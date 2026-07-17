Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатди
Дунёнинг энг йирик ичимликлар ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган Кока-Кола компанияси ўзининг Фаирлифе сут маҳсулотлари бренди киберҳужумга учраганини маълум қилди. Хакерлар томонидан амалга оширилган тўлов дастури (рансомваре) ҳужуми оқибатида компания АҚШ ҳудудидаги барча ишлаб чиқариш линияларини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди. Бу ҳодиса озиқ-овқат хавфсизлиги ва саноат тизимларининг киберҳимояси нақадар заиф эканлигини яна бир бор кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган расмий ҳисоботга кўра, хакерлик ҳужуми бевосита Фаирлифе корхонасининг технологик тизимларига таъсир қилган. Кока-Кола раҳбарияти ҳозирча ишлаб чиқариш қачон тикланиши бўйича аниқ муддатларни очиқламади. Маълум қилинишича, ушбу чекловлар фақат АҚШдаги заводларга тегишли бўлиб, бренднинг Канададаги бўлинмалари одатдаги тартибда ишлашда давом этмоқда.
Киберҳужумнинг иқтисодий оқибатлариФаирлифе бренди Кока-Кола портфелидаги энг тез ривожланаётган йўналишлардан бири ҳисобланади. Тахминий ҳисоб-китобларга кўра, ушбу бренднинг 2024-йилдаги савдо ҳажми 4 миллиард долларга етиши кутилаётган эди. Ишлаб чиқаришнинг тўхтаб қолиши нафақат молиявий йўқотишларга, балки чакана савдо тармоқларида маҳсулот танқислигига ҳам олиб келиши мумкин.
Озиқ-овқат ва ичимликлар саноатидаги йирик корхоналарга қилинган бундай ҳужумлар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Масалан, 2019-йилда Аризона Беверагес ва ўтган йили УНФИ дистрибюторлик гиганти ҳам шундай муаммоларга дуч келган эди. Ўшанда ишлаб чиқариш линияларини тиклаш учун бир неча ҳафта вақт талаб этилган ва дўкон пештахталари бўшаб қолган эди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, замонавий ишлаб чиқариш жараёнлари тўлиқ рақамлаштирилгани сабабли, хакерлар тизимга кириб, бошқарувни қўлга олса, бутун завод фаолияти фалаж ҳолатга келади. Кока-Кола ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари ва киберхавфсизлик бўйича экспертлар билан ҳамкорликда тизимларни қайта тиклаш устида иш олиб бормоқда.
Ўзбекистон бозорида Кока-Кола маҳсулотлари кенг оммалашган бўлса-да, Фаирлифе бренди асосан Шимолий Америка бозори учун мўлжалланган. Бироқ, глобал таъминот занжиридаги узилишлар ва киберхавфсизлик масалалари халқаро компанияларнинг барча минтақавий бўлинмалари учун жиддий огоҳлантириш ҳисобланади. Ҳозирча хакерлар гуруҳи томонидан қандай талаблар қўйилгани ҳақида батафсил маълумот берилмади.
…