Анчораге крипто савдосидаги контрагент хатарларини камайтириш платформасини ишга туширди
Анчораге Дигитал институционал мижозлар учун крипто майдонларида савдо қилиш билан бирга активларни ўзининг федерал тартибга солинадиган банкида сақлаш имконини берувчи ҳисоб-китоб платформасини ишга туширди. Компаниянинг таъкидлашича, ушбу ечим контрагент ва операцион хатарларни бошқаришда ёрдам беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Душанба куни эълон қилинган Координатед Мультипартй Сеттлемент (КМС) тизими савдо майдончалари, прайм-брокерлар ва институционал мижозларни умумий ҳисоб-китоб қатлами орқали боғлайди. Бунда активлар бутун савдо жараёни давомида Анчораге Дигитал Банк назоратида қолади. КМС молиялаштириш мажбуриятларини текширади ва иштирокчилар ўртасидаги ҳисоб-китобларни мувофиқлаштириб, активларни ўтказиш сонини камайтиради.
Компания маълумотларига кўра, тизим крипто бозорларида кенг тарқалган биржа ҳисобларини олдиндан тўлдириш (пре-фундинг) амалиётига бўлган эҳтиёжни камайтириш учун ишлаб чиқилган. Анчораге ҳозирда кўплаб крипто савдолари оффшор платформаларда амалга оширилаётганини, у ерда битта платформа ҳам биржа, ҳам кастедиан, ҳам ҳисоб-китоб агенти вазифасини бажаришини танқид қилди.
КМС моделида прайм-брокерлар мижозлар баланси ва кредит муносабатларини бошқаради, савдо майдончалари эса буюртмаларни мослаштириш механизми (матчинг энгине) вазифасини ўтайди. Анчораге эса кастедиан ва ҳисоб-китоб хизматларини таъминлайди. Лойиҳа кунлик айланмаси миллиардлаб долларни ташкил этувчи Spotех валюта савдоси платформаси билан ҳамкорликда бошланмоқда.
Ҳозирда молия институтлари ва рақамли активлар компаниялари токенизация қилинган активлар ва институционал савдо инфратузилмасини жадал кенгайтирмоқда. Хусусан, Кантон Нетворк тармоғи блокчейн асосидаги ҳисоб-китобларни ўрганаётган фирмалар учун асосий марказга айланмоқда. Шунингдек, Стандард Чартеред каби йирик банклар ҳам рақамли активларни сақлаш ва бозор инфратузилмасига сармоя киритишда давом этмоқда.
…