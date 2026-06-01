АҚШ Конгресси қайтмоқда ва бандлик ҳисоботи: Крипто ҳафталик таҳлил

·36·Иқтисодиёт
АҚШ Конгресси қайтмоқда ва бандлик ҳисоботи: Крипто ҳафталик таҳлил

Янги ҳафтада АҚШ Конгресси ўз иш фаолиятини қайта бошлаши кутилмоқда. Бу эса криптовалюта бозори ва рақамли активларни тартибга солиш бўйича янги қонунчилик ташаббуслари учун муҳим давр бошланганидан далолат беради. Шунингдек, ГEНИУС лойиҳаси бўйича жамоатчилик муҳокамалари якунланиши инвесторлар диққат марказида бўлади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Макроиқтисодий фронтда эса АҚШ меҳнат бозорига оид навбатдаги бандлик ҳисоботи эълон қилиниши кутилмоқда. Ушбу маълумотлар Фед томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш борасидаги келгуси қадамларни белгилаб бериши мумкин. Ишсизлик даражаси ва янги иш ўринлари сони Bitcoin ҳамда Ethereum каби асосий активлар нархига бевосита таъсир кўрсатади.

Крипто ҳафталик таҳлили доирасида блокчейн экотизимидаги муҳим янгиланишлар ва йирик иқтисодий воқеалар рўйхати шакллантирилди. Инвесторлар Насдақ ва С&П 500 индексларининг ҳаракатини ҳам кузатиб боришлари лозим, чунки технология акциялари ва крипто бозори ўртасидаги корреляция юқорилигича қолмоқда.

Ҳафта давомида кутилаётган иқтисодий ўзгаришлар фонида УСД индекси ва олтин нархидаги тебранишлар ҳам рақамли активлар бозоридаги ликвидликка таъсир ўтказиши мумкин. Крипто ҳамжамияти айниқса АҚШ қонунчиларининг рақамли валюталарга нисбатан муносабатини диққат билан кузатмоқда.

BitcoinКриптовалютаАҚШ КонгрессиИқтисодиётБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди