Анчораге крипто савдосидаги контрагент хатарларини камайтириш платформасини ишга туширди

·35·Иқтисодиёт
Анчораге крипто савдосидаги контрагент хатарларини камайтириш платформасини ишга туширди

Анчораге Дигитал институционал мижозлар учун крипто майдонларида савдо қилиш билан бирга активларни ўзининг федерал тартибга солинадиган банкида сақлаш имконини берувчи ҳисоб-китоб платформасини ишга туширди. Компаниянинг таъкидлашича, ушбу ечим контрагент ва операцион хатарларни бошқаришда ёрдам беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Душанба куни эълон қилинган Координатед Мультипартй Сеттлемент (КМС) тизими савдо майдончалари, прайм-брокерлар ва институционал мижозларни умумий ҳисоб-китоб қатлами орқали боғлайди. Бунда активлар бутун савдо жараёни давомида Анчораге Дигитал Банк назоратида қолади. КМС молиялаштириш мажбуриятларини текширади ва иштирокчилар ўртасидаги ҳисоб-китобларни мувофиқлаштириб, активларни ўтказиш сонини камайтиради.

Компания маълумотларига кўра, тизим крипто бозорларида кенг тарқалган биржа ҳисобларини олдиндан тўлдириш (пре-фундинг) амалиётига бўлган эҳтиёжни камайтириш учун ишлаб чиқилган. Анчораге ҳозирда кўплаб крипто савдолари оффшор платформаларда амалга оширилаётганини, у ерда битта платформа ҳам биржа, ҳам кастедиан, ҳам ҳисоб-китоб агенти вазифасини бажаришини танқид қилди.

КМС моделида прайм-брокерлар мижозлар баланси ва кредит муносабатларини бошқаради, савдо майдончалари эса буюртмаларни мослаштириш механизми (матчинг энгине) вазифасини ўтайди. Анчораге эса кастедиан ва ҳисоб-китоб хизматларини таъминлайди. Лойиҳа кунлик айланмаси миллиардлаб долларни ташкил этувчи Spotех валюта савдоси платформаси билан ҳамкорликда бошланмоқда.

Ҳозирда молия институтлари ва рақамли активлар компаниялари токенизация қилинган активлар ва институционал савдо инфратузилмасини жадал кенгайтирмоқда. Хусусан, Кантон Нетворк тармоғи блокчейн асосидаги ҳисоб-китобларни ўрганаётган фирмалар учун асосий марказга айланмоқда. Шунингдек, Стандард Чартеред каби йирик банклар ҳам рақамли активларни сақлаш ва бозор инфратузилмасига сармоя киритишда давом этмоқда.

Анчораге ДигиталКриптоБлокчейнИнвестицияРақамли Активлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди