Трумп Эрон билан келишувга умид қилмоқда: Bitcoin ҳафтани пасайиш билан бошлади

·47·Иқтисодиёт
Трумп Эрон билан келишувга умид қилмоқда: Bitcoin ҳафтани пасайиш билан бошлади

Bitcoin (БТК) июн ойини янги маҳаллий пасайишлар билан кутиб олди, бунга АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинликнинг кучайиши сабаб бўлди. Яқин Шарқдаги можаролар ва Эрон нишонларига берилган зарбалар ҳақидаги хабарлар крипто бозоридаги ўзгарувчанликнинг асосий манбаи бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳарбий ҳаракатларнинг фаоллашиши ойлик ёпилишдан сўнг БТК нархига босим ўтказди ва натижада актив қиймати 73,000 УСД даражасидан пастга тушди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, ҳафталик ва ойлик шамлар ёпилганидан бир неча соат ўтиб, нарх кескин пастлаган.

АҚШ президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги постида Эрон билан келишув эҳтимоли ҳақида тўхталиб ўтди. "Эрон ҳақиқатдан ҳам келишувга эришмоқчи ва бу АҚШ ҳамда биз билан бирга бўлганлар учун яхши келишув бўлади", — деб ёзди у. Трумп жараённинг секинлашишига Эроннинг ўзи эмас, балки АҚШ ичидаги сиёсий қаршиликлар сабаб бўлаётганини таъкидлади.

Bitcoin босим остида қолаётган бир пайтда, АҚШ фонд бозори крипто оламидан фарқли равишда ўсиш тенденциясини давом эттирмоқда. С&П 500 фючерслари ҳафтани 0.25 фоизлик ўсиш билан бошлади. Ўтган ҳафтада бир неча бор рекорд даражаларни янгилаган акциялар бозоридаги раллининг асосий драйвери сифатида сунъий интеллект (AI) технологиялари кўрилмоқда.

Мосаик Ассет Компани таҳлилчиларининг фикрича, сўнгги ҳафталарда фонд бозорини ҳаракатга келтираётган асосий омиллар ўзгармаган. Криптовалюта бозори эса геосиёсий вазиятга нисбатан анча сезгир бўлиб қолмоқда ва инвесторлар июн ойининг илк кунларида эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишмоқда.

BitcoinДоналд ТрумпКриптовалютаС&П 500Иқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди