Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқда
Сан-Франциско шаҳри мери Даниел Лурие технологик инновацияларни қўллаб-қувватлашига қарамай, ҳайдовчисиз бошқариладиган автомобиллар фаолиятини тартибга солиш бўйича қатъий чоралар кўришга чақирди. Бунга жорий йилнинг 4-июль куни Ваймо роботаксилари иштирокида содир бўлган ва шаҳар кўчаларини соатлаб фалаж қилиб қўйган оммавий тирбандлик сабаб бўлди. Мазкур воқеа автоном транспорт воситаларининг кутилмаган вазиятларда ўзини тутиши борасидаги хавотирларни янада кучайтирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабарига кўра, мер Лурие штат регуляторларига расмий хат йўллаб, роботаксилар учун янги ва қатъийроқ талаблар жорий этишни сўраган. Гап шундаки, байрам тадбирлари вақтида ўнлаб Ваймо машиналари қуввати тугаб ёки техник носозлик туфайли йўлнинг ўртасида тўхтаб қолган. Бу ҳолат нафақат оддий ҳайдовчилар, балки жамоат транспорти ва махсус хизмат автобусларининг ҳам ҳаракатланишига тўсқинлик қилган.
Фавқулодда вазиятларда ишончлилик масаласиДаниел Лурие ўз мурожаатида Калифорния штатининг амалдаги қонунчилиги автоном воситаларнинг фавқулодда ҳолатлардаги ҳаракатини тўлиқ қамраб олмаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, роботаксилар нафақат оддий шароитларда хавфсиз юриши, балки оммавий тадбирлар ёки электр энергияси узилиши каби кутилмаган ҳодисалар вақтида ҳам ишончли ишлаши шарт. Мернинг фикрича, ҳозирги тартиб-қоидалар бундай мураккаб вазиятларга тайёр эмас.
Янги таклиф этилаётган тартибга кўра, роботакси ишлаб чиқарувчи компаниялар қуйидаги тўртта асосий қобилиятни намойиш этиши лозим:
- Носоз ёки тўхтаб қолган транспорт воситаларини зудлик билан ҳаракатланиш йўлакларидан олиб ташлаш;
- Реал вақт режимида маршрутларни, хизмат кўрсатиш ҳудудларини ва йўловчи олиш нуқталарини ўзгартира олиш;
- Маҳаллий давлат идоралари билан реал вақт режимида операцион маълумотларни алмашиш;
- Катта одамлар оқими ва мураккаб тирбандлик шароитида ишлаш бўйича махсус тестлардан ўтиш.
Сан-Франциско ва Силикон водийси узоқ вақтдан бери автоном технологиялар учун асосий синов майдони бўлиб келмоқда. Нуро, Ваймо ва Зоох каби олтита компания ҳайдовчисиз синовларни ўтказиш ҳуқуқига эга. Бироқ, сўнгги воқеалар технологик тараққиёт билан бирга шаҳар инфратузилмаси ва аҳоли хавфсизлигини таъминлаш учун қонуний базани ҳам янгилаб бориш зарурлигини кўрсатмоқда.
Экспертларнинг таъкидлашича, Калифорния қоидалари АҚШнинг бошқа штатларига қараганда анча қатъий бўлса-да, Ваймо билан боғлиқ ҳолат тизимда ҳали ҳам камчиликлар борлигини исботлади. Агар мернинг таклифлари қабул қилинса, бу нафақат Сан-Франциско, балки бутун дунё бўйлаб роботаксилар фаолиятини тартибга солишда янги андоза бўлиши мумкин.
…