АҚШ Сенати КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини муҳокама қилишни давом эттиради

·78·Иқтисодиёт
АҚШ Сенати КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини муҳокама қилишни давом эттиради

АҚШ Сенати аъзолари Мемориал Дай байрамидан сўнг ишга қайтиши билан Дигитал Ассет Кларитй (КЛАРITЙ) Акт қонун лойиҳасини кўриб чиқиш жараёни қайта тикланиши кутилмоқда. Кўплаб қонун чиқарувчилар ва крипто саноати етакчилари 2025-йил июль ойида Вакиллар палатаси томонидан қабул қилинган ушбу ҳужжатни тезроқ тасдиқлашга чақирмоқда. Мазкур қонун лойиҳаси рақамли активлар устидан назорат қилиш ваколатини федерал товар регуляторига топширишни кўзда тутади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳужжат Конгрессда қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда, айниқса банк сектори вакиллари стаблекоинлар ва токенизация қилинган акциялар бўйича ўз эътирозларини билдирган. Coinbase сиёсат бўйича директори Фаряр Ширзад Фох Бусинесс нашрига берган интервюсида ушбу лойиҳани 2010-йилдаги Додд-Франк қонунидан кейинги энг йирик молиявий ислоҳот деб атади. Бироқ, JPMorgan раҳбари Джейми Димон банк саноати қонунни ҳозирги кўринишида қабул қилмаслигини, чунки у крипто компанияларга фойдаланувчи депозитлари учун фоиз тўлаш имконини беришини таъкидлади.

Сенат аъзолари август ойигача якуний овоз бериш жараёнини ўтказиш учун қишлоқ хўжалиги ва банк қўмиталари томонидан тақдим этилган версияларни бирлаштириш устида ишламоқда. Оқ уйнинг крипто бўйича маслаҳатчиси Патрикк Витт июль ойигача натижага эришишни мақсад қилган бўлса-да, этика ва манфаатлар тўқнашуви билан боғлиқ масалалар жараённи секинлаштириши мумкин. Сенатор Кирстен Гиллибранд этика қоидалари киритилмаса, ҳеч ким ушбу қонун учун овоз бермаслигини маълум қилди.

Қонун лойиҳаси Сенатда тасдиқланиши учун камида 60 та овоз тўплаши керак, бу эса республикачилардан демократлар билан келишишни талаб қилади. Шу билан бирга, Элизабет Варрен каби сенаторлар Доналд Трумп ва унинг оиласига тегишли Ворлд Либертй Финансиал бизнеси ҳамда мемекоинлар билан боғлиқ манфаатлар тўқнашувини танқид остига олган. Полймаркет башоратлар бозорида ушбу қонуннинг жорий йилда қабул қилиниш эҳтимоли 55 фоиз деб баҳоланмоқда.

BitcoinКриптоАҚШ СенатиИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди