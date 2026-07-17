AMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекорд

·29·Техно
AMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекорд

Яримўтказгичлар бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири ҳисобланган AMD компанияси ўзининг янги Ryzen 7 7700X3D ўйин процессори устидан ўрнатилган эмбарго муддатини якунлади ва мустақил тестерларга қурилма ҳақидаги маълумотларни эълон қилишга рухсат берди. Ушбу янгилик замонавий компьютер технологиялари оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки у нафақат юқори унумдорлик, балки мисли кўрилмаган энергия самарадорлигини ҳам вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Ryzen 7 7700X3D модели ўзининг катта акаси — машҳур 7800X3D процессорининг бироз соддалаштирилган ва арзонлаштирилган варианти ҳисобланади. Янги чипнинг асосий ўзига хослиги унинг нархи ва қувват сарфи ўртасидаги мувозанатда экани мутахассислар томонидан алоҳида эътироф этилди. Қурилма 330 доллар атрофида баҳоланмоқда, бу эса уни ўрта даражадаги ўйин тизимлари учун энг жозибадор танловга айлантиради.

Унумдорлик ва ўйинлардаги имкониятлар

Ўтказилган тест синовлари шуни кўрсатдики, Фулл ҲД форматидаги ўйинларда Ryzen 7 7700X3D ўзидан юқори турувчи 7800X3D моделидан бор-йўғи 3-4 фоизга ортда қолади. Кундалик фойдаланиш ва реал ўйин жараёнида бундай кичик фарқни сезиш деярли имконсиз. Мураккаб ишчи иловаларда эса бу кўрсаткич 6-7 фоизни ташкил этмоқда, бироқ процессорнинг нархи ва бошқа афзалликлари ушбу фарқни тўлиқ қоплайди.

Янги процессорнинг энг кучли томони унинг қизиб кетмаслиги ва жуда кам энергия истеъмол қилишидир. Ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган оддий иш столи (десктоп) процессорлари орасида Ryzen 7 7700X3D энг тежамкор модел деб топилди. Бу эса фойдаланувчиларга қимматбаҳо совутиш тизимларини сотиб олишда маблағни тежаш имконини беради.

Нима учун бу муҳим?

Ўзбекистон бозорида ҳам AMD маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, ушбу моделнинг пайдо бўлиши ҳамёнбоп, аммо кучли компьютер йиғишни хоҳловчилар учун айни муддао бўлади. Айниқса, электр энергияси сарфини камайтириш ва тизимнинг шовқинсиз ишлашига интилаётган фойдаланувчилар учун 7700X3D идеал вариантдир.

Хулоса қилиб айтганда, AMD компанияси ўзининг маҳсулотлар қаторини кенгайтириш орқали Intel билан рақобатда навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Янги процессорнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • Юқори даражадаги энергия самарадорлиги;
  • Иш жараёнида ҳароратнинг пастлиги;
  • Ўйинларда юқори кадрлар частотасини (ФПС) таъминлаш;
  • Рақобатбардош нарх — 330 доллар;
  • AM5 платформаси билан тўлиқ мос келиши.
Мутахассисларнинг фикрича, Ryzen 7 7700X3D яқин ойларда энг кўп сотиладиган ўйин процессорларидан бирига айланиши учун барча имкониятларга эга. У ўзида замонавий технологияларни ва тежамкорликни мужассам этган кам сонли қурилмалардан биридир.

AMDRyzenПроцессорТехнологияГаминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаСан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаБугун, 04:20SpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиSpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиБугун, 04:20Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиБугун, 02:51Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиКока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиБугун, 02:23Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиElon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиБугун, 02:21OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиOpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди