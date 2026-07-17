Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлди

·0·Техно
Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлди

Электромобиллар бозорида аккумуляторнинг хизмат қилиш муддати ва унинг қувватини сақлаб қолиш хусусияти харидорлар учун энг муҳим омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Швециянинг ишлатилган электромобиллар савдосига ихтисослашган Карла компанияси томонидан ўтказилган кенг кўламли тадқиқот натижалари кутилмаган ҳақиқатни юзага чиқарди. Маълум бўлишича, Tesla Model 3 моделларига ўрнатилган КАТЛ компаниясининг литий-темир-фосфатли (ЛФП) батареялари бошқа барча турдаги аккумуляторлардан кўра узоқроқ хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот доирасида 2022-йилдан 2024-йилгача бўлган даврда АВИЛОО диагностика тизими ёрдамида ўтказилган 9954 та реал тест натижалари таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, ҳатто 100 минг километрдан ортиқ масофа босиб ўтилганидан кейин ҳам, КАТЛ батареяси билан жиҳозланган Tesla Model 3 ўзининг асл қувватининг 93,3 фоизини сақлаб қолган. Бу кўрсаткич қимматроқ ва технологик жиҳатдан мураккаб ҳисобланган никел асосидаги аккумуляторлардан сезиларли даражада юқоридир.

Никел ва фосфат қарама-қаршилиги

Таққослаш учун, ЛГ Чем компанияси томонидан ишлаб чиқарилган никел батареяли версиялар 91,5 фоиз натижа кўрсатган бўлса, Панасоник аккумуляторлари билан жиҳозланган модификациялар 89,8 ва 88,2 фоиз кўрсаткич билан рўйхатнинг қуйи поғоналаридан жой олди. Шундай қилиб, бир хил моделдаги автомобилларнинг батарея чидамлилиги ўртасидаги фарқ 5 фоизгача етиши мумкинлиги аниқланди.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, ЛФП-аккумуляторларнинг бундай муваффақияти уларнинг кимёвий таркибидаги термал барқарорлик билан боғлиқ. Литий-темир-фосфатли батареялар юқори ҳароратга чидамли бўлиб, узоқ вақт давомида ўз хусусиятларини йўқотмайди. Бу эса, айниқса, иссиқ иқлим шароитида ёки тез-тез қувватлантириш жараёнларида катта устунлик беради.

Фойдаланишдаги қулайликлар

Яна бир муҳим жиҳат шундаки, Tesla компанияси никел батареяли автомобил эгаларига кундалик фойдаланишда қувватни 80-90 фоизгача тўлдиришни тавсия этади. ЛФП батареялари эса 100 фоизгача қувватланишни осонлик билан қабул қилади ва бу уларнинг деградациясига (эскиришига) деярли таъсир кўрсатмайди. Бу эса ҳайдовчиларга автомобилнинг тўлиқ имкониятидан хотиржам фойдаланиш имконини беради.

Tesla компаниясининг Модел 3 ва Модел Й каби оммабоп моделларининг базавий версияларида ЛФП батареяларига ўтиши дастлаб таннархни пасайтириш ва никелга бўлган қарамликни камайтириш чораси сифатида кўрилган эди. Бироқ, амалиётда бу қарор нафақат иқтисодий, балки техник жиҳатдан ҳам ўзини оқлади. Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, КАТЛ батареялари билан жиҳозланган моделлар узоқ муддатли фойдаланиш учун энг мақбул танлов бўлиб хизмат қилиши мумкин.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тадқиқот натижалари иккиламчи бозорда электромобиллар нархининг шаклланишига ҳам таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Эндиликда харидорлар нафақат юрган масофасига, балки автомобилга қайси бренднинг аккумулятори ўрнатилганига ҳам алоҳида эътибор қаратишлари табиий.

TeslaКАТЛЭлектромобилАккумуляторТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиПатреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиБугун, 20:24Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиAmazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиБугун, 20:22reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетreMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетБугун, 19:59Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариСтартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариБугун, 19:58ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 19:50Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди