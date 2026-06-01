Битвисе компанияси Суперстатенинг 259 миллион долларлик крипто-фондини сотиб олди
Битвисе активларни бошқариш компанияси Суперстатенинг Crypto Каррй Фунд (УСКК) фондини ўз назоратига олиш жараёнини якунлади. Ушбу токенизация қилинган инвестиция воситаси бозорга нейтрал бўлган крипто-трейдинг стратегиялари орқали даромад келтиришга ихтисослашган. Битвисе 7-май куни Суперстате ўз эътиборини ФундОС платформасига қаратгани сабабли, фонд бошқарувини ўз зиммасига олишини маълум қилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Фонд малакали инвесторлар учун очиқ бўлиб, у криптовалюта фючерслари ва спот нархлари ўртасидаги фарқни қўлга киритишга асосланган "каш-анд-каррй" стратегиясидан фойдаланади. Ўтиш давридан сўнг фонд ўзининг УСКК токен тикерини ва мавжуд смарт-контрактларини сақлаб қолди. Битвисе маълумотларига кўра, 29-май ҳолатига кўра фонд бошқарувидаги активлар тахминан 259 миллион долларни ташкил этган ва 4 фоиз атрофида даромадлилик кўрсатган.
Фонд портфели нақд пул гарови, токенизация қилинган ғазначилик облигациялари ва Solana (СОЛ), ЭтерФи (эEТ) ҳамда ХРП каби крипто-активлар аралашмасидан иборат. УСКК акциялари Aave, Камино ва Морпҳо каби ДеФи протоколларида кредитлаш операциялари учун қўллаб-қувватланади. 2017-йилда ташкил этилган Битвисе ҳозирда ЭТФлар ва хусусий фондлар орқали жами 11 миллиард долларлик мижозлар активларини бошқармоқда.
Токенизация қилинган фаол стратегия фондлари сектори жадал ўсишни кўрсатмоқда. RVA.xyz маълумотларига кўра, ушбу тоифадаги активлар ҳажми бир йил ичида 449 миллион доллардан 1,38 миллиард долларгача, яни 200 фоиздан кўпроққа ошган. Бу тенденция фонида Т. Рове Присе каби йирик бошқарувчилар ҳам Bitcoin, Ethereum ва бошқа рақамли активларга тўғридан-тўғри инвестиция қилувчи фаол бошқариладиган ЭТФлар устида ишламоқда.
…