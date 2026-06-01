Strategy 2022-йилдан бери илк бор 32 БТК сотди; акциялар нархи тушди

·32·Иқтисодиёт
Strategy 2022-йилдан бери илк бор 32 БТК сотди; акциялар нархи тушди

Strategy компанияси ўтган ҳафтада 32 Bitcoin (БТК) сотганини маълум қилди. Бу 2022-йилдаги солиқ имтиёзлари билан боғлиқ битимдан кейинги илк сотув бўлиб, компания ушбу маблағларни имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўловларини молиялаштиришга йўналтирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEК) тақдим этилган 8-К ҳисоботига кўра, 32 БТК ўртача 77,135 доллардан, жами 2,5 миллион долларга сотилган. Натижада компаниянинг умумий захираси 843,738 БТК дан 843,706 БТК гача камайган. Ушбу хабардан сўнг Насдақ биржасида савдо қилинадиган MSTR акциялари 6 фоиздан кўпроққа арзонлашиб, 148,70 доллар атрофида баҳоланди.

Мазкур сотув инвесторлар орасида Strategy компаниясининг имтиёзли акциялар орқали молиялаштириш модели бўйича хавотирларни кучайтирди. Кўпчилик дивиденд мажбуриятлари келажакда компанияни янада кўпроқ Bitcoin сотишга мажбур қилиши мумкинлигидан хавотирда эди. Аввалроқ, 2022-йилда компания 704 БТК сотиб, икки кундан кейин 810 БТК сотиб олган эди.

Bitcoin нархи ҳам ушбу маълумотлар эълон қилингач, 72,000 доллардан пастга тушди ва КоинГекко маълумотларига кўра 71,939 доллар атрофида барқарорлашди. Шунингдек, Strategy май ойининг сўнгги ҳафтасида 801,994 дона Класс А (MSTR) акцияларини сотиб, 128,3 миллион доллар даромад кўрган.

Компания раҳбари Майкл Saylor дам олиш кунлари янги фаоллик ҳақида ишора қилган бўлса-да, ҳафталик харидлар амалга оширилмагани ва аксинча сотув юз бергани кўплаб инвесторлар учун кутилмаган ҳол бўлди.

BitcoinStrategyНасдақКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди