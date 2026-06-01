МEХК ъРеалСтокксъ платформасини ишга туширди: АҚШ акциялари 0 комиссия билан

·45·Иқтисодиёт
МEХК ъРеалСтокксъ платформасини ишга туширди: АҚШ акциялари 0 комиссия билан

Мутсамуду, Комор ороллари – МEХК платформаси анъанавий молия ва крипто оламини бирлаштирувчи инновацион 'РеалСтоккс' маҳсулотини расман ишга туширганини эълон қилди. Ушбу янги восита ёрдамида фойдаланувчилар АҚШнинг энг йирик компаниялари акцияларига эгалик қилиш ҳуқуқини қўлга киритадилар. Платформа анъанавий биржа савдоларидаги мураккабликларни бартараф этиб, криптовалюта биржаларига хос бўлган қулайлик ва паст транзакция харажатларини таклиф этмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Узоқ вақт давомида инвесторлар АҚШ фонд бозорига киришда икки хил муаммога дуч келишган: анъанавий брокерларнинг мураккаб валюта айирбошлаш жараёнлари ёки крипто платформалардаги ликвидлилиги паст бўлган синтетик активлар. 'РеалСтоккс' ушбу муаммоларни ҳал қилиб, фойдаланувчиларга реал дивидендлар олиш имконини беради. Савдо жараёнлари тўлиқ USDT орқали амалга оширилади, бу эса жараённи крипто савдоси каби осон ва тезкор қилади.

МEХК ушбу лойиҳани АҚШнинг ФИНРА лицензиясига эга бўлган Атомик Ваултс брокерлик компанияси билан ҳамкорликда амалга оширмоқда. Атомик Ваултс Фоундерс Фунд ва АРК Инвест каби йирик фондлар томонидан қўллаб-қувватланади ва ойига 15 миллиард доллардан ортиқ савдо ҳажмини қайта ишлайди. Фойдаланувчилар Насдақ биржаси иш вақтига мувофиқ савдо қилишлари мумкин ва ишга тушириш даврида платформа комиссияси 0 фоиз этиб белгиланган.

Янги маҳсулотнинг ишга туширилиши муносабати билан МEХК учта йирик рағбатлантириш кампаниясини эълон қилди. Буларга SpaceX(PRE) аирдроп мукофотлари, 1 000 000 УСД миқдоридаги акция мукофот жамғармаси ва реал вақтдаги бозор маълумотлари учун субсидиялар киради. Ушбу кампаниялар янги инвесторлар учун АҚШ фонд бозорига кириш тўсиқларини минималлаштиришга хизмат қилади.

МEХКРеалСтокксАҚШ АкциялариКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди