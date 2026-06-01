Bitcoin ЭТПъларидан рекорд даражадаги маблағ чиқиб кетиши кузатилди
Крипто-инвестиция маҳсулотлари бозордаги давомли сотув босими ва институционал талабнинг чекланганлиги сабабли ўтган ҳафтада кетма-кет учинчи ҳафта йўқотишларни қайд этди. КоинШарес ҳисоботига кўра, крипто биржа маҳсулотларидан (ЭТП) ўтган ҳафта ичида 1,67 миллиард УСД миқдорида маблағ олиб чиқиб кетилган, бу 2026-йилнинг иккинчи энг йирик ҳафталик чиқиб кетиш кўрсаткичидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу янги чиқиб кетишлар уч ҳафталик умумий йўқотишларни 4,21 миллиард УСДга етказди. Натижада, бошқарув остидаги умумий активлар ҳажми 141 миллиард УСДгача тушиб кетди, бу апрель ойи бошидан бери энг паст кўрсаткичдир. КоинШарес тадқиқот бўлими раҳбари Джеймс Буттерфилл ушбу ҳолатни Эрон билан боғлиқ геосиёсий хавфлар ва инвесторларнинг хатарлардан қочиш кайфияти билан изоҳлади.
Bitcoin (БТК) ЭТПълари ҳафталик чиқиб кетишлар бўйича етакчилик қилди — фондлардан 1,44 миллиард УСД олиб чиқилди. Бу жорий йилнинг энг йирик ҳафталик кўрсаткичи бўлиб, Bitcoin активлари бошқаруви 114,6 миллиард УСДга тушди. Шунга қарамай, йил бошидан бери Bitcoin фондларига ҳали ҳам 1,2 миллиард УСД миқдорида соф инвестиция сақланиб қолмоқда.
Ethereum (ЭТ) фондлари ҳам сотув босими остида қолиб, 257,3 миллион УСД йўқотди. Алткоинлар сегментида ҳам фаоллик пасайган: фақат бешта актив 1 миллион УСДдан ортиқ инвестиция жалб қила олди. ХРП 20,3 миллион УСД билан ижобий динамика кўрсатган бўлса, Hyperliquid (HYPE) ва Неар (НEАР) мос равишда 10,8 миллион ва 7,6 миллион УСД маблағ тўплади.
Ҳудудий жиҳатдан АҚШ бозори глобал чиқиб кетишларнинг асосий драйвери бўлди — у ердан 1,63 миллиард УСД олиб чиқилган. Германия, Швеция ва Гонконг ҳам ушбу тенденцияга қўшилди. Фақат Нидерландия 1,3 миллион УСД миқдоридаги кичик ўсиш билан ижобий натижа кўрсатган ягона давлат бўлиб қолди.
…