Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олди

·14·Техно
Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олди

Дунёнинг энг бой инсонларидан бири Elon Musk ўзининг сунъий интеллект йўналишидаги xAI лойиҳасини энергия билан таъминлаш мақсадида йирик харидни амалга оширди. Электрек нашри томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, миллиардер мобил газ ва дизел турбиналари паркини бошқарадиган APR Энергй компаниясини ўз тасарруфига ўтказган. Ушбу келишув ҳеч қандай расмий эълонларсиз, шов-шув кўтармасдан амалга оширилгани эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

APR Энергй компанияси умумий қуввати 1 ГВ дан ортиқ бўлган мобил энергия қурилмаларига эгалик қилади. Бундай улкан энергия ресурси Мускнинг сунъий интеллект марказлари, хусусан, NVIDIA чиплари асосида ишловчи суперкомпьютерлар учун сув ва ҳаводек зарурдир. Соҳа мутахассисларининг фикрича, сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларни қўллаб-қувватлаш учун сарфланадиган электр энергияси миқдори анъанавий маълумотлар марказларидан бир неча баробар кўпроқдир.

Махфий келишув тафсилотлари

Мазкур харид ҳақидаги маълумотлар Федерал савдо комиссиясининг 14-майдаги ҳужжатлари орқали очиқланди. Қизиғи шундаки, битим қўшимча антимонопол текширувларсиз маъқулланган. Ҳужжатларда аниқ сумма кўрсатилмаган бўлса-да, экспертлар APR Энергй қийматини камида 1 миллиард доллардан юқори деб баҳоламоқда. Бу харид Мускнинг энергетика мустақиллигига эришиш йўлидаги навбатдаги стратегик қадами сифатида кўрилмоқда.

Ҳозирда xAI компаниясининг маълумотлар марказларида ўнлаб турбиналар ўрнатилгани маълум. Бироқ бу ҳолат экология фаоллари ва маҳаллий ҳокимият вакилларининг эътирозига сабаб бўлмоқда. Гап шундаки, ушбу турбиналар атроф-муҳитни сезиларли даражада ифлослантириши мумкин, аммо Муск лойиҳанинг тезкорлиги учун экологик меъёрларни четлаб ўтаётгани ҳақида хабарлар тарқалган.

Энергетика инқирози ва сунъий интеллект

Замонавий технологиялар оламида энергия тақчиллиги энг катта муаммолардан бирига айланмоқда. Google, Microsoft ва Amazon каби гигантлар ҳам ўз маълумотлар марказлари учун ядровий энергетика ва қайта тикланувчи манбаларга сармоя киритаётган бир пайтда, Elon Musk мобил турбиналар орқали тезкор ечим топишни афзал кўрди. APR Энергй турбиналари зарур бўлганда исталган ҳудудга кўчирилиши ва қисқа фурсатда ишга туширилиши билан ажралиб туради.

Ўзбекистон шароитида ҳам маълумотлар марказларини барқарор энергия билан таъминлаш долзарб масала ҳисобланади. Мускнинг ушбу тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳатто энг илғор технологик компаниялар ҳам анъанавий ёқилғи манбаларидан буткул воз кеча олмаяпти. xAI лойиҳаси доирасида ишга туширилган Grok чатботининг кейинги авлодлари айнан мана шу турбиналар берадиган энергия эвазига ўқитилади.

Хулоса қилиб айтганда, Elon Muskнинг ушбу хариди унинг сунъий интеллект пойгасида етакчиликни қўлга киритиш нияти қанчалик жиддий эканини кўрсатади. У нафақат дастурий таъминот ва чипларга, балки уларнинг узлуксиз ишлашини таъминловчи инфратузилмага ҳам миллиардлаб доллар тикмоқда.

Elon MuskХАИAPR ЭнергйТехнологияЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиБугун, 02:51Кока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиКока-Кола компаниясининг йирик шўъба корхонаси киберҳужум туфайли ишлаб чиқаришни тўхтатдиБугун, 02:23OpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиOpenAI собиқ раҳбари Рян Беиермеистер Фоундерс Фунд венчур фондига шерик бўлдиБугун, 01:24NASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиNASA обидаси қутқарилмоқда: ЛИНК аппарати орбитада жиддий носозликларни бартараф этдиБугун, 00:21Google Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиGoogle Видс сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчининг рақамли аватарини яратадиКеча, 23:56Тинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиТинкинг Мачинес Лаб 975 миллиард параметрли Инклинг моделини тақдим этдиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди