтлар оммавий бозорга таъсир қилмасдан йирик битимларни амалга оширадиган хусусий платформа орқали сотди. Сиполаро тадқиқот ҳисоботида таъкидлашича, сотувчи акцияларни бозор нархидан 1,01 доллар арзонроққа сотишга рози бўлган ва тезкор ижро учун 29,5 миллион доллар фойдадан воз кечган. Бу ҳолат концентрациялашган позициядан шошилинч чиқишни англатади.
Йирик транзакциялар одатда бозор кайфиятига таъсир қилади. Мазкур савдодан сўнг Bitcoin (БТК) нархи кун давомида 2,8 фоизга пасайди. Bloomberg ЭТФ таҳлилчиси Эрик Балчунаснинг сўзларига кўра, бозор бундай улкан ҳажмдаги сотувни кутилганидан яхши қабул қилган. Бироқ, сотувчининг нима сабабдан бундай қарорга келгани — шахсий чекловлар ёки умумий инвестиция қарашларининг ўзгариши эканлиги ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
АҚШда рўйхатга олинган Bitcoin ЭТФ фондлари кетма-кет 11 савдо куни давомида маблағларнинг чиқиб кетишини (нет оутфлов) қайд этди. Фарсиде Инвесторс маълумотларига кўра, ИБIT савдоси амалга оширилган куннинг ўзида фондлардан 333,6 миллион доллар олиб чиқилган. 14-майдан буён ЭТФ фондларидан жами 2,9 миллиард доллардан ортиқ маблағ чиқиб кетди.
Айни пайтда бозордаги умумий кайфият ҳам беқарорлигича қолмоқда. Crypto Феар & Греэд Индех душанба куни 100 баллдан 29 баллни кўрсатиб, бозорда "қўрқув" ҳукмрон эканлигини англатди. Сиполаронинг фикрича, кит томонидан қўлланилган усуллар шошилинчликдан далолат беради, бу эса инвесторларнинг маблағларини қайтариб олиши ёки балансдаги чекловлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.
…