Грайскале янги HYPE ЭТФ жамғармасини ишга туширишга тайёрланмоқда
Крипто активларни бошқарувчи Грайскале компанияси АҚШда Hyperliquid токенига боғланган биржа савдо фондини (ЭТФ) шу ҳафтадаёқ ишга тушириши кутилмоқда. Bloomberg таҳлилчиси Джеймс Сейффартнинг сўзларига кўра, компания тартибга солувчи органларга тақдим этилган ҳужжатларга олтинчи марта ўзгартириш киритиб, жамғарма тикери ва комиссия тўловларини белгилаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги ЭТФ ҲЙПГ тикери остида савдо қилинади ва унинг бошқарув тўлови 0,29% ни ташкил этади. Бу кўрсаткич май ойи ўрталарида ишга туширилган 21Шарес (0,3%) ва Битвисе (0,34%) каби рақобатчиларнинг Hyperliquid (HYPE) фондларидан кўра арзонроқдир. Ҳозиргача ушбу рақобатчи фондлар инвесторлардан қарийб 140 миллион доллар миқдорида соф инвестиция жалб қилишга улгурди.
Hyperliquid платформаси сўнгги ойларда крипто трейдерлар орасида энг оммабоп савдо майдонларидан бирига айланди. Блокчейн маълумотларига кўра, платформанинг ойлик савдо ҳажми мунтазам равишда 170 миллиард доллардан ошиб бормоқда. Грайскале ҳам ўз рақобатчилари каби HYPE токенларини стейкинг қилиш орқали қўшимча даромад олиш имкониятини таклиф этиб, кўпроқ инвесторларни жалб қилишни кўзламоқда.
Янги ЭТФ фондларининг муваффақияти фонида HYPE нархи душанба куни 75,3 долларлик рекорд даражага етди. Натижада унинг бозор капитализацияси 16,7 миллиард долларга етиб, у энг йирик криптовалюталар ўнталигига кирди. Бу ҳолат Bitcoin (БТК) ва Ethereum (ЭТ) ЭТФ жамғармаларидан маблағлар чиқиб кетаётган бир пайтда юз бермоқда.
…