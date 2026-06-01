Европа Марказий банки: Стаблекоинлар эски молия хатарларини келтириб чиқаради

·48·Иқтисодиёт
Европа Марказий банки: Стаблекоинлар эски молия хатарларини келтириб чиқаради

Европа Марказий банки (ЭКБ) Ижроия кенгаши аъзоси Исабел Счнабел стаблекоинлар токенлаштирилган молия тизимига эски молия бозоридаги заифликларни олиб кириши мумкинлигидан огоҳлантирди. Сеулда ўтказилган конференцияда сўзлаган Счнабел, ушбу активлар банк тизимидан маблағларнинг чиқиб кетиши ва пул-кредит сиёсати самарадорлигининг пасайишига сабаб бўлишини таъкидлади. Унинг фикрича, марказий банклар рақамли эуро каби воситалар орқали давлат пулларини модернизация қилиши зарур. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Счнабел стаблекоинларни пул бозори фондлари билан қиёслаб, уларнинг фойдали инновация эканлигини, аммо оммавий сотувлар (фире салес) ва банк инқирозларига мойиллигини қайд этди. Шунингдек, у стаблекоинларнинг оммалашиши УСД валютасининг глобал устунлигини янада мустаҳкамлашини айтди. Ҳозирда муомаладаги деярли барча стаблекоинлар долларга боғланган бўлиб, бошқа валюталар бу бозорда жуда кичик улушга эга.

ЭКБ ушбу вазиятга жавобан икки йўналишда иш олиб бормоқда: чакана рақамли эуро ва улгуржи токенлаштирилган марказий банк пуллари. Март ойида ЭКБ Европанинг токенлаштирилган молия бозорлари учун Аппиа йўл харитасини тақдим этган эди. 2026-йилнинг учинчи чорагида ишга туширилиши режалаштирилган Понтес лойиҳаси ТАРГEТ хизматлари билан блокчейн технологияси ўртасида кўприк вазифасини ўтайди.

Марказий банклар инновацияларга қаршилик кўрсатмаслиги, аксинча, молия барқарорлигини сақлаш учун уларни назорат қилиши кераклиги таъкидланди. Аввалроқ ЭКБ президенти Чристине Лагарде ҳам стаблекоинлар евронинг халқаро ролини ошириш учун энг яхши йўл эмаслигини, балки марказий банк пулларига асосланган инфратузилмани ривожлантириш лозимлигини айтган эди.

Айни пайтда Европа Комиссияси крипто-активлар бозорини тартибга солувчи МиКА қоидаларини қайта кўриб чиқмоқда. Coinbase каби йирик биржалар ушбу жараёнда иштирок этиб, стаблекоинлар бўйича қоидаларни янада рақобатбардош қилишга чақирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, тартибга солиш механизмлари молия тизимидаги ишончни сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

ЭКБСтаблекоинРақамли ЭуроКриптоМиКА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди