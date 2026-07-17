Elon Musk xAI лойиҳаси учун 1 миллиард долларга APR Энергй компаниясини сотиб олди
Дунёнинг энг бой инсонларидан бири Elon Musk ўзининг сунъий интеллект йўналишидаги xAI лойиҳасини энергия билан таъминлаш мақсадида йирик харидни амалга оширди. Электрек нашри томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, миллиардер мобил газ ва дизел турбиналари паркини бошқарадиган APR Энергй компаниясини ўз тасарруфига ўтказган. Ушбу келишув ҳеч қандай расмий эълонларсиз, шов-шув кўтармасдан амалга оширилгани эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
APR Энергй компанияси умумий қуввати 1 ГВ дан ортиқ бўлган мобил энергия қурилмаларига эгалик қилади. Бундай улкан энергия ресурси Мускнинг сунъий интеллект марказлари, хусусан, NVIDIA чиплари асосида ишловчи суперкомпьютерлар учун сув ва ҳаводек зарурдир. Соҳа мутахассисларининг фикрича, сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларни қўллаб-қувватлаш учун сарфланадиган электр энергияси миқдори анъанавий маълумотлар марказларидан бир неча баробар кўпроқдир.
Махфий келишув тафсилотлариМазкур харид ҳақидаги маълумотлар Федерал савдо комиссиясининг 14-майдаги ҳужжатлари орқали очиқланди. Қизиғи шундаки, битим қўшимча антимонопол текширувларсиз маъқулланган. Ҳужжатларда аниқ сумма кўрсатилмаган бўлса-да, экспертлар APR Энергй қийматини камида 1 миллиард доллардан юқори деб баҳоламоқда. Бу харид Мускнинг энергетика мустақиллигига эришиш йўлидаги навбатдаги стратегик қадами сифатида кўрилмоқда.
Ҳозирда xAI компаниясининг маълумотлар марказларида ўнлаб турбиналар ўрнатилгани маълум. Бироқ бу ҳолат экология фаоллари ва маҳаллий ҳокимият вакилларининг эътирозига сабаб бўлмоқда. Гап шундаки, ушбу турбиналар атроф-муҳитни сезиларли даражада ифлослантириши мумкин, аммо Муск лойиҳанинг тезкорлиги учун экологик меъёрларни четлаб ўтаётгани ҳақида хабарлар тарқалган.
Энергетика инқирози ва сунъий интеллектЗамонавий технологиялар оламида энергия тақчиллиги энг катта муаммолардан бирига айланмоқда. Google, Microsoft ва Amazon каби гигантлар ҳам ўз маълумотлар марказлари учун ядровий энергетика ва қайта тикланувчи манбаларга сармоя киритаётган бир пайтда, Elon Musk мобил турбиналар орқали тезкор ечим топишни афзал кўрди. APR Энергй турбиналари зарур бўлганда исталган ҳудудга кўчирилиши ва қисқа фурсатда ишга туширилиши билан ажралиб туради.
Ўзбекистон шароитида ҳам маълумотлар марказларини барқарор энергия билан таъминлаш долзарб масала ҳисобланади. Мускнинг ушбу тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳатто энг илғор технологик компаниялар ҳам анъанавий ёқилғи манбаларидан буткул воз кеча олмаяпти. xAI лойиҳаси доирасида ишга туширилган Grok чатботининг кейинги авлодлари айнан мана шу турбиналар берадиган энергия эвазига ўқитилади.
Хулоса қилиб айтганда, Elon Muskнинг ушбу хариди унинг сунъий интеллект пойгасида етакчиликни қўлга киритиш нияти қанчалик жиддий эканини кўрсатади. У нафақат дастурий таъминот ва чипларга, балки уларнинг узлуксиз ишлашини таъминловчи инфратузилмага ҳам миллиардлаб доллар тикмоқда.
…