Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқда

·29·Техно
Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқда

Сан-Франциско шаҳри мери Даниел Лурие технологик инновацияларни қўллаб-қувватлашига қарамай, ҳайдовчисиз бошқариладиган автомобиллар фаолиятини тартибга солиш бўйича қатъий чоралар кўришга чақирди. Бунга жорий йилнинг 4-июль куни Ваймо роботаксилари иштирокида содир бўлган ва шаҳар кўчаларини соатлаб фалаж қилиб қўйган оммавий тирбандлик сабаб бўлди. Мазкур воқеа автоном транспорт воситаларининг кутилмаган вазиятларда ўзини тутиши борасидаги хавотирларни янада кучайтирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, мер Лурие штат регуляторларига расмий хат йўллаб, роботаксилар учун янги ва қатъийроқ талаблар жорий этишни сўраган. Гап шундаки, байрам тадбирлари вақтида ўнлаб Ваймо машиналари қуввати тугаб ёки техник носозлик туфайли йўлнинг ўртасида тўхтаб қолган. Бу ҳолат нафақат оддий ҳайдовчилар, балки жамоат транспорти ва махсус хизмат автобусларининг ҳам ҳаракатланишига тўсқинлик қилган.

Фавқулодда вазиятларда ишончлилик масаласи

Даниел Лурие ўз мурожаатида Калифорния штатининг амалдаги қонунчилиги автоном воситаларнинг фавқулодда ҳолатлардаги ҳаракатини тўлиқ қамраб олмаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, роботаксилар нафақат оддий шароитларда хавфсиз юриши, балки оммавий тадбирлар ёки электр энергияси узилиши каби кутилмаган ҳодисалар вақтида ҳам ишончли ишлаши шарт. Мернинг фикрича, ҳозирги тартиб-қоидалар бундай мураккаб вазиятларга тайёр эмас.

Янги таклиф этилаётган тартибга кўра, роботакси ишлаб чиқарувчи компаниялар қуйидаги тўртта асосий қобилиятни намойиш этиши лозим:

  • Носоз ёки тўхтаб қолган транспорт воситаларини зудлик билан ҳаракатланиш йўлакларидан олиб ташлаш;
  • Реал вақт режимида маршрутларни, хизмат кўрсатиш ҳудудларини ва йўловчи олиш нуқталарини ўзгартира олиш;
  • Маҳаллий давлат идоралари билан реал вақт режимида операцион маълумотларни алмашиш;
  • Катта одамлар оқими ва мураккаб тирбандлик шароитида ишлаш бўйича махсус тестлардан ўтиш.
Ҳозирда Сан-Франциско ҳудудида Ваймо компаниясининг 1000 га яқин роботаксиси хизмат кўрсатмоқда. Бу кўрсаткич билан у минтақадаги энг йирик оператор ҳисобланади. Шунингдек, Amazon эгалигидаги Зоох ва Uber билан ҳамкорликдаги роботакси лойиҳалари ҳам бозорда ўз ўрнини эгаллашга ҳаракат қилмоқда. Tesla эса ҳозирча тўлиқ автоном ҳайдовчисиз бошқарув учун рухсатномага эга эмас ва ҳайдовчи назорати остидаги хизматларни таклиф этмоқда.

Сан-Франциско ва Силикон водийси узоқ вақтдан бери автоном технологиялар учун асосий синов майдони бўлиб келмоқда. Нуро, Ваймо ва Зоох каби олтита компания ҳайдовчисиз синовларни ўтказиш ҳуқуқига эга. Бироқ, сўнгги воқеалар технологик тараққиёт билан бирга шаҳар инфратузилмаси ва аҳоли хавфсизлигини таъминлаш учун қонуний базани ҳам янгилаб бориш зарурлигини кўрсатмоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, Калифорния қоидалари АҚШнинг бошқа штатларига қараганда анча қатъий бўлса-да, Ваймо билан боғлиқ ҳолат тизимда ҳали ҳам камчиликлар борлигини исботлади. Агар мернинг таклифлари қабул қилинса, бу нафақат Сан-Франциско, балки бутун дунё бўйлаб роботаксилар фаолиятини тартибга солишда янги андоза бўлиши мумкин.

ВаймоРоботаксиСан-ФранцискоТехнологияАвтоном Автомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиSpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиБугун, 04:20Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиБугун, 02:51Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиКока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиБугун, 02:23Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиElon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиБугун, 02:21OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиOpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиБугун, 01:24NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиNASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди