Coinbase Ҳиндистонда рупия орқали банк ўтказмаларини йўлга қўйди

·33·Иқтисодиёт
Coinbase Ҳиндистонда рупия орқали банк ўтказмаларини йўлга қўйди

АҚШнинг энг йирик криптобиржаси Coinbase Ҳиндистон бозорида ўз фаолиятини кенгайтириб, маҳаллий мижозлар учун банк ҳисоб рақамлари ва крипто бозорлари ўртасида тўғридан-тўғри рупия ўтказмаларини йўлга қўйди. Компаниянинг якшанба куни эълон қилинган блогпостига кўра, фойдаланувчилар энди ИMPС (Иммедиате Paymeнт Сервисе) тизими орқали маблағ киритиш ва ечиб олиш имкониятига эга бўлдилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу қадам Coinbase компаниясининг Ҳиндистон Молиявий разведка бўлимида (ФИУ) расман рўйхатдан ўтганидан сўнг амалга оширилди. Бу биржага мамлакатнинг жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш (АМЛ) қоидалари доирасида қонуний фаолият юритиш имконини беради. Эндиликда ҳиндистонлик трейдерлар ягона платформа орқали спот бозорлари, муддатсиз фючерслар ва Адвансед Траде интерфейсидан фойдаланишлари мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Coinbase 2022-йилда Ҳиндистон бозорига киришга уринган, бироқ УПИ тизими орқали тўловларни амалга оширишда муаммоларга дуч келиб, хизматни тўхтатишга мажбур бўлган эди. Янги ИMPС тизими эса Binance ва КуКоин каби рақобатчилардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчиларга тўғридан-тўғри банк инфратузилмаси орқали транзакцияларни амалга ошириш имконини беради.

Ҳиндистон ҳукумати крипто активлардан олинган даромадларга 30 фоизлик солиқ ва ҳар бир транзакциядан 1 фоизлик ТДС солиғини жорий қилганига қарамай, мамлакат рақамли активлар бўйича дунёдаги энг жозибадор бозорлардан бири бўлиб қолмоқда. Чаиналйсис компаниясининг 2025-йилги Глобал Crypto Адоптион Индех рейтингида Ҳиндистон 150 та давлат орасида биринчи ўринни эгаллади.

Coinbase маҳаллий ликвидликни таъминлаш мақсадида махсус ИНР (рупия) ордерлар китобини ҳам яратган. Бу маҳаллий фойдаланувчилар учун глобал биржа имкониятларидан фойдаланган ҳолда, ўз миллий валютасида савдо қилишни анча осонлаштиради.

CoinbaseҲиндистонКриптовалютаBitcoinИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди