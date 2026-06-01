Coinbase Ҳиндистонда рупия орқали банк ўтказмаларини йўлга қўйди
АҚШнинг энг йирик криптобиржаси Coinbase Ҳиндистон бозорида ўз фаолиятини кенгайтириб, маҳаллий мижозлар учун банк ҳисоб рақамлари ва крипто бозорлари ўртасида тўғридан-тўғри рупия ўтказмаларини йўлга қўйди. Компаниянинг якшанба куни эълон қилинган блогпостига кўра, фойдаланувчилар энди ИMPС (Иммедиате Paymeнт Сервисе) тизими орқали маблағ киритиш ва ечиб олиш имкониятига эга бўлдилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу қадам Coinbase компаниясининг Ҳиндистон Молиявий разведка бўлимида (ФИУ) расман рўйхатдан ўтганидан сўнг амалга оширилди. Бу биржага мамлакатнинг жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш (АМЛ) қоидалари доирасида қонуний фаолият юритиш имконини беради. Эндиликда ҳиндистонлик трейдерлар ягона платформа орқали спот бозорлари, муддатсиз фючерслар ва Адвансед Траде интерфейсидан фойдаланишлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Coinbase 2022-йилда Ҳиндистон бозорига киришга уринган, бироқ УПИ тизими орқали тўловларни амалга оширишда муаммоларга дуч келиб, хизматни тўхтатишга мажбур бўлган эди. Янги ИMPС тизими эса Binance ва КуКоин каби рақобатчилардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчиларга тўғридан-тўғри банк инфратузилмаси орқали транзакцияларни амалга ошириш имконини беради.
Ҳиндистон ҳукумати крипто активлардан олинган даромадларга 30 фоизлик солиқ ва ҳар бир транзакциядан 1 фоизлик ТДС солиғини жорий қилганига қарамай, мамлакат рақамли активлар бўйича дунёдаги энг жозибадор бозорлардан бири бўлиб қолмоқда. Чаиналйсис компаниясининг 2025-йилги Глобал Crypto Адоптион Индех рейтингида Ҳиндистон 150 та давлат орасида биринчи ўринни эгаллади.
Coinbase маҳаллий ликвидликни таъминлаш мақсадида махсус ИНР (рупия) ордерлар китобини ҳам яратган. Бу маҳаллий фойдаланувчилар учун глобал биржа имкониятларидан фойдаланган ҳолда, ўз миллий валютасида савдо қилишни анча осонлаштиради.
…