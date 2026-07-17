Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатди

·31·Техно
Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатди

Дунёнинг энг йирик ичимликлар ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган Кока-Кола компанияси ўзининг Фаирлифе сут маҳсулотлари бренди киберҳужумга учраганини маълум қилди. Хакерлар томонидан амалга оширилган тўлов дастури (рансомваре) ҳужуми оқибатида компания АҚШ ҳудудидаги барча ишлаб чиқариш линияларини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди. Бу ҳодиса озиқ-овқат хавфсизлиги ва саноат тизимларининг киберҳимояси нақадар заиф эканлигини яна бир бор кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган расмий ҳисоботга кўра, хакерлик ҳужуми бевосита Фаирлифе корхонасининг технологик тизимларига таъсир қилган. Кока-Кола раҳбарияти ҳозирча ишлаб чиқариш қачон тикланиши бўйича аниқ муддатларни очиқламади. Маълум қилинишича, ушбу чекловлар фақат АҚШдаги заводларга тегишли бўлиб, бренднинг Канададаги бўлинмалари одатдаги тартибда ишлашда давом этмоқда.

Киберҳужумнинг иқтисодий оқибатлари

Фаирлифе бренди Кока-Кола портфелидаги энг тез ривожланаётган йўналишлардан бири ҳисобланади. Тахминий ҳисоб-китобларга кўра, ушбу бренднинг 2024-йилдаги савдо ҳажми 4 миллиард долларга етиши кутилаётган эди. Ишлаб чиқаришнинг тўхтаб қолиши нафақат молиявий йўқотишларга, балки чакана савдо тармоқларида маҳсулот танқислигига ҳам олиб келиши мумкин.

Озиқ-овқат ва ичимликлар саноатидаги йирик корхоналарга қилинган бундай ҳужумлар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Масалан, 2019-йилда Аризона Беверагес ва ўтган йили УНФИ дистрибюторлик гиганти ҳам шундай муаммоларга дуч келган эди. Ўшанда ишлаб чиқариш линияларини тиклаш учун бир неча ҳафта вақт талаб этилган ва дўкон пештахталари бўшаб қолган эди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, замонавий ишлаб чиқариш жараёнлари тўлиқ рақамлаштирилгани сабабли, хакерлар тизимга кириб, бошқарувни қўлга олса, бутун завод фаолияти фалаж ҳолатга келади. Кока-Кола ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари ва киберхавфсизлик бўйича экспертлар билан ҳамкорликда тизимларни қайта тиклаш устида иш олиб бормоқда.

Ўзбекистон бозорида Кока-Кола маҳсулотлари кенг оммалашган бўлса-да, Фаирлифе бренди асосан Шимолий Америка бозори учун мўлжалланган. Бироқ, глобал таъминот занжиридаги узилишлар ва киберхавфсизлик масалалари халқаро компанияларнинг барча минтақавий бўлинмалари учун жиддий огоҳлантириш ҳисобланади. Ҳозирча хакерлар гуруҳи томонидан қандай талаблар қўйилгани ҳақида батафсил маълумот берилмади.

Кока-КолаФаирлифеКиберҳужумРансомвареТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиБугун, 02:51Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиElon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олдиБугун, 02:21OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиOpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиБугун, 01:24NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиNASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиБугун, 00:21Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиGoogle Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиКеча, 23:56Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиТинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди