Ethereum инвесторлари активларини сотмоқдами: Ончейн маълумотлар таҳлили
Сўнгги бир ҳафта ичида Ethereum (ЭТ) нархи 2 000 УСД даражасига яқинлашиши ортидан, лойиҳанинг илк инвесторларидан бири ўз активларини сотишни бошлади. Бу ҳолат бозорда нархларнинг янада тушиб кетиши борасидаги хавотирларни кучайтирди. Бироқ, ончейн маълумотлар ва трейдерларнинг таҳлиллари вазиятга бошқача назар ташлаш имконини бермоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Лоокончаин таҳлилий платформаси маълумотларига кўра, тармоқнинг илк йилларидан буён токенларни сақлаб келаётган йирик Ethereum кити ўтган ҳафтада жами 136 миллион УСД қийматидаги ЭТ активларини сотган. Инвестор ўртача 2 041 УСД нархда 55 000 ва 9 442 дона ЭТ партияларини биржага чиқарган. Шунга қарамай, бу ҳолат оммавий тенденцияга айланмагани кузатилмоқда.
"ҲОДЛ вавес" таҳлили шуни кўрсатадики, Ethereum умумий таклифининг катта қисми турли вақт оралиғида ҳаракатсиз қолмоқда. Қизиғи шундаки, узоқ муддатли эгалар (5-7 йиллик коҳорта) улуши ўтган йилга нисбатан бироз ошиб, 8,59 фоиздан 9 фоизга етган. Бу эса "эски" инвесторларнинг аксарияти ҳали ҳам ўз активларига содиқ қолаётганидан далолат беради.
Айни пайтда бозордаги асосий ҳаракатлар қисқа муддатли инвесторлар ҳисобига амалга оширилмоқда. Масалан, 3 ойдан 6 ойгача бўлган муддатда актив сақлаётганлар улуши 13,5 фоиздан 9 фоизга тушган. Бу эса Ethereum ОГс (илк инвесторлар) оммавий равишда бозорни тарк этаётгани ҳақидаги фаразларни рад этади.
Ҳозирда ЭТ/УСД жуфтлиги 2 000 УСД даражасидаги психологик чегара атрофида тебранмоқда. Трейдерлар нархнинг пастки нуқтасини аниқлашга уринаётган бир пайтда, Глассноде маълумотлари 2022-йилдаги нарх 1 000 УСДдан пастга тушган даврдаги фаоллик ҳозиргидан анча юқори бўлганини кўрсатмоқда.
…