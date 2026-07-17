SpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилди

·34·Техно
SpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси пайшанба куни Жанубий Техасдаги полигонида Starship ракета тизимининг такомиллаштирилган учинчи авлоди (V3) парвозини сўнгги сонияларда бекор қилди. Ракета двигателлари ўт олганидан сўнг, автоматик тизим кутилмаганда жараённи тўхтатишга қарор қилди. Ушбу муваффақиятсизлик компаниянинг технологик ва молиявий режаларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Elon Musk ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилишича, айрим двигателлар ишга тушмагани сабабли автоматик ҳимоя тизими ишга тушган. "Баъзи двигателлар старт олмади, бу эса парвознинг автоматик бекор қилинишига олиб келди. Умид қиламизки, бир неча кундан кейин яна уриниб кўрамиз", — деб ёзди миллиардер. SpaceX ушбу миссия доирасида ўзининг учинчи авлод Starlink сунъий йўлдошларини илк бор коинотга олиб чиқишни режалаштирган эди.

Техник носозликлар ва парвоз тафсилотлари

Парвозга тайёргарлик жараёни дастлаб режа асосида кетаётган эди. Фақатгина ортга ҳисоблашнинг сўнгги бир дақиқасида қисқа муддатли тўхталиш юз берди, бироқ муаммо тезда бартараф этилиб, жараён давом эттирилди. Бироқ, старт вақтида сув пуркаш тизими ишга тушиб, Super Heavy кучайтиргич босқичи двигателлари аланга олган бир пайтда, тизим бутунлай ўчиб қолди. SpaceX трансляциясидаги график маълумотларга кўра, тўртта янги Raptor двигатели ўт олмаган.

Эслатиб ўтамиз, бу Starship V3 моделининг иккинчи парвоз уриниши эди. Май ойида ўтказилган биринчи синов парвози зиддиятли натижалар билан якунланган. Ўшанда ракета майдончадан кўтарила олган бўлса-да, Super Heavy кучайтиргичи Мексика қўлтиғига қўниш вақтида муваффақиятсизликка учраган эди. Шундан сўнг, АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) текширув ўтказиб, фақат шу ҳафтанинг бошидагина қайта парвозга рухсат берган эди.

Молиявий йўқотишлар ва бозор реакцияси

Ушбу муваффақиятсиз уриниш SpaceX учун ноқулай вақтга тўғри келди. Компания 12-июн куни тарихий IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини ўтказиб, 85 миллиард доллардан ортиқ маблағ жалб қилган эди. Ўшанда компания қиймати Amazon ва Microsoft каби гигантлар даражасига яқинлашган бўлса-да, сўнгги бир ой ичида акциялар нархи пасайишда давом этмоқда.

Пайшанба кунги муваффақиятсиз стартдан сўнг, SpaceX акциялари савдолар ёпилгач яна 4 фоиздан кўпроққа арзонлашди. Ҳозирда қимматли қоғозлар нархи IPO вақтидаги 135 долларлик кўрсаткичдан ҳам пастга тушиб кетган. Бу инвесторлар орасида компаниянинг яқин келажакдаги режалари борасида маълум хавотирларни уйғотмоқда.

Starship ва Starlink лойиҳалари SpaceX стратегиясининг асосий устунлари ҳисобланади. Компания "орбитал маълумотлар марказлари" концепциясини иқтисодий жиҳатдан фойдали эканини исботламоқчи. Starlink ҳозирда SpaceX бизнесининг энг даромадли ва ягона фойда келтираётган қисми бўлиб қолмоқда, шу сабабли янги авлод сунъий йўлдошларини муваффақиятли орбитага чиқариш компания учун ҳаётий аҳамиятга эга.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаСан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаБугун, 04:20Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиБугун, 02:51Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиКока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиБугун, 02:23Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиElon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиБугун, 02:21OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиOpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиБугун, 01:24NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиNASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди