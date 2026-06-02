АҚШ Сенати КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини муҳокама қилишни давом эттиради
АҚШ Сенати аъзолари Мемориал Дай байрамидан сўнг ишга қайтиши билан Дигитал Ассет Кларитй (КЛАРITЙ) Акт қонун лойиҳасини кўриб чиқиш жараёни қайта тикланиши кутилмоқда. Кўплаб қонун чиқарувчилар ва крипто саноати етакчилари 2025-йил июль ойида Вакиллар палатаси томонидан қабул қилинган ушбу ҳужжатни тезроқ тасдиқлашга чақирмоқда. Мазкур қонун лойиҳаси рақамли активлар устидан назорат қилиш ваколатини федерал товар регуляторига топширишни кўзда тутади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳужжат Конгрессда қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда, айниқса банк сектори вакиллари стаблекоинлар ва токенизация қилинган акциялар бўйича ўз эътирозларини билдирган. Coinbase сиёсат бўйича директори Фаряр Ширзад Фох Бусинесс нашрига берган интервюсида ушбу лойиҳани 2010-йилдаги Додд-Франк қонунидан кейинги энг йирик молиявий ислоҳот деб атади. Бироқ, JPMorgan раҳбари Джейми Димон банк саноати қонунни ҳозирги кўринишида қабул қилмаслигини, чунки у крипто компанияларга фойдаланувчи депозитлари учун фоиз тўлаш имконини беришини таъкидлади.
Сенат аъзолари август ойигача якуний овоз бериш жараёнини ўтказиш учун қишлоқ хўжалиги ва банк қўмиталари томонидан тақдим этилган версияларни бирлаштириш устида ишламоқда. Оқ уйнинг крипто бўйича маслаҳатчиси Патрикк Витт июль ойигача натижага эришишни мақсад қилган бўлса-да, этика ва манфаатлар тўқнашуви билан боғлиқ масалалар жараённи секинлаштириши мумкин. Сенатор Кирстен Гиллибранд этика қоидалари киритилмаса, ҳеч ким ушбу қонун учун овоз бермаслигини маълум қилди.
Қонун лойиҳаси Сенатда тасдиқланиши учун камида 60 та овоз тўплаши керак, бу эса республикачилардан демократлар билан келишишни талаб қилади. Шу билан бирга, Элизабет Варрен каби сенаторлар Доналд Трумп ва унинг оиласига тегишли Ворлд Либертй Финансиал бизнеси ҳамда мемекоинлар билан боғлиқ манфаатлар тўқнашувини танқид остига олган. Полймаркет башоратлар бозорида ушбу қонуннинг жорий йилда қабул қилиниш эҳтимоли 55 фоиз деб баҳоланмоқда.
…