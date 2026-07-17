AMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекорд
Яримўтказгичлар бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири ҳисобланган AMD компанияси ўзининг янги Ryzen 7 7700X3D ўйин процессори устидан ўрнатилган эмбарго муддатини якунлади ва мустақил тестерларга қурилма ҳақидаги маълумотларни эълон қилишга рухсат берди. Ушбу янгилик замонавий компьютер технологиялари оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки у нафақат юқори унумдорлик, балки мисли кўрилмаган энергия самарадорлигини ҳам вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Ryzen 7 7700X3D модели ўзининг катта акаси — машҳур 7800X3D процессорининг бироз соддалаштирилган ва арзонлаштирилган варианти ҳисобланади. Янги чипнинг асосий ўзига хослиги унинг нархи ва қувват сарфи ўртасидаги мувозанатда экани мутахассислар томонидан алоҳида эътироф этилди. Қурилма 330 доллар атрофида баҳоланмоқда, бу эса уни ўрта даражадаги ўйин тизимлари учун энг жозибадор танловга айлантиради.
Унумдорлик ва ўйинлардаги имкониятларЎтказилган тест синовлари шуни кўрсатдики, Фулл ҲД форматидаги ўйинларда Ryzen 7 7700X3D ўзидан юқори турувчи 7800X3D моделидан бор-йўғи 3-4 фоизга ортда қолади. Кундалик фойдаланиш ва реал ўйин жараёнида бундай кичик фарқни сезиш деярли имконсиз. Мураккаб ишчи иловаларда эса бу кўрсаткич 6-7 фоизни ташкил этмоқда, бироқ процессорнинг нархи ва бошқа афзалликлари ушбу фарқни тўлиқ қоплайди.
Янги процессорнинг энг кучли томони унинг қизиб кетмаслиги ва жуда кам энергия истеъмол қилишидир. Ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган оддий иш столи (десктоп) процессорлари орасида Ryzen 7 7700X3D энг тежамкор модел деб топилди. Бу эса фойдаланувчиларга қимматбаҳо совутиш тизимларини сотиб олишда маблағни тежаш имконини беради.
Нима учун бу муҳим?Ўзбекистон бозорида ҳам AMD маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, ушбу моделнинг пайдо бўлиши ҳамёнбоп, аммо кучли компьютер йиғишни хоҳловчилар учун айни муддао бўлади. Айниқса, электр энергияси сарфини камайтириш ва тизимнинг шовқинсиз ишлашига интилаётган фойдаланувчилар учун 7700X3D идеал вариантдир.
Хулоса қилиб айтганда, AMD компанияси ўзининг маҳсулотлар қаторини кенгайтириш орқали Intel билан рақобатда навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Янги процессорнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- Юқори даражадаги энергия самарадорлиги;
- Иш жараёнида ҳароратнинг пастлиги;
- Ўйинларда юқори кадрлар частотасини (ФПС) таъминлаш;
- Рақобатбардош нарх — 330 доллар;
- AM5 платформаси билан тўлиқ мос келиши.
…