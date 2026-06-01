МEХК ъРеалСтокксъ платформасини ишга туширди: АҚШ акциялари 0 комиссия билан
Мутсамуду, Комор ороллари – МEХК платформаси анъанавий молия ва крипто оламини бирлаштирувчи инновацион 'РеалСтоккс' маҳсулотини расман ишга туширганини эълон қилди. Ушбу янги восита ёрдамида фойдаланувчилар АҚШнинг энг йирик компаниялари акцияларига эгалик қилиш ҳуқуқини қўлга киритадилар. Платформа анъанавий биржа савдоларидаги мураккабликларни бартараф этиб, криптовалюта биржаларига хос бўлган қулайлик ва паст транзакция харажатларини таклиф этмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Узоқ вақт давомида инвесторлар АҚШ фонд бозорига киришда икки хил муаммога дуч келишган: анъанавий брокерларнинг мураккаб валюта айирбошлаш жараёнлари ёки крипто платформалардаги ликвидлилиги паст бўлган синтетик активлар. 'РеалСтоккс' ушбу муаммоларни ҳал қилиб, фойдаланувчиларга реал дивидендлар олиш имконини беради. Савдо жараёнлари тўлиқ USDT орқали амалга оширилади, бу эса жараённи крипто савдоси каби осон ва тезкор қилади.
МEХК ушбу лойиҳани АҚШнинг ФИНРА лицензиясига эга бўлган Атомик Ваултс брокерлик компанияси билан ҳамкорликда амалга оширмоқда. Атомик Ваултс Фоундерс Фунд ва АРК Инвест каби йирик фондлар томонидан қўллаб-қувватланади ва ойига 15 миллиард доллардан ортиқ савдо ҳажмини қайта ишлайди. Фойдаланувчилар Насдақ биржаси иш вақтига мувофиқ савдо қилишлари мумкин ва ишга тушириш даврида платформа комиссияси 0 фоиз этиб белгиланган.
Янги маҳсулотнинг ишга туширилиши муносабати билан МEХК учта йирик рағбатлантириш кампаниясини эълон қилди. Буларга SpaceX(PRE) аирдроп мукофотлари, 1 000 000 УСД миқдоридаги акция мукофот жамғармаси ва реал вақтдаги бозор маълумотлари учун субсидиялар киради. Ушбу кампаниялар янги инвесторлар учун АҚШ фонд бозорига кириш тўсиқларини минималлаштиришга хизмат қилади.
…