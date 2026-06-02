Грайскале янги HYPE ЭТФ жамғармасини ишга туширишга тайёрланмоқда

·42·Иқтисодиёт
Грайскале янги HYPE ЭТФ жамғармасини ишга туширишга тайёрланмоқда

Крипто активларни бошқарувчи Грайскале компанияси АҚШда Hyperliquid токенига боғланган биржа савдо фондини (ЭТФ) шу ҳафтадаёқ ишга тушириши кутилмоқда. Bloomberg таҳлилчиси Джеймс Сейффартнинг сўзларига кўра, компания тартибга солувчи органларга тақдим этилган ҳужжатларга олтинчи марта ўзгартириш киритиб, жамғарма тикери ва комиссия тўловларини белгилаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги ЭТФ ҲЙПГ тикери остида савдо қилинади ва унинг бошқарув тўлови 0,29% ни ташкил этади. Бу кўрсаткич май ойи ўрталарида ишга туширилган 21Шарес (0,3%) ва Битвисе (0,34%) каби рақобатчиларнинг Hyperliquid (HYPE) фондларидан кўра арзонроқдир. Ҳозиргача ушбу рақобатчи фондлар инвесторлардан қарийб 140 миллион доллар миқдорида соф инвестиция жалб қилишга улгурди.

Hyperliquid платформаси сўнгги ойларда крипто трейдерлар орасида энг оммабоп савдо майдонларидан бирига айланди. Блокчейн маълумотларига кўра, платформанинг ойлик савдо ҳажми мунтазам равишда 170 миллиард доллардан ошиб бормоқда. Грайскале ҳам ўз рақобатчилари каби HYPE токенларини стейкинг қилиш орқали қўшимча даромад олиш имкониятини таклиф этиб, кўпроқ инвесторларни жалб қилишни кўзламоқда.

Янги ЭТФ фондларининг муваффақияти фонида HYPE нархи душанба куни 75,3 долларлик рекорд даражага етди. Натижада унинг бозор капитализацияси 16,7 миллиард долларга етиб, у энг йирик криптовалюталар ўнталигига кирди. Бу ҳолат Bitcoin (БТК) ва Ethereum (ЭТ) ЭТФ жамғармаларидан маблағлар чиқиб кетаётган бир пайтда юз бермоқда.

ГрайскалеHyperliquidHYPEЭТФКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди