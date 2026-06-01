Strategy 2022-йилдан бери илк бор 32 БТК сотди; акциялар нархи тушди
Strategy компанияси ўтган ҳафтада 32 Bitcoin (БТК) сотганини маълум қилди. Бу 2022-йилдаги солиқ имтиёзлари билан боғлиқ битимдан кейинги илк сотув бўлиб, компания ушбу маблағларни имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўловларини молиялаштиришга йўналтирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEК) тақдим этилган 8-К ҳисоботига кўра, 32 БТК ўртача 77,135 доллардан, жами 2,5 миллион долларга сотилган. Натижада компаниянинг умумий захираси 843,738 БТК дан 843,706 БТК гача камайган. Ушбу хабардан сўнг Насдақ биржасида савдо қилинадиган MSTR акциялари 6 фоиздан кўпроққа арзонлашиб, 148,70 доллар атрофида баҳоланди.
Мазкур сотув инвесторлар орасида Strategy компаниясининг имтиёзли акциялар орқали молиялаштириш модели бўйича хавотирларни кучайтирди. Кўпчилик дивиденд мажбуриятлари келажакда компанияни янада кўпроқ Bitcoin сотишга мажбур қилиши мумкинлигидан хавотирда эди. Аввалроқ, 2022-йилда компания 704 БТК сотиб, икки кундан кейин 810 БТК сотиб олган эди.
Bitcoin нархи ҳам ушбу маълумотлар эълон қилингач, 72,000 доллардан пастга тушди ва КоинГекко маълумотларига кўра 71,939 доллар атрофида барқарорлашди. Шунингдек, Strategy май ойининг сўнгги ҳафтасида 801,994 дона Класс А (MSTR) акцияларини сотиб, 128,3 миллион доллар даромад кўрган.
Компания раҳбари Майкл Saylor дам олиш кунлари янги фаоллик ҳақида ишора қилган бўлса-да, ҳафталик харидлар амалга оширилмагани ва аксинча сотув юз бергани кўплаб инвесторлар учун кутилмаган ҳол бўлди.
…