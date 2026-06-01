Битвисе компанияси Суперстатенинг 259 миллион долларлик крипто-фондини сотиб олди

·36·Иқтисодиёт
Битвисе компанияси Суперстатенинг 259 миллион долларлик крипто-фондини сотиб олди

Битвисе активларни бошқариш компанияси Суперстатенинг Crypto Каррй Фунд (УСКК) фондини ўз назоратига олиш жараёнини якунлади. Ушбу токенизация қилинган инвестиция воситаси бозорга нейтрал бўлган крипто-трейдинг стратегиялари орқали даромад келтиришга ихтисослашган. Битвисе 7-май куни Суперстате ўз эътиборини ФундОС платформасига қаратгани сабабли, фонд бошқарувини ўз зиммасига олишини маълум қилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Фонд малакали инвесторлар учун очиқ бўлиб, у криптовалюта фючерслари ва спот нархлари ўртасидаги фарқни қўлга киритишга асосланган "каш-анд-каррй" стратегиясидан фойдаланади. Ўтиш давридан сўнг фонд ўзининг УСКК токен тикерини ва мавжуд смарт-контрактларини сақлаб қолди. Битвисе маълумотларига кўра, 29-май ҳолатига кўра фонд бошқарувидаги активлар тахминан 259 миллион долларни ташкил этган ва 4 фоиз атрофида даромадлилик кўрсатган.

Фонд портфели нақд пул гарови, токенизация қилинган ғазначилик облигациялари ва Solana (СОЛ), ЭтерФи (эEТ) ҳамда ХРП каби крипто-активлар аралашмасидан иборат. УСКК акциялари Aave, Камино ва Морпҳо каби ДеФи протоколларида кредитлаш операциялари учун қўллаб-қувватланади. 2017-йилда ташкил этилган Битвисе ҳозирда ЭТФлар ва хусусий фондлар орқали жами 11 миллиард долларлик мижозлар активларини бошқармоқда.

Токенизация қилинган фаол стратегия фондлари сектори жадал ўсишни кўрсатмоқда. RVA.xyz маълумотларига кўра, ушбу тоифадаги активлар ҳажми бир йил ичида 449 миллион доллардан 1,38 миллиард долларгача, яни 200 фоиздан кўпроққа ошган. Бу тенденция фонида Т. Рове Присе каби йирик бошқарувчилар ҳам Bitcoin, Ethereum ва бошқа рақамли активларга тўғридан-тўғри инвестиция қилувчи фаол бошқариладиган ЭТФлар устида ишламоқда.

БитвисеСуперстатеКриптовалютаИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:393 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиБугун, 05:33Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айландиБугун, 05:16АҚШ қонунчилари пенсия жамғармаларига крипто киритилишига қарши чиқмоқдаБугун, 23:59SEК рақамли активларни 2030-йилгача стратегик устувор йўналиш деб эълон қилдиБугун, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди