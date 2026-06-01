Европа Марказий банки: Стаблекоинлар эски молия хатарларини келтириб чиқаради
Европа Марказий банки (ЭКБ) Ижроия кенгаши аъзоси Исабел Счнабел стаблекоинлар токенлаштирилган молия тизимига эски молия бозоридаги заифликларни олиб кириши мумкинлигидан огоҳлантирди. Сеулда ўтказилган конференцияда сўзлаган Счнабел, ушбу активлар банк тизимидан маблағларнинг чиқиб кетиши ва пул-кредит сиёсати самарадорлигининг пасайишига сабаб бўлишини таъкидлади. Унинг фикрича, марказий банклар рақамли эуро каби воситалар орқали давлат пулларини модернизация қилиши зарур. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Счнабел стаблекоинларни пул бозори фондлари билан қиёслаб, уларнинг фойдали инновация эканлигини, аммо оммавий сотувлар (фире салес) ва банк инқирозларига мойиллигини қайд этди. Шунингдек, у стаблекоинларнинг оммалашиши УСД валютасининг глобал устунлигини янада мустаҳкамлашини айтди. Ҳозирда муомаладаги деярли барча стаблекоинлар долларга боғланган бўлиб, бошқа валюталар бу бозорда жуда кичик улушга эга.
ЭКБ ушбу вазиятга жавобан икки йўналишда иш олиб бормоқда: чакана рақамли эуро ва улгуржи токенлаштирилган марказий банк пуллари. Март ойида ЭКБ Европанинг токенлаштирилган молия бозорлари учун Аппиа йўл харитасини тақдим этган эди. 2026-йилнинг учинчи чорагида ишга туширилиши режалаштирилган Понтес лойиҳаси ТАРГEТ хизматлари билан блокчейн технологияси ўртасида кўприк вазифасини ўтайди.
Марказий банклар инновацияларга қаршилик кўрсатмаслиги, аксинча, молия барқарорлигини сақлаш учун уларни назорат қилиши кераклиги таъкидланди. Аввалроқ ЭКБ президенти Чристине Лагарде ҳам стаблекоинлар евронинг халқаро ролини ошириш учун энг яхши йўл эмаслигини, балки марказий банк пулларига асосланган инфратузилмани ривожлантириш лозимлигини айтган эди.
Айни пайтда Европа Комиссияси крипто-активлар бозорини тартибга солувчи МиКА қоидаларини қайта кўриб чиқмоқда. Coinbase каби йирик биржалар ушбу жараёнда иштирок этиб, стаблекоинлар бўйича қоидаларни янада рақобатбардош қилишга чақирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, тартибга солиш механизмлари молия тизимидаги ишончни сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
…