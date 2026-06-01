Ethereum инвесторлари активларини сотмоқдами: Ончейн маълумотлар таҳлили

·31·Иқтисодиёт
Ethereum инвесторлари активларини сотмоқдами: Ончейн маълумотлар таҳлили

Сўнгги бир ҳафта ичида Ethereum (ЭТ) нархи 2 000 УСД даражасига яқинлашиши ортидан, лойиҳанинг илк инвесторларидан бири ўз активларини сотишни бошлади. Бу ҳолат бозорда нархларнинг янада тушиб кетиши борасидаги хавотирларни кучайтирди. Бироқ, ончейн маълумотлар ва трейдерларнинг таҳлиллари вазиятга бошқача назар ташлаш имконини бермоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Лоокончаин таҳлилий платформаси маълумотларига кўра, тармоқнинг илк йилларидан буён токенларни сақлаб келаётган йирик Ethereum кити ўтган ҳафтада жами 136 миллион УСД қийматидаги ЭТ активларини сотган. Инвестор ўртача 2 041 УСД нархда 55 000 ва 9 442 дона ЭТ партияларини биржага чиқарган. Шунга қарамай, бу ҳолат оммавий тенденцияга айланмагани кузатилмоқда.

"ҲОДЛ вавес" таҳлили шуни кўрсатадики, Ethereum умумий таклифининг катта қисми турли вақт оралиғида ҳаракатсиз қолмоқда. Қизиғи шундаки, узоқ муддатли эгалар (5-7 йиллик коҳорта) улуши ўтган йилга нисбатан бироз ошиб, 8,59 фоиздан 9 фоизга етган. Бу эса "эски" инвесторларнинг аксарияти ҳали ҳам ўз активларига содиқ қолаётганидан далолат беради.

Айни пайтда бозордаги асосий ҳаракатлар қисқа муддатли инвесторлар ҳисобига амалга оширилмоқда. Масалан, 3 ойдан 6 ойгача бўлган муддатда актив сақлаётганлар улуши 13,5 фоиздан 9 фоизга тушган. Бу эса Ethereum ОГс (илк инвесторлар) оммавий равишда бозорни тарк этаётгани ҳақидаги фаразларни рад этади.

Ҳозирда ЭТ/УСД жуфтлиги 2 000 УСД даражасидаги психологик чегара атрофида тебранмоқда. Трейдерлар нархнинг пастки нуқтасини аниқлашга уринаётган бир пайтда, Глассноде маълумотлари 2022-йилдаги нарх 1 000 УСДдан пастга тушган даврдаги фаоллик ҳозиргидан анча юқори бўлганини кўрсатмоқда.

EthereumКриптовалютаИнвестицияБлокчейнBitcoin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:393 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиБугун, 05:33Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айландиБугун, 05:16АҚШ қонунчилари пенсия жамғармаларига крипто киритилишига қарши чиқмоқдаБугун, 23:59SEК рақамли активларни 2030-йилгача стратегик устувор йўналиш деб эълон қилдиБугун, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди