АҚШ Конгресси қайтмоқда ва бандлик ҳисоботи: Крипто ҳафталик таҳлил
Янги ҳафтада АҚШ Конгресси ўз иш фаолиятини қайта бошлаши кутилмоқда. Бу эса криптовалюта бозори ва рақамли активларни тартибга солиш бўйича янги қонунчилик ташаббуслари учун муҳим давр бошланганидан далолат беради. Шунингдек, ГEНИУС лойиҳаси бўйича жамоатчилик муҳокамалари якунланиши инвесторлар диққат марказида бўлади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Макроиқтисодий фронтда эса АҚШ меҳнат бозорига оид навбатдаги бандлик ҳисоботи эълон қилиниши кутилмоқда. Ушбу маълумотлар Фед томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш борасидаги келгуси қадамларни белгилаб бериши мумкин. Ишсизлик даражаси ва янги иш ўринлари сони Bitcoin ҳамда Ethereum каби асосий активлар нархига бевосита таъсир кўрсатади.
Крипто ҳафталик таҳлили доирасида блокчейн экотизимидаги муҳим янгиланишлар ва йирик иқтисодий воқеалар рўйхати шакллантирилди. Инвесторлар Насдақ ва С&П 500 индексларининг ҳаракатини ҳам кузатиб боришлари лозим, чунки технология акциялари ва крипто бозори ўртасидаги корреляция юқорилигича қолмоқда.
Ҳафта давомида кутилаётган иқтисодий ўзгаришлар фонида УСД индекси ва олтин нархидаги тебранишлар ҳам рақамли активлар бозоридаги ликвидликка таъсир ўтказиши мумкин. Крипто ҳамжамияти айниқса АҚШ қонунчиларининг рақамли валюталарга нисбатан муносабатини диққат билан кузатмоқда.
…