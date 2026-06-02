Strategy компаниясининг Bitcoin сотиши бозорда янги саволларни туғдирди

·33·Иқтисодиёт
Strategy компаниясининг Bitcoin сотиши бозорда янги саволларни туғдирди

Майкл Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси ўзининг "ҳеч қачон сотмаслик" фалсафасидан воз кечиб, илк бор Bitcoin сотганини эълон қилгач, душанба куни унинг акциялари пасайишни бошлади. Насдақ биржасида савдо қилинадиган MSTR акциялари ҳафта бошида 6,5 фоиздан кўпроқ қиймат йўқотди, бироқ куннинг иккинчи ярмида бу пасайиш бироз секинлашди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Делпҳи Дигитал тадқиқот фирмаси таҳлилига кўра, ўтган ҳафтада 32 та Bitcoin (БТК) сотилиши бозордаги узоқ йиллик қарашларни ўзгартириб юборди. Эндиликда инвесторлар компанияни шунчаки криптовалюта жамловчи восита сифатида эмас, балки ўз балансини бошқаришда мослашувчан ёндашувга эга бўлган корпоратив ғазначилик модели сифатида кўрмоқда.

Компания раҳбари Майкл Saylor ушбу сотувни СТРК деб номланган, Bitcoin билан таъминланган дивиденд тўловчи имтиёзли акцияларни қўллаб-қувватлаш стратегиясининг бир қисми деб тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, бу қадам акциядорлар қийматини ошириш ва ҳар бир акцияга тўғри келадиган Bitcoin миқдорини оптималлаштиришга қаратилган.

Strategy бош директори Пҳонг Ле эса Bitcoinни сотиб олиш нархига яқин қийматда сотиш солиқ мажбуриятларини камайтиришга ёрдам беришини таъкидлади. Гарчи сотилган миқдор компаниянинг умумий захираларига нисбатан жуда кичик бўлса-да, бу воқеа Bitcoin бозоридаги ликвидлик ва корпоратив бошқарув динамикасига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

BitcoinStrategyНасдақКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди