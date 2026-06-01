Bitcoin ЭТПъларидан рекорд даражадаги маблағ чиқиб кетиши кузатилди

·36·Иқтисодиёт
Bitcoin ЭТПъларидан рекорд даражадаги маблағ чиқиб кетиши кузатилди

Крипто-инвестиция маҳсулотлари бозордаги давомли сотув босими ва институционал талабнинг чекланганлиги сабабли ўтган ҳафтада кетма-кет учинчи ҳафта йўқотишларни қайд этди. КоинШарес ҳисоботига кўра, крипто биржа маҳсулотларидан (ЭТП) ўтган ҳафта ичида 1,67 миллиард УСД миқдорида маблағ олиб чиқиб кетилган, бу 2026-йилнинг иккинчи энг йирик ҳафталик чиқиб кетиш кўрсаткичидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу янги чиқиб кетишлар уч ҳафталик умумий йўқотишларни 4,21 миллиард УСДга етказди. Натижада, бошқарув остидаги умумий активлар ҳажми 141 миллиард УСДгача тушиб кетди, бу апрель ойи бошидан бери энг паст кўрсаткичдир. КоинШарес тадқиқот бўлими раҳбари Джеймс Буттерфилл ушбу ҳолатни Эрон билан боғлиқ геосиёсий хавфлар ва инвесторларнинг хатарлардан қочиш кайфияти билан изоҳлади.

Bitcoin (БТК) ЭТПълари ҳафталик чиқиб кетишлар бўйича етакчилик қилди — фондлардан 1,44 миллиард УСД олиб чиқилди. Бу жорий йилнинг энг йирик ҳафталик кўрсаткичи бўлиб, Bitcoin активлари бошқаруви 114,6 миллиард УСДга тушди. Шунга қарамай, йил бошидан бери Bitcoin фондларига ҳали ҳам 1,2 миллиард УСД миқдорида соф инвестиция сақланиб қолмоқда.

Ethereum (ЭТ) фондлари ҳам сотув босими остида қолиб, 257,3 миллион УСД йўқотди. Алткоинлар сегментида ҳам фаоллик пасайган: фақат бешта актив 1 миллион УСДдан ортиқ инвестиция жалб қила олди. ХРП 20,3 миллион УСД билан ижобий динамика кўрсатган бўлса, Hyperliquid (HYPE) ва Неар (НEАР) мос равишда 10,8 миллион ва 7,6 миллион УСД маблағ тўплади.

Ҳудудий жиҳатдан АҚШ бозори глобал чиқиб кетишларнинг асосий драйвери бўлди — у ердан 1,63 миллиард УСД олиб чиқилган. Германия, Швеция ва Гонконг ҳам ушбу тенденцияга қўшилди. Фақат Нидерландия 1,3 миллион УСД миқдоридаги кичик ўсиш билан ижобий натижа кўрсатган ягона давлат бўлиб қолди.

BitcoinКриптоИнвестицияКоинШаресБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди