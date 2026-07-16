Ўзбекистон экспортида Россия пешқадам: беш ойлик савдода кимлар етакчи?
2026 йилнинг январ–май ойларида Ўзбекистоннинг умумий экспорт ҳажми 12,6 млрд АҚШ долларини ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакат маҳсулотлари энг кўп Россия бозорига етказиб берилган.
Ҳисобот даврида Россияга экспорт ҳажми 1,9 млрд долларга етган. Бу кўрсаткич билан Россия Ўзбекистоннинг энг йирик экспорт ҳамкори бўлиб турибди.
Иккинчи ўринни 1,2 млрд долларлик экспорт билан Хитой эгаллади. Кейинги ўринларда Афғонистон — 817,8 млн доллар, Франция — 626,2 млн доллар ва Қозоғистон — 573,7 млн доллар билан қайд этилди.
Шунингдек, Туркия, Ҳонконг, БАА, Қирғиз Республикаси ва Тожикистон ҳам Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи бозорлари қаторига кирди.
Бу рақамлар Ўзбекистон экспортида минтақавий ҳамкорлар билан бирга йирик глобал бозорларнинг ҳам улуши ортиб бораётганини кўрсатмоқда.
…