Япония ҳукумати крипто ЭТФ ва иенага боғланган стейблкоинларни қўллаб-қувватламоқда

·55·Иқтисодиёт
Япония ҳукумати крипто ЭТФ ва иенага боғланган стейблкоинларни қўллаб-қувватламоқда

Япониянинг ҳукмрон Либерал-демократик партияси (ЛДП) аъзолари мамлакатнинг криптовалюта солиқ тизимини ислоҳ қилиш ҳамда иена валютасига боғланган стейблкоинларни ривожлантириш ташаббуси билан чиқди. Нада Невс хабарига кўра, блокчейн технологияларини ривожлантириш бўйича парламент ассоциацияси молия вазири Сатсуки Катаямага махсус тавсиянома тақдим этган. Ҳужжатда стейблкоинлар, биржа инвестиция фондлари (ЭТФ), марказий банк рақамли валюталари (КБДК) ва блокчейн иловаларини жорий этиш масалалари ўрин олган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Тавсияномада чакана крипто деривативлари савдоси учун левераж лимитини икки баравар ошириш ва рақамли активларга боғланган ЭТФ фондлари учун ҳуқуқий асос яратиш таклиф қилинган. Молия вазири Катаяма ушбу таклифларга жавобан, Япония глобал ўзгаришлардан ортда қолмаслиги кераклигини таъкидлаб, АҚШдаги крипто қонунчилиги ва тизимларини мисол қилиб келтирди. ЛДП аъзоси Жуничи Канда эса Осиё бўйлаб он-чаин молия тизимини кенгайтириш, жумладан, иена стейблкоинларини оммалаштириш зарурлигини қайд этди.

Ушбу ташаббус Япония ҳукумати крипто активларни тўлов воситаси эмас, балки молиявий восита сифатида таснифлашга рухсат берганидан икки ой ўтиб эълон қилинди. Мамлакатнинг Молиявий хизматлар агентлиги (ФСА) ҳам крипто ЭТФ фондларига рухсат бериш учун тартибга солиш тизимига ўзгартиришлар киритишни режалаштирмоқда. Ҳозирда глобал стейблкоин бозори 320 миллиард долларни ташкил этиб, унда асосан УСДга боғланган токенлар ҳукмронлик қилмоқда.

Халқаро ҳисоб-китоблар банки (БИС) маълумотларига кўра, иена стейблкоинларининг бозор капиталлашуви долларга боғланган тангаларнинг 0,01 фоизидан ҳам камроқни ташкил этади. Шу билан бирга, АҚШда тартибга солувчилар босими остида қолган Полймаркет прогнозлар платформаси 2030-йилга қадар Япония бозорига кириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бироқ, мамлакатдаги қимор ўйинларига оид қатъий қонунлар ушбу компания учун жиддий тўсиқ бўлиши мумкин.

ЯпонияКриптовалютаЭТФСтейблкоинБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди