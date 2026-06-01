Трумп Эрон билан келишувга умид қилмоқда: Bitcoin ҳафтани пасайиш билан бошлади
Bitcoin (БТК) июн ойини янги маҳаллий пасайишлар билан кутиб олди, бунга АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинликнинг кучайиши сабаб бўлди. Яқин Шарқдаги можаролар ва Эрон нишонларига берилган зарбалар ҳақидаги хабарлар крипто бозоридаги ўзгарувчанликнинг асосий манбаи бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳарбий ҳаракатларнинг фаоллашиши ойлик ёпилишдан сўнг БТК нархига босим ўтказди ва натижада актив қиймати 73,000 УСД даражасидан пастга тушди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, ҳафталик ва ойлик шамлар ёпилганидан бир неча соат ўтиб, нарх кескин пастлаган.
АҚШ президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги постида Эрон билан келишув эҳтимоли ҳақида тўхталиб ўтди. "Эрон ҳақиқатдан ҳам келишувга эришмоқчи ва бу АҚШ ҳамда биз билан бирга бўлганлар учун яхши келишув бўлади", — деб ёзди у. Трумп жараённинг секинлашишига Эроннинг ўзи эмас, балки АҚШ ичидаги сиёсий қаршиликлар сабаб бўлаётганини таъкидлади.
Bitcoin босим остида қолаётган бир пайтда, АҚШ фонд бозори крипто оламидан фарқли равишда ўсиш тенденциясини давом эттирмоқда. С&П 500 фючерслари ҳафтани 0.25 фоизлик ўсиш билан бошлади. Ўтган ҳафтада бир неча бор рекорд даражаларни янгилаган акциялар бозоридаги раллининг асосий драйвери сифатида сунъий интеллект (AI) технологиялари кўрилмоқда.
Мосаик Ассет Компани таҳлилчиларининг фикрича, сўнгги ҳафталарда фонд бозорини ҳаракатга келтираётган асосий омиллар ўзгармаган. Криптовалюта бозори эса геосиёсий вазиятга нисбатан анча сезгир бўлиб қолмоқда ва инвесторлар июн ойининг илк кунларида эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишмоқда.
…