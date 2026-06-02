Strategy компаниясининг Bitcoin сотиши бозорда янги саволларни туғдирди
Майкл Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси ўзининг "ҳеч қачон сотмаслик" фалсафасидан воз кечиб, илк бор Bitcoin сотганини эълон қилгач, душанба куни унинг акциялари пасайишни бошлади. Насдақ биржасида савдо қилинадиган MSTR акциялари ҳафта бошида 6,5 фоиздан кўпроқ қиймат йўқотди, бироқ куннинг иккинчи ярмида бу пасайиш бироз секинлашди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Делпҳи Дигитал тадқиқот фирмаси таҳлилига кўра, ўтган ҳафтада 32 та Bitcoin (БТК) сотилиши бозордаги узоқ йиллик қарашларни ўзгартириб юборди. Эндиликда инвесторлар компанияни шунчаки криптовалюта жамловчи восита сифатида эмас, балки ўз балансини бошқаришда мослашувчан ёндашувга эга бўлган корпоратив ғазначилик модели сифатида кўрмоқда.
Компания раҳбари Майкл Saylor ушбу сотувни СТРК деб номланган, Bitcoin билан таъминланган дивиденд тўловчи имтиёзли акцияларни қўллаб-қувватлаш стратегиясининг бир қисми деб тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, бу қадам акциядорлар қийматини ошириш ва ҳар бир акцияга тўғри келадиган Bitcoin миқдорини оптималлаштиришга қаратилган.
Strategy бош директори Пҳонг Ле эса Bitcoinни сотиб олиш нархига яқин қийматда сотиш солиқ мажбуриятларини камайтиришга ёрдам беришини таъкидлади. Гарчи сотилган миқдор компаниянинг умумий захираларига нисбатан жуда кичик бўлса-да, бу воқеа Bitcoin бозоридаги ликвидлик ва корпоратив бошқарув динамикасига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…