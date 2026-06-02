Dogecoin институционал инвесторлар учун янада очиқ бўлади

·65·Иқтисодиёт
Dogecoin институционал инвесторлар учун янада очиқ бўлади

Dogecoin Фоундатион корпоратив бўлинмаси Пахос билан ҳамкорликни йўлга қўйди. Ушбу келишувга кўра, DOGE криптовалютаси Пахоснинг брокерлик ва кастомиал инфратузилмасига интеграция қилинади. Бу эса тартибга солинадиган молиявий каналлар орқали мемкоинга кириш имкониятини кенгайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Душанба куни эълон қилинган хабарга кўра, Dogecoin эндиликда Пахос платформасида мавжуд бўлади. Бу финтеч компаниялари, тўлов тизимлари ва институционал мижозларга ушбу активни ўз хизматларига қўшиш имкониятини баҳолашга йўл очади. Пахос ҳозирда PayPal, Venmo, Интерактиве Брокерс ва Меркадо Либре каби йирик платформалар учун крипто-инфратузилма тақдим этади.

Гарчи Dogecoin 15,53 миллиард доллар бўлган бозор капиталлашуви билан энг йирик мемкоин бўлиб қолаётган бўлса-да, унга бўлган институционал талаб Bitcoin ва Ethereum'га қараганда пастроқ. Бироқ, сўнгги пайтларда қизиқиш ортиб бормоқда: 2025-йил январ ойида Грайскале Dogecoin Труст ишга туширилди, шунингдек, 21Шарес компаниясининг Dogecoin ЭТФ фонди АҚШда рўйхатдан ўтказилди.

Бозордаги умумий ҳолат эса бироз сустлигича қолмоқда. КоинШарес маълумотларига кўра, ўтган ҳафтада крипто-биржа маҳсулотларидан 1,67 миллиард доллар маблағ олиб чиқиб кетилган. Инвесторлар инфляция, энергия нархлари ва Форс кўрфазидаги геосиёсий кескинликлар туфайли хавфли активлардан эҳтиёт бўлишмоқда.

Экспертларнинг фикрича, рақамли активларга бўлган талабнинг пасайиши АҚШда рақамли активлар бозорини тартибга солувчи КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасининг кечикаётгани билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Шунга қарамай, Dogecoin'нинг йирик молиявий инфратузилмаларга кириб бориши унинг келажакдаги мавқейини мустаҳкамлаши мумкин.

DogecoinПахосКриптовалютаИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди