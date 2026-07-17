Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлди
Электромобиллар бозорида аккумуляторнинг хизмат қилиш муддати ва унинг қувватини сақлаб қолиш хусусияти харидорлар учун энг муҳим омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Швециянинг ишлатилган электромобиллар савдосига ихтисослашган Карла компанияси томонидан ўтказилган кенг кўламли тадқиқот натижалари кутилмаган ҳақиқатни юзага чиқарди. Маълум бўлишича, Tesla Model 3 моделларига ўрнатилган КАТЛ компаниясининг литий-темир-фосфатли (ЛФП) батареялари бошқа барча турдаги аккумуляторлардан кўра узоқроқ хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқот доирасида 2022-йилдан 2024-йилгача бўлган даврда АВИЛОО диагностика тизими ёрдамида ўтказилган 9954 та реал тест натижалари таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, ҳатто 100 минг километрдан ортиқ масофа босиб ўтилганидан кейин ҳам, КАТЛ батареяси билан жиҳозланган Tesla Model 3 ўзининг асл қувватининг 93,3 фоизини сақлаб қолган. Бу кўрсаткич қимматроқ ва технологик жиҳатдан мураккаб ҳисобланган никел асосидаги аккумуляторлардан сезиларли даражада юқоридир.
Никел ва фосфат қарама-қаршилигиТаққослаш учун, ЛГ Чем компанияси томонидан ишлаб чиқарилган никел батареяли версиялар 91,5 фоиз натижа кўрсатган бўлса, Панасоник аккумуляторлари билан жиҳозланган модификациялар 89,8 ва 88,2 фоиз кўрсаткич билан рўйхатнинг қуйи поғоналаридан жой олди. Шундай қилиб, бир хил моделдаги автомобилларнинг батарея чидамлилиги ўртасидаги фарқ 5 фоизгача етиши мумкинлиги аниқланди.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, ЛФП-аккумуляторларнинг бундай муваффақияти уларнинг кимёвий таркибидаги термал барқарорлик билан боғлиқ. Литий-темир-фосфатли батареялар юқори ҳароратга чидамли бўлиб, узоқ вақт давомида ўз хусусиятларини йўқотмайди. Бу эса, айниқса, иссиқ иқлим шароитида ёки тез-тез қувватлантириш жараёнларида катта устунлик беради.
Фойдаланишдаги қулайликларЯна бир муҳим жиҳат шундаки, Tesla компанияси никел батареяли автомобил эгаларига кундалик фойдаланишда қувватни 80-90 фоизгача тўлдиришни тавсия этади. ЛФП батареялари эса 100 фоизгача қувватланишни осонлик билан қабул қилади ва бу уларнинг деградациясига (эскиришига) деярли таъсир кўрсатмайди. Бу эса ҳайдовчиларга автомобилнинг тўлиқ имкониятидан хотиржам фойдаланиш имконини беради.
Tesla компаниясининг Модел 3 ва Модел Й каби оммабоп моделларининг базавий версияларида ЛФП батареяларига ўтиши дастлаб таннархни пасайтириш ва никелга бўлган қарамликни камайтириш чораси сифатида кўрилган эди. Бироқ, амалиётда бу қарор нафақат иқтисодий, балки техник жиҳатдан ҳам ўзини оқлади. Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, КАТЛ батареялари билан жиҳозланган моделлар узоқ муддатли фойдаланиш учун энг мақбул танлов бўлиб хизмат қилиши мумкин.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тадқиқот натижалари иккиламчи бозорда электромобиллар нархининг шаклланишига ҳам таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Эндиликда харидорлар нафақат юрган масофасига, балки автомобилга қайси бренднинг аккумулятори ўрнатилганига ҳам алоҳида эътибор қаратишлари табиий.
…